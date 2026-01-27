AS KNOW AS plusから『トムとジェリー』のスウェットが登場！

株式会社ブランチ・アウト


　アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、株式会社アズノゥアズのブランド『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』にて順次発売中の『 トムとジェリー 』のコラボレーションアイテムを製作。


『 トムとジェリー 』の人気キャラクター、トム、ジェリー、タフィーのデザインスウェットトレーナーがAS KNOW AS plusから登場♪


[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]、 [AS KNOW AS plus店舗]にて順次発売中。





バックスタイルにはトム、ジェリー、タフィーがかわいく並んだ刺繍とふわふわのロゴ刺繍が施されています☆






前身頃にはホイップクリームを頭に乗せたおちゃめなタフィーの刺繍入り♪





前身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーもセットです(ハート)








選べて嬉しい4色展開！！






ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能です！


お好みのカラーを見つけてね♪



【品名】


☆アクリルキーホルダー付


トムとジェリースウェット


(Q21073-8)



【価格】


\3,450（税込価格 \3,795）



【カラー】


オフ、オートミール、Dグリーン、チャコール



【サイズ】




【ECサイト】


ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/


Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/



【SHOP】


店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist



【コラボ特集ページ】


https://www.asknowasplus.com/collaboration







【AS KNOW AS plusについて】


　ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国22店舗やPOPUP等にて展開中。レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズなど、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪



【Brand Concept】


　洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。



■AS KNOW AS plus 公式HP


https://www.asknowasplus.com/



■ZOZOTOWN


https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/



■公式Instagram


https://www.instagram.com/asknowasplus/



■AS KNOW AS plusショールーム


〒151-0063


東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7


株式会社アズノゥアズ 2F



■AS KNOW AS plus企画


(石川翔悟、小林優香)



【ブランチ・アウトについて】


　ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。



ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/



【会社概要】


会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト


設立 ： 1997年7月


代表者 ： 代表取締役社長　大谷 真一


所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F


事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)



※本製品はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツと株式会社ブランチ・アウトとの契約により製造したものです。



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.(s26)