時代、世代をつなぐ音楽とファッション＆トークを楽しむスペシャルイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」出演者第1弾＆チケット情報解禁!!
世代もジャンルも超えてカルチャーが交差する特別な2日間！
創刊50周年を迎えたファッションメディア『JJ』は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、ぴあアリーナMMにて音楽＆ファッション＆トークが一体となったスペシャルイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」を開催します。
この度、第1弾出演者、さらにチケット情報が解禁となりましたのでお知らせいたします。
■大注目の第１弾出演者発表！
アーティストライブには日韓の人気アーティストが集結！ K-POPからは、10周年を迎えたばかりのiKONがメンバー除隊後日本初ステージ、i-dleのメインボーカルでビジュアル担当のMIYEON、QWER、Kep1er、CHANSUNG (2PM)などが出演、日本の音楽シーンを牽引してきたPUFFY、CHEMISTRY、実力派ダンス＆ボーカルグループ THE RAMPAGE、WILD BLUE、俳優そしてアーティストとして活躍しているadieu（上白石萌歌）、今をときめくアイドルたちJuice=Juice 、CANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、≒JOYなど多くのアーティストが集結いたします！
■歴代モデル、専属モデルなどファッションステージに出演！ JJ50周年 SPECIAL BOOK（デジタル版）も来場者限定プレゼント！
4月19日（日）のランウェイ＆トークステージには、時代を超えて愛されるJJ歴代モデルと、現在活躍中の日韓の専属モデルが登場します。また、出演アーティストからファッションステージ参加やスペシャルゲストも予定しております（後日発表）。
そして、入場者限定特典として、参加アーティスト、モデルなどのインタビューやファッション特集など見応え満載の「JJ50周年 SPECIAL BOOK（デジタル版）」をプレゼント！
またコスメやブランドなどのブース展開（後日発表）も予定しており、ファッション、音楽を存分に楽しめる２日間です！
2026年4月18日（土）開場15:00／開演16:00JJ50th Anniversary Music Fest
【アーティスト】 ※五十音順
iKON／QWER／THE RAMPAGE／≒JOY／MIYEON (i-dle)／WILD BLUE
...and more!
2026年4月19日（日）開場14:00／開演15:00JJ50th Anniversary Final Party
【アーティスト】※五十音順
adieu（上白石萌歌）／CANDY TUNE／CUTIE STREET／Kep1er／CHEMISTRY／Juice=Juice／SWEET STEADY／CHANSUNG(2PM)／PUFFY
...and more!
【モデル】※五十音順
イ・ナウン／菊川リサ／ギャビー／ティファニー春香／Niki／藤井夏恋／ホ・ジウォン／松川 星
...and more!
第2弾出演者等、追加情報は順次公開予定ですので、JJ公式サイト・公式SNSをチェックの上、続報をお待ちください！
○JJ net（JJ公式サイト）：https://jj-jj.net
○イベント特設サイト ：https://jj50.net
○JJ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/jj_official_jj
○JJ公式X（旧Twitter）：https://x.com/jj_official_jj
■チケット情報解禁！
＜チケット料金＞ 全席種JJ50周年 SPECIAL BOOK（デジタル版）付き
・全席指定 11,000円（税込）
・アップグレードチケット（アリーナ席確約・おみやげ袋付き）＋5,000円（税込）
※後日アップグレード抽選受付案内予定
・Lamborghini Wine VIP Room 500,000円（税込）※３ルーム限定
※1チケットで7名様分ご用意
（VIP ROOM提供・アリーナ最前列席確約・専用VIPゲート・ランボルギーニワイン4本付き（赤2本＋スパークリング2本 ）・お食事付き・特別お土産袋付き）
【オフィシャル最速先行】2026年1月28日(水) 19:00～2月8日(日) 23:59まで
【アップグレード抽選受付】後日ご案内
※オフィシャル先行で指定席をご購入済みの方が対象
※お1人様1公演につき4枚まで
※未就学児入場不可
チケット購入はこちら(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2603249https://w.pia.jp/t/jj50/) ※先行・一般発売 共通（アップグレード受付を除く）
JJ50th Anniversary Fest 2026 開催概要
タイトル：JJ50th Anniversary Fest 2026
会場 ：ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）
日程 ：2026年4月18日（土）ブースオープン 14:00／開場15:00／開演16:00
2026年4月19日（日）ブースオープン 13:00／開場14:00／開演15:00
主催 ：JJ50周年プロジェクト
▼イベントテーマ
Now is our time. Free to shine. Just be yourself.
（いまが私たちの時代。自由に輝こう、自分らしく。）
『JJ』50年の歩みは、私たち一人ひとりが「自分らしく生きる」ことを応援し続けてきた歴史です。過去を振り返るだけでなく、今の時代を生きるすべての人とともに、新しい価値観の美しさ、カルチャーを創造していきます。
▼イベント特設サイト
https://jj50.net/
【公演に関するお問い合わせ先】
ライブインフォメーション TEL 0570-017-230（平日12:00～15:00）
【チケットに関するお問い合わせ】
チケットぴあヘルプページ https://t.pia.jp/help