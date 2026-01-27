時代、世代をつなぐ音楽とファッション＆トークを楽しむスペシャルイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」出演者第1弾＆チケット情報解禁!!

世代もジャンルも超えてカルチャーが交差する特別な2日間！

創刊50周年を迎えたファッションメディア『JJ』は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、ぴあアリーナMMにて音楽＆ファッション＆トークが一体となったスペシャルイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」を開催します。

この度、第1弾出演者、さらにチケット情報が解禁となりましたのでお知らせいたします。

■大注目の第１弾出演者発表！

アーティストライブには日韓の人気アーティストが集結！ K-POPからは、10周年を迎えたばかりのiKONがメンバー除隊後日本初ステージ、i-dleのメインボーカルでビジュアル担当のMIYEON、QWER、Kep1er、CHANSUNG (2PM)などが出演、日本の音楽シーンを牽引してきたPUFFY、CHEMISTRY、実力派ダンス＆ボーカルグループ THE RAMPAGE、WILD BLUE、俳優そしてアーティストとして活躍しているadieu（上白石萌歌）、今をときめくアイドルたちJuice=Juice 、CANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、≒JOYなど多くのアーティストが集結いたします！

■歴代モデル、専属モデルなどファッションステージに出演！ JJ50周年 SPECIAL BOOK（デジタル版）も来場者限定プレゼント！

4月19日（日）のランウェイ＆トークステージには、時代を超えて愛されるJJ歴代モデルと、現在活躍中の日韓の専属モデルが登場します。また、出演アーティストからファッションステージ参加やスペシャルゲストも予定しております（後日発表）。

そして、入場者限定特典として、参加アーティスト、モデルなどのインタビューやファッション特集など見応え満載の「JJ50周年 SPECIAL BOOK（デジタル版）」をプレゼント！

またコスメやブランドなどのブース展開（後日発表）も予定しており、ファッション、音楽を存分に楽しめる２日間です！

2026年4月18日（土）開場15:00／開演16:00JJ50th Anniversary Music Fest

【アーティスト】 ※五十音順

iKON／QWER／THE RAMPAGE／≒JOY／MIYEON (i-dle)／WILD BLUE

...and more!

2026年4月19日（日）開場14:00／開演15:00JJ50th Anniversary Final Party

【アーティスト】※五十音順

adieu（上白石萌歌）／CANDY TUNE／CUTIE STREET／Kep1er／CHEMISTRY／Juice=Juice／SWEET STEADY／CHANSUNG(2PM)／PUFFY

...and more!

【モデル】※五十音順

イ・ナウン／菊川リサ／ギャビー／ティファニー春香／Niki／藤井夏恋／ホ・ジウォン／松川 星

...and more!

第2弾出演者等、追加情報は順次公開予定ですので、JJ公式サイト・公式SNSをチェックの上、続報をお待ちください！

○JJ net（JJ公式サイト）：https://jj-jj.net

○イベント特設サイト ：https://jj50.net

○JJ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/jj_official_jj

○JJ公式X（旧Twitter）：https://x.com/jj_official_jj

■チケット情報解禁！

＜チケット料金＞ 全席種JJ50周年 SPECIAL BOOK（デジタル版）付き

・全席指定 11,000円（税込）

・アップグレードチケット（アリーナ席確約・おみやげ袋付き）＋5,000円（税込）

※後日アップグレード抽選受付案内予定

・Lamborghini Wine VIP Room 500,000円（税込）※３ルーム限定

※1チケットで7名様分ご用意

（VIP ROOM提供・アリーナ最前列席確約・専用VIPゲート・ランボルギーニワイン4本付き（赤2本＋スパークリング2本 ）・お食事付き・特別お土産袋付き）

【オフィシャル最速先行】2026年1月28日(水) 19:00～2月8日(日) 23:59まで

【アップグレード抽選受付】後日ご案内

※オフィシャル先行で指定席をご購入済みの方が対象

※お1人様1公演につき4枚まで

※未就学児入場不可

チケット購入はこちら(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2603249https://w.pia.jp/t/jj50/) ※先行・一般発売 共通（アップグレード受付を除く）

JJ50th Anniversary Fest 2026 開催概要

タイトル：JJ50th Anniversary Fest 2026

会場 ：ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

日程 ：2026年4月18日（土）ブースオープン 14:00／開場15:00／開演16:00

2026年4月19日（日）ブースオープン 13:00／開場14:00／開演15:00

主催 ：JJ50周年プロジェクト

▼イベントテーマ

Now is our time. Free to shine. Just be yourself.

（いまが私たちの時代。自由に輝こう、自分らしく。）

『JJ』50年の歩みは、私たち一人ひとりが「自分らしく生きる」ことを応援し続けてきた歴史です。過去を振り返るだけでなく、今の時代を生きるすべての人とともに、新しい価値観の美しさ、カルチャーを創造していきます。

▼イベント特設サイト

https://jj50.net/

【公演に関するお問い合わせ先】

ライブインフォメーション TEL 0570-017-230（平日12:00～15:00）

【チケットに関するお問い合わせ】

チケットぴあヘルプページ https://t.pia.jp/help