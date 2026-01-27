【ダイレクトコース限定】投信積立デビュー＆増額応援キャンペーン開始のお知らせ

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

※本キャンペーンは以下のページより、エントリーが必要です。

詳細を見る :https://www.smbcnikko.co.jp/service/campaign/tsumitate_debut/index.html

【期間】

2026年1月27日（火）～3月31日（火）

【概要】

キャンペーン期間中、投信つみたてプラン（投信積立）を1万円以上新規設定もしくは増額されたお客さまの中から、抽選で現金をプレゼントいたします。

さらに、外れた方には総額300万円を山分けプレゼントします。（一人当たり上限5,000円）

以下条件を達成で応募口数がアップします。

【応募口数アップ条件】

- 投信つみたてプランのNISA利用で2倍- 新規の積立設定金額もしくは増額金額に応じてアップ

10万円以上100万円未満・・10倍

5万円以上10万円未満 ・・・5倍

3万円以上5万円未満 ・・・2倍

【対象取引】

- キャンペーン期間中に投信積立を1万円以上新規設定されている- または2026年1月の積立引落金額に対し「2026年2月または3月単月」の引落金額が1月より1万円以上の増額となっている取引（積み増し含む）- 2026年3月31日（火）時点で投信積立の設定が継続されていること

＜対象ファンド＞

- 投信つみたてプラン対象ファンド（公社債投資信託を除く）

※NISA・特定・一般口座いずれも可

※THEOは対象外

【プレゼント内容】

1等（5名） 10万円

2等（50名） 1万円

外れた方 総額300万円を山分け（1人あたり上限5,000円）

◆投信つみたてプランによる対象ファンドの購入時にご負担いただく費用

申込手数料

原則、申込手数料は無料

※外貨建てMMFの購入にあたり、円貨と外貨の交換を行う際には、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。

◆換金時に直接ご負担いただく費用

信託報酬／信託財産留保額等

換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額（または換金手数料）があります。また、投資信託の保有期間中に、間接的にご負担いただく費用として「信託報酬」や「その他費用（監査費用、組入有価証券の売買手数料、信託事務の処理に関する諸費用等）」があります。その他費用については、運用状況等により変動するものです。信託財産留保額（または換金手数料）、信託報酬は銘柄ごとに設定されており、当社が取扱う投資信託の信託報酬、信託財産留保額（または換金手数料）の最大値はそれぞれ3.64％、4.50％となります。

◆リスク等について

投資信託は、各ファンドごとに国内外の株式や公社債等を投資対象としています。一般的に株式の価格は国内および国際的な経済・政治情勢等の影響を受け変動し、債券の価格は金利の変動の影響を受けます。また、組入れ株式、組入れ債券の発行者の経営・財務状況の変化、およびこれらに関する外部評価の変化等でも値動きする（外貨建証券は為替相場の影響も受ける）ため、ファンドの基準価額も変動します。したがって、投資元本を割り込むことがありますので元金が保証されている商品ではありません。

NISA（少額投資非課税制度）ご利用にあたってのご留意事項(https://www.smbcnikko.co.jp/utility/risk.html#anc-17)

上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。

◆商号等

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号

◆加入協会

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会