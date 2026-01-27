「未踏会議2026 MEET DAY」開催！ロボット工学者石黒浩氏の特別企画、田村淳ラジオ公開生放送が決定　2026年3月7日（土）東京ミッドタウン・ホールにて開催

吉本興業株式会社

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）と一般社団法人未踏は、突出したIT人材を発掘・育成する「未踏事業」修了生の活躍を紹介するイベント「未踏会議2026 MEET DAY」を2026年3月7日（土）に東京ミッドタウン・ホールで開催します。本イベントは、ニコニコ生放送やYouTube Liveでライブ配信も行います。

「未踏事業」は、2000年にスタートして以来、産学の第一線で活躍する人材を数多く輩出しています。「未踏会議2026 MEET DAY」は、未踏事業修了生たちの展示ブースやステージプログラム、ワークショップなどを実施します。

ステージプログラムでは各界で活躍する未踏修了生たちのトークセッションやピッチイベントを開催します。人間酷似型ロボット研究の第一人者として世界的に著名な未踏アドバンスト事業プロジェクトマネージャーの石黒浩氏と、数々のロボットに採用されているロボット汎用OS「V-Sido」を開発した未踏修了生の吉崎航氏がロボットについて語り合うトークセッションや、AIの産業実装のトップを走る修了生たちによるトークセッションなどを行います。登壇するのは、ダイキン工業の比戸将平氏、newmoの曾川景介氏、キビテクの林まりか氏、LayerXの中村龍矢氏になります。

展示では、40を超える修了生の展示ブースのほか、石黒浩氏のロボット展示も実施。

ワークショップでは、AIぬりえやゲームコントローラーを使った量子コンピュータ体験など、幼児から大人まで参加できる企画を用意しました。

また、田村淳が番組パーソナリティを務める文化放送「田村淳のNewsCLUB」を会場から公開生放送するコラボ企画をお届けします。

詳細は近日中に公開します。

開催概要

イベント名：未踏会議2026 MEET DAY

日時：2026年3月7日（土）10：00～17：00（予定）受付開始 9:30

主催：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、一般社団法人未踏

共催：経済産業省

会場：東京ミッドタウン・ホール（〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2）

配信：ニコニコ生放送、YouTube Live

主な内容：・展示

-未踏修了生による40以上のプロダクトやサービスの展示

-石黒浩氏によるロボット展示

-展示ブースのライブ中継（レポーター：野田クリスタル、藤本 淳史）

・ステージ企画

-セッション1「トップランナーたちが語るAI実装最前線（仮）」

スピーカー：比戸 将平氏（ダイキン工業株式会社）、

曾川 景介氏（newmo株式会社）、林 まりか氏（株式会社キビテク）、

中村 龍矢氏（株式会社LayerX）

司会進行：野田クリスタル、久代萌美 他

-セッション２「人とロボットが描く未来のビジョン（仮）」

スピーカー：石黒 浩氏（未踏アドバンスト事業プロジェクトマネージャー）、

吉崎 航氏（アスラテック株式会社）

ファシリテーター：滝川 クリステル

-文化放送「田村淳のNewsCLUB」公開生放送

未踏会議×文化放送スペシャルコラボ企画

ピッチイベント「未踏ワンGP」：未踏修了生5組（プレゼン予定）

未踏修了生とのトークセッションなど複数企画を予定

パーソナリティ：田村 淳氏 パートナー：砂山 圭大郎氏（文化放送）他

詳細・参加申込み：https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/mitoukaigi/ (https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/mitoukaigi/)

※1月27日（火）より事前登録受付開始

※出演者や内容は変更になる場合があります

プログラム

※一部時間帯で展示ブース中継を実施予定です

※出演者・内容・タイムテーブルは変更となる可能性があります