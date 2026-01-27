『御城プロジェクト:RE』と『とある魔術の禁書目録III』コラボ開催！「常盤台中学 CV.長谷川育美」が城娘として新登場！【御城プロジェクト:RE】

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com)）が

運営するDMM GAMESの『御城プロジェクト:RE（以下、「城プロ:RE」）』において『とある魔術の禁書目録III』のコラボキャンペーンを2026年1月27日（火）より開始したことをお知らせいたします。

■『とある魔術の禁書目録III×城プロ:RE』コラボキャンペーン開催！

『とある魔術の禁書目録III』とのコラボキャンペーンを実施中です！

コラボ期間中は、『とある魔術の禁書目録III』のキャラクターが

ガチャやイベントシナリオに登場します。

▼コラボ期間

1月27日（火）定期メンテナンス終了後～

2月10日（火）定期メンテナンス開始前まで

▼豪華なログインボーナス！

コラボ開始を記念して、城娘の育成に役立つ育成素材や、

ガチャなどに使える霊珠が最大50個に加え、

最大50連分のガチャチケットが手に入ります！

ぜひ、ログインして報酬を受け取りましょう♪

▼コラボ特別緊急出兵「異界門の異能と学舎」を開催！

期間中、各合戦に与えられている条件（特別戦功）を達成すると

新たなコラボキャラクター「★5五和」やコラボ限定武器、

施設を入手することができます！

＜★5五和（CV：茅野 愛衣）＞

▼招城儀式（ガチャ）に新規コラボキャラクターが登場！

新たなコラボキャラクターとして

「★7[魔道書図書館]インデックス」、「★7ラストオーダー」、

さらにコラボ城娘として「★7常盤台中学」がコラボ限定の招城儀式に登場！

コラボ期間限定でピックアップガチャが開催され、出現率がアップしています！

詳しくは各ゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜★7[魔道書図書館]インデックス（CV：井口 裕香）＞

＜★7ラストオーダー（CV：日高 里菜）＞

＜★7常盤台中学（CV：長谷川 育美）＞

▼売店にて「【御坂美琴&白井黒子】コラボパック」を販売！

招城儀式（ガチャ）などに使える霊珠や豪華育成素材に加え、

新たなコラボキャラクター「★7御坂美琴&白井黒子」が手に入る

「【御坂美琴&白井黒子】コラボパック」を期間限定で販売いたします！

＜★7御坂美琴 & 白井黒子（CV：佐藤 利奈、新井 里美）＞

▼他にもお得なパックや招城を開催！

豪華育成素材が手に入るパックや、

過去のコラボキャラクターがピックアップされた招城など

開催中となります。

ぜひこの機会をお見逃しなく！

■『御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～』

DMM GAMESが贈る本格的タワーディフェンスRPGです。

兜（敵）たちに対抗できる城娘たちの殿となり、天下統一を目指します。

城娘はバトル中、かわいいドット絵となり、巨大化・特技・計略を駆使して本陣と殿を守ります。

さらに城娘たちに贈り物を贈ることで、パワーアップしていくとともにイベントが発生し、

彼女たちの意外な一面を見ることができます。

個性的な城娘たちと天下統一を目指す旅が殿（あなた）を待っています。

▼公式サイト

https://oshirore-dmmgames.com/

▼ゲームページ

http://games.dmm.com/detail/oshirore/

▼Google Playストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.oshirore

▼App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1303315539

▼公式Xアカウント

https://x.com/shiropro_staff

▼公式チャンネル

https://youtube.com/channel/UCyNGjXDLz20ekeYPY5o3XZQ?reload=9

(C)2017 鎌池和馬／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX III

(C)2014 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。