『御城プロジェクト:RE』と『とある魔術の禁書目録III』コラボ開催！「常盤台中学 CV.長谷川育美」が城娘として新登場！【御城プロジェクト:RE】
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com)）が
運営するDMM GAMESの『御城プロジェクト:RE（以下、「城プロ:RE」）』において『とある魔術の禁書目録III』のコラボキャンペーンを2026年1月27日（火）より開始したことをお知らせいたします。
■『とある魔術の禁書目録III×城プロ:RE』コラボキャンペーン開催！
『とある魔術の禁書目録III』とのコラボキャンペーンを実施中です！
コラボ期間中は、『とある魔術の禁書目録III』のキャラクターが
ガチャやイベントシナリオに登場します。
▼コラボ期間
1月27日（火）定期メンテナンス終了後～
2月10日（火）定期メンテナンス開始前まで
▼豪華なログインボーナス！
コラボ開始を記念して、城娘の育成に役立つ育成素材や、
ガチャなどに使える霊珠が最大50個に加え、
最大50連分のガチャチケットが手に入ります！
ぜひ、ログインして報酬を受け取りましょう♪
▼コラボ特別緊急出兵「異界門の異能と学舎」を開催！
期間中、各合戦に与えられている条件（特別戦功）を達成すると
新たなコラボキャラクター「★5五和」やコラボ限定武器、
施設を入手することができます！
＜★5五和（CV：茅野 愛衣）＞
▼招城儀式（ガチャ）に新規コラボキャラクターが登場！
新たなコラボキャラクターとして
「★7[魔道書図書館]インデックス」、「★7ラストオーダー」、
さらにコラボ城娘として「★7常盤台中学」がコラボ限定の招城儀式に登場！
コラボ期間限定でピックアップガチャが開催され、出現率がアップしています！
詳しくは各ゲーム内のお知らせをご確認ください。
＜★7[魔道書図書館]インデックス（CV：井口 裕香）＞
＜★7ラストオーダー（CV：日高 里菜）＞
＜★7常盤台中学（CV：長谷川 育美）＞
▼売店にて「【御坂美琴&白井黒子】コラボパック」を販売！
招城儀式（ガチャ）などに使える霊珠や豪華育成素材に加え、
新たなコラボキャラクター「★7御坂美琴&白井黒子」が手に入る
「【御坂美琴&白井黒子】コラボパック」を期間限定で販売いたします！
＜★7御坂美琴 & 白井黒子（CV：佐藤 利奈、新井 里美）＞
▼他にもお得なパックや招城を開催！
豪華育成素材が手に入るパックや、
過去のコラボキャラクターがピックアップされた招城など
開催中となります。
ぜひこの機会をお見逃しなく！
■『御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～』
DMM GAMESが贈る本格的タワーディフェンスRPGです。
兜（敵）たちに対抗できる城娘たちの殿となり、天下統一を目指します。
城娘はバトル中、かわいいドット絵となり、巨大化・特技・計略を駆使して本陣と殿を守ります。
さらに城娘たちに贈り物を贈ることで、パワーアップしていくとともにイベントが発生し、
彼女たちの意外な一面を見ることができます。
個性的な城娘たちと天下統一を目指す旅が殿（あなた）を待っています。
▼公式サイト
https://oshirore-dmmgames.com/
▼ゲームページ
http://games.dmm.com/detail/oshirore/
▼Google Playストア
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.oshirore
▼App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id1303315539
▼公式Xアカウント
https://x.com/shiropro_staff
▼公式チャンネル
https://youtube.com/channel/UCyNGjXDLz20ekeYPY5o3XZQ?reload=9
(C)2017 鎌池和馬／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX III
(C)2014 EXNOA LLC
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。