DMM GAMES『テクロノス』事前登録ガチャにテクロノスの2人が追加！さらに、マイハウス紹介キャンペーン開催！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）の事前登録ガチャに新キャラ「リリィ」「コハル」が追加されることを発表。




▼事前登録はこちらから


https://techcronoss.com/





▼事前登録ガチャに「リリィ」「コハル」追加！


本日より、事前登録ガチャに下記の新キャラが追加されました。


・★2「リリィ」


・★3「コハル」




キープしたキャラはサービス開始後に受け取ることができるので、


これを機に、ぜひガチャを回して手に入れましょう！







▼マイハウス紹介キャンペーン開催！




事前登録開始を記念して、


「マイハウス」のスクリーンショットを募集するXキャンペーンを開催します。


家具の配置やお部屋の雰囲気、推しのキャラとの過ごし方など、


こだわりのポイントを添えて投稿してください。




【応募方法】


公式X（@techcronoss）をフォローのうえ、


対象キャンペーンポストを「マイハウス」スクショ画像付きで引用リポストするだけで完了。




【開催期間】


2026年1月26日（月）17:00～2026年2月11日（水）23:59




【景品】


抽選で5名様に『テクロノス』オリジナルプレイマットをプレゼント！




詳しくは公式サイトをチェック！


https://techcronoss.com/myhousecp/





▼DMMポイントプレゼントキャンペーン好評開催中！




抽選で10,000名様に最大10万DMMポイントが当たるキャンペーンを開催中！


事前登録ガチャを回すと1回転ごとに抽選券が配布されます。


リリースまでの毎週火曜日に抽選が行われますので、


ガチャをどんどん引いて参加しましょう！




※詳細は公式サイトよりご確認ください。


https://techcronoss.com/predmmpoint/





▼事前登録はこちらから


https://techcronoss.com/




▼公式サイト


https://techcronoss.com/




▼公式Discord連動キャンペーン特設サイト


https://discord.techcronoss.com/1/




▼公式Xアカウント


https://x.com/techcronoss




▼公式Discord


https://discord.gg/BvtwTA5QRy




▼公式YouTube


https://www.youtube.com/@techcronoss




▼製品概要


・タイトル：『テクロノス』


・ジャンル：クロスヒロインRPG


・プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER） スマートフォン（DMM GAMES STORE）


・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC / テクロス


・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）




▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/





▼注意事項


・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時にゲーム内プレゼントから受け取れます。


・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。


・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。