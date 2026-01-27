【STUDIO BUZZ 横浜エリア6店舗目】BUZZ横浜東口、1月26日オープン！天高6m×ALLBLACK×LEDの映え空間が登場、横浜駅徒歩6分で400円～利用可能

株式会社BUZZ GROUP

全国84店舗以上を展開するレンタルスタジオ「STUDIO BUZZ(スタジオバズ)」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、2026年1月26日（月）、神奈川県横浜市西区に横浜エリア6店舗目となる「BUZZ横浜東口」をオープンしました。

BUZZ横浜東口オープン

BUZZ横浜東口 公式サイト :https://buzz-st.com/yokohama3

✦ BUZZ横浜東口の特徴

Ast スタジオ内観写真

・ 01｜ALLBLACK×LED！撮影映えする最大スタジオ「Ast」

BUZZ横浜東口の最大スタジオ「Ast」（34.0平方メートル ）は、ALLBLACK×LEDを搭載した撮影映え抜群の空間！ダンス練習・撮影・配信など、さまざまなシーンで映える環境をご提供します。

・ 02｜天高6m×天井カラーLED照明！新テイストのストリート風グラフィティスタジオ「Bst・Cst」

「Bst」（20.0平方メートル ）は天高6mのストリート風シャッターグラフィティスタジオ、「Cst」（20.0平方メートル ）は天高6mで解放感抜群の横長スタジオ。

※ BstとCstには天井カラーLED照明を追加予定です。新テイストの空間が、あなたのクリエイティブを刺激します。

・ 03｜30分400円～！使いやすいコンパクトスタジオ「Dst」

「Dst」（14.0平方メートル ）は、30分400円～で利用できるコンパクトスタジオ！

ソロ練習や少人数でのリハーサルに最適です。

・ 04｜横浜駅徒歩6分・24時間365日営業

BUZZ横浜東口は、横浜駅から徒歩6分の好立地！

24時間365日営業で、いつでも利用可能。オンライン決済に対応しているため、予約から支払いまで全てスマホで完結します。

・ スタジオ詳細一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/319_1_ebed9a6d43ab181701b4af1dea860876.jpg?v=202601270521 ]

ソロ練習から大人数でのリハーサルまで、幅広いニーズに対応します。

AstBstCstDst

※各スタジオの詳細は公式サイト(https://buzz-st.com/yokohama3)をご確認ください。

✦ 【料金体系】400円から利用可能、深夜パックでお得に長時間利用！

※スタジオにより料金が異なります。詳細は公式サイト(https://buzz-st.com/yokohama3)をご確認ください。

深夜パックなら最大6.5時間使い放題！長時間の撮影やイベントリハーサルにも最適です。

✦ 施設概要

BUZZ横浜東口 入口

店舗名： BUZZ横浜東口

住所： 〒223-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目38-2 咲久良ビル 地下1階・1階

オープン日： 2026年1月26日（月）

営業時間： 24時間365日

スタジオ数： 4スタジオ料金: 400円～/30分

アクセス：

- 横浜駅より徒歩6分- 高島町駅（横浜市営地下鉄ブルーライン）より徒歩6分- 平沼橋駅（相鉄本線）より徒歩7分

公式サイト： https://buzz-st.com/yokohama3

✦ STUDIO BUZZについて

STUDIO BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



STUDIO BUZZのHP：https://buzz-st.com/

STUDIO BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【STUDIO BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

