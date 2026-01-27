令和７年度「横須賀市優良工場」を表彰します～市内の工場のうち、優良な工場を表彰～

横須賀市

横須賀市は、市内の中小製造業の優良工場を表彰する「横須賀市優良工場表彰」を平成14年度から実施しています。

24回目となる今年度も、市内の産業団体から推薦された工場を優良工場として表彰することとし、下記のとおり表彰式を挙行します。

表彰式について

1.表彰対象の工場

◆株式会社法塔ベーカリー 工場直売所(横須賀市久里浜８-30-１)

2.表彰式について

◆日時 令和８年２月３日(火) 15時00分から15時40分

◆場所 工場にて開催

横須賀市優良工場表彰とは

1.表彰の概要

横須賀市内の工場のうち、経営成績、生産技術、環境保全、地域社会への貢献等に顕著な成果をあげた優良な工場を表彰する

2.対象となる企業の要件

・市内において、製造業を営むもの

・中小企業基本法で定める中小企業者が営む工場であること。

・１年以上の操業実績があること。

・原則として、過去にこの表彰を受けていないこと。

3.推薦機関

・横須賀商工会議所

・横須賀工業振興協同組合

・その他工業に関する組織・団体等

4.審査基準

本表彰の目的に合致し、他の模範となるものとする。

<過去の表彰工場について>

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4421/yuuryoukoujou/yuuryoukoujou.html

表彰工場の概要

- 株式会社法塔ベーカリー※写真は一部加工しています。

（1）企業概要

・代表者 ：代表取締役 森 柾人（もり まさと）

・所在地 ：工場直売所 横須賀市久里浜８-30-１

・設立年月日：昭和25年（1950年）４月（創業 大正13年（1924年））

・業種 ：食料品製造業

・従業員数 ：70名

・会社HP ：https://houtou-b.com/

（2）事業内容

パン・菓子の製造

（3）表彰理由

戦後から昭和50 年代まで、市内学校に給食パンを安定供給し、その後も市内高校での販売など、地域の子どもたちや若者の食生活を支える社会的役割を継続しているため。また、最新の衛生管理体制を構築した新工場を久里浜港地区に建設し、安定的な雇用を維持するなど地域経済の活性化へ貢献しているため。さらに、「よこすか海軍カレーパン」を代表とする、全国レベルの競争優位性と横須賀ブランド価値を確立しており、直売所や京浜急行線の駅へのパン自動販売機設置など、消費者の利便性向上と労働力不足に対する流通イノベーションに取組んでいるため。

（4）主な製造品

主力製品である「よこすか海軍カレーパン」第一回日本全国ご当地パン祭りで人気投票第1位を獲得直売所店内