DMM GAMES『テクロノス』事前登録ガチャにテクロノスの2人が追加！さらに、マイハウス紹介キャンペーン開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）の事前登録ガチャに新キャラ「リリィ」「コハル」が追加されることを発表。

▼事前登録はこちらから

https://techcronoss.com/

▼事前登録ガチャに「リリィ」「コハル」追加！

本日より、事前登録ガチャに下記の新キャラが追加されました。

・★2「リリィ」

・★3「コハル」

キープしたキャラはサービス開始後に受け取ることができるので、

これを機に、ぜひガチャを回して手に入れましょう！

▼マイハウス紹介キャンペーン開催！

事前登録開始を記念して、

「マイハウス」のスクリーンショットを募集するXキャンペーンを開催します。

家具の配置やお部屋の雰囲気、推しのキャラとの過ごし方など、

こだわりのポイントを添えて投稿してください。

【応募方法】

公式X（@techcronoss）をフォローのうえ、

対象キャンペーンポストを「マイハウス」スクショ画像付きで引用リポストするだけで完了。

【開催期間】

2026年1月26日（月）17:00～2026年2月11日（水）23:59

【景品】

抽選で5名様に『テクロノス』オリジナルプレイマットをプレゼント！

詳しくは公式サイトをチェック！

https://techcronoss.com/myhousecp/



▼DMMポイントプレゼントキャンペーン好評開催中！

抽選で10,000名様に最大10万DMMポイントが当たるキャンペーンを開催中！

事前登録ガチャを回すと1回転ごとに抽選券が配布されます。

リリースまでの毎週火曜日に抽選が行われますので、

ガチャをどんどん引いて参加しましょう！

※詳細は公式サイトよりご確認ください。

https://techcronoss.com/predmmpoint/

▼公式サイト

https://techcronoss.com/

▼公式Discord連動キャンペーン特設サイト

https://discord.techcronoss.com/1/

▼公式Xアカウント

https://x.com/techcronoss

▼公式Discord

https://discord.gg/BvtwTA5QRy

▼公式YouTube

https://www.youtube.com/@techcronoss

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER） スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

▼注意事項

・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時にゲーム内プレゼントから受け取れます。

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。