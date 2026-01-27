大人気麻雀プロリーグ『Mリーグ』より、『M.LEAGUEウエハースコレクトボックスvol.2』が、2/6(金)からローソングループにて発売開始！

株式会社ダブルカルチャーパートナーズ

株式会社ダブルカルチャーパートナーズ（本社：東京品川区大崎、代表：高谷有花）は、2026年2月6日(金)より、『M.LEAGUEウエハースコレクトボックスvol.2』をローソン店頭、HMV店頭、@ Loppi・HMV&BOOKS online、ローソン・ユナイテッドシネマにて発売いたします。『M.LEAGUEウエハースコレクトボックスvol.2』には、ウエハースとカード（全50種）が1枚ランダムで封入されています。2025-26シーズンに所属している全選手40名の写真入りカード（ノーマルカード）と、各チーム（10チーム）の集合写真カード（レアカード）があり、すべて撮り下ろした素材を使用しています。

さらに、同梱されている二次元コードを読み取ると、様々なシチュエーションで自由に撮影ができる、スマホ用デジタルフォトフレームが獲得できます。

※デジタルフォトフレームで遊ぶためには専用のアプリが必要です。

※デジタルフォトフレームは、全40種（39選手＋Mリーグロゴデザイン）から1種をランダムで配布します。

※BEAST X所属の「中田花奈」選手のデジタルフォトフレームはございません。

●商品概要

商品名 ：M.LEAGUEウエハースコレクトボックスvol.2

取扱店舗：ローソン店頭／HMV店頭／@ Loppi／HMV&BOOKS online／ローソン・ユナイテッドシネマ

期間 ：2026年2月6日(金)～

販売価格：1個290円（税込）

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※店舗により、品切れやお取り扱いのない場合がございますのであらかじめご了承ください。

※発売日は地域によって異なる場合がございます。

※発売日は天候・交通事情などの影響で、遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

詳細は、HPをご確認ください。URL ： https://kujist.jp/goods/mleague2-wafer/