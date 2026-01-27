【2月3日(火) オンライン開催】生成AIを味方にした「一貫したブランド体験」の構築～マーケティング施策とブランドメッセージの乖離を防ぐ、新時代のAIブランディング戦略～｜無料セミナー

株式会社みらいワークス

即戦力となるプロフェッショナル人材のマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』を展開する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2026年2月3日(火)、株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズと共催でオンラインセミナーを開催します。

「マーケティング施策は打っているのに、なぜか売上や成果に結びつかない…」

「掲げているブランドメッセージと、実際の現場での施策に『ズレ（乖離）』を感じている…」

「AIがユーザーに自社のことを正しく紹介してくれているか不安…」

このようなお悩みは、ありませんか？



急速に普及する生成AI時代において、従来通りのブランディングやマーケティング手法だけでは

顧客に選ばれ続けることが難しくなっています。

特に中堅～大企業においては、経営層が描く「ブランド戦略」と

現場が実行する「マーケティング施策」が分断され

その一貫性の欠如が大きな機会損失を生んでいるケースが少なくありません。



本セミナーでは、単なるAIツールの活用論ではなく、この「メッセージと施策の乖離」という

根深い課題に対しプロ人材とデジタルマーケティングの視点から、以下の重要テーマで深掘りします。



◆セミナー内容

・なぜ「施策の分断」は起きるのか？ マーケティングとブランド乖離のメカニズム

・生成AI時代の新常識。AIに「頻繁に・目立つ形で・肯定的に」推奨されるための新戦略

・施策とメッセージの乖離を防ぎ、AI時代に評価されるブランドを築く「最初の一手」

◆こんな人におすすめ

・中堅～大企業のマーケティング部門、ブランディング部門の担当者さま、責任者さま

・自社のマーケティング施策が成果に結びつかない背景に、ブランド戦略との「乖離」を感じている方

・生成AIの時代に合わせたブランディングやマーケティングにおけるヒントを求めている方





本セミナーでは、自社のブランド戦略とマーケティング施策の「乖離」を診断する視点を提供するとともに、生成AIに評価されるブランディングの具体的なイメージとステップをお持ち帰りいただけます。



新時代の「一貫したブランド体験」を構築するために、ぜひこの機会をご活用ください。

セミナーに申し込む :https://mirai-works.co.jp/business-pro/seminar/ai-branding_mws/#d0e9d87eb78fa54e47cd213ca7606442

【登壇者】

出田 晴之 氏

株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ

デジタルソリューション事業部 部長

PLAN-Bに2018年新卒で入社。2023年にSEOコンサルティング事業部部長に就任。2024年からデジタルソリューション事業部部長に就任。大手下着メーカー、大手買取会社など、50社以上のSEOコンサルティングやメディア立ち上げを経験。事業戦略などの上位レイヤーからのSEO戦略設計が得意。競争戦略やマーケティングのフレームワークをSEOに転用し、独自の考察をする。

櫛島 寛生 氏

マーケティングプロフェッショナル

Columbia College/Capilano University 卒。北米でマーケティングを学び帰国後、2015年にITコンサルティング会社へ入社しマーケティングディレクターとしてマーケティング業務に従事。2018年にITベンチャー企業にて、マーケティング責任者として東証グロース・東証プライムの上場を経験し、RPA、AIの大衆化に向けて活動する。2021年より独立し、現在はエンタープライズなどの大手企業から中小企業やベンチャー企業まで幅広くAI活用やマーケティング支援をおこない、2024年エンタープライズAIプラットフォームを提供するDataRobot社より「Business Acceleration of the Year 2024」受賞。

櫛島 寛生 氏

