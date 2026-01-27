『御城プロジェクト:RE』と『とある魔術の禁書目録III』コラボ開催！「常盤台中学 CV.長谷川育美」が城娘として新登場！【御城プロジェクト:RE】

運営するDMM GAMESの『御城プロジェクト:RE（以下、「城プロ:RE」）』において『とある魔術の禁書目録III』のコラボキャンペーンを2026年1月27日（火）より開始したことをお知らせいたします。



■『とある魔術の禁書目録III×城プロ:RE』コラボキャンペーン開催！


『とある魔術の禁書目録III』とのコラボキャンペーンを実施中です！


コラボ期間中は、『とある魔術の禁書目録III』のキャラクターが


ガチャやイベントシナリオに登場します。



▼コラボ期間


1月27日（火）定期メンテナンス終了後～


2月10日（火）定期メンテナンス開始前まで



▼豪華なログインボーナス！


コラボ開始を記念して、城娘の育成に役立つ育成素材や、


ガチャなどに使える霊珠が最大50個に加え、


最大50連分のガチャチケットが手に入ります！


ぜひ、ログインして報酬を受け取りましょう♪



▼コラボ特別緊急出兵「異界門の異能と学舎」を開催！


期間中、各合戦に与えられている条件（特別戦功）を達成すると


新たなコラボキャラクター「★5五和」やコラボ限定武器、


施設を入手することができます！



＜★5五和（CV：茅野 愛衣）＞





▼招城儀式（ガチャ）に新規コラボキャラクターが登場！


新たなコラボキャラクターとして


「★7[魔道書図書館]インデックス」、「★7ラストオーダー」、


さらにコラボ城娘として「★7常盤台中学」がコラボ限定の招城儀式に登場！


コラボ期間限定でピックアップガチャが開催され、出現率がアップしています！


詳しくは各ゲーム内のお知らせをご確認ください。



＜★7[魔道書図書館]インデックス（CV：井口 裕香）＞





＜★7ラストオーダー（CV：日高 里菜）＞





＜★7常盤台中学（CV：長谷川 育美）＞





▼売店にて「【御坂美琴&白井黒子】コラボパック」を販売！


招城儀式（ガチャ）などに使える霊珠や豪華育成素材に加え、


新たなコラボキャラクター「★7御坂美琴&白井黒子」が手に入る


「【御坂美琴&白井黒子】コラボパック」を期間限定で販売いたします！



＜★7御坂美琴 & 白井黒子（CV：佐藤 利奈、新井 里美）＞





▼他にもお得なパックや招城を開催！


豪華育成素材が手に入るパックや、


過去のコラボキャラクターがピックアップされた招城など


開催中となります。


ぜひこの機会をお見逃しなく！



■『御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～』


DMM GAMESが贈る本格的タワーディフェンスRPGです。


兜（敵）たちに対抗できる城娘たちの殿となり、天下統一を目指します。


城娘はバトル中、かわいいドット絵となり、巨大化・特技・計略を駆使して本陣と殿を守ります。


さらに城娘たちに贈り物を贈ることで、パワーアップしていくとともにイベントが発生し、


彼女たちの意外な一面を見ることができます。


個性的な城娘たちと天下統一を目指す旅が殿（あなた）を待っています。



