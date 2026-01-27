DMM GAMES『テクロノス』事前登録ガチャにテクロノスの2人が追加！さらに、マイハウス紹介キャンペーン開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）の事前登録ガチャに新キャラ「リリィ」「コハル」が追加されることを発表。
▼事前登録はこちらから
https://techcronoss.com/
▼事前登録ガチャに「リリィ」「コハル」追加！
本日より、事前登録ガチャに下記の新キャラが追加されました。
・★2「リリィ」
・★3「コハル」
キープしたキャラはサービス開始後に受け取ることができるので、
これを機に、ぜひガチャを回して手に入れましょう！
▼マイハウス紹介キャンペーン開催！
事前登録開始を記念して、
「マイハウス」のスクリーンショットを募集するXキャンペーンを開催します。
家具の配置やお部屋の雰囲気、推しのキャラとの過ごし方など、
こだわりのポイントを添えて投稿してください。
【応募方法】
公式X（@techcronoss）をフォローのうえ、
対象キャンペーンポストを「マイハウス」スクショ画像付きで引用リポストするだけで完了。
【開催期間】
2026年1月26日（月）17:00～2026年2月11日（水）23:59
【景品】
抽選で5名様に『テクロノス』オリジナルプレイマットをプレゼント！
詳しくは公式サイトをチェック！
https://techcronoss.com/myhousecp/
▼DMMポイントプレゼントキャンペーン好評開催中！
抽選で10,000名様に最大10万DMMポイントが当たるキャンペーンを開催中！
事前登録ガチャを回すと1回転ごとに抽選券が配布されます。
リリースまでの毎週火曜日に抽選が行われますので、
ガチャをどんどん引いて参加しましょう！
※詳細は公式サイトよりご確認ください。
https://techcronoss.com/predmmpoint/
▼事前登録はこちらから
https://techcronoss.com/
▼公式サイト
https://techcronoss.com/
▼公式Discord連動キャンペーン特設サイト
https://discord.techcronoss.com/1/
▼公式Xアカウント
https://x.com/techcronoss
▼公式Discord
https://discord.gg/BvtwTA5QRy
▼公式YouTube
https://www.youtube.com/@techcronoss
▼製品概要
・タイトル：『テクロノス』
・ジャンル：クロスヒロインRPG
・プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER） スマートフォン（DMM GAMES STORE）
・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC / テクロス
・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
▼注意事項
・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時にゲーム内プレゼントから受け取れます。
・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。
・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。