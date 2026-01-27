【山崎実業 新商品のお知らせ】 食材の色移りがしにくく、使いやすいデザインの調理トレーや、害虫駆除エサ剤をすっきり隠せるカバーなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社電子レンジ対応連結できる洗いやすい下ごしらえ調理トレー タワー 深型 2個組 / 電子レンジ対応連結できる洗いやすい下ごしらえ調理トレー タワー 浅型 2個組

■電子レンジ・食洗機・冷凍対応！調理トレー2個組

食材の色移りがしにくく、使いやすいデザインの調理トレーです。

トレー同士はフチで連結できる便利な設計で、調理台を汚してしまうのを防ぎます。

持ち運びに便利な取っ手付きです。

素材には軽量で耐熱性に優れた【TPX】樹脂を使用しており、離型・防汚性も高いので、汚れが落としやすく、いつも清潔にお使いいただけます。ガラスのような透明感がある美しいデザインなので、そのまま食卓に並べられます。安心の日本製です。



TPXは三井化学株式会社の商標又は登録商標です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/search/?q=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E9%80%A3%E7%B5%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E6%B4%97%E3%81%84%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E4%B8%8B%E3%81%94%E3%81%97%E3%82%89%E3%81%88%E8%AA%BF%E7%90%86%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC,%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BCG駆除エサ剤目隠しカバー スマート 2個組

■害虫駆除エサ剤をすっきり隠せるカバー

害虫駆除エサ剤を丸ごと1個入れるだけで簡単にセットでき、目隠し面を手前に向ければ、嫌な存在感を消して目立たず設置できるカバー。

リビングや玄関など人の目に触れる場所に置いても空間に馴染み、気になりません。

2個セットのシンプルなデザインのカバーで、おうちの様々な場所で活躍します。

エサのにおいや害虫の通り道は塞がない設計だから効果は変わらず、交換時はカバーごと手に取りゴミ箱の上で傾ければ、中のエサ剤を直接触ることなく捨てられます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/39246/キー&ジュエリートレー タワー

■アクセサリーや時計、鍵などの一時置きに便利なトレー

玄関や洗面台、ドレッサーなどで、普段使いのアクセサリーや時計、鍵などをサッと置ける、シンプルで上質なスチール製トレーです。

梨地加工を施した重厚感のあるトレーで、小物のキズつき防止のためのシリコーンマットが付いています。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/79403/

