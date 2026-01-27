AS KNOW AS plusから『トムとジェリー』のスウェットが登場！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、株式会社アズノゥアズのブランド『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』にて順次発売中の『 トムとジェリー 』のコラボレーションアイテムを製作。

『 トムとジェリー 』の人気キャラクター、トム、ジェリー、タフィーのデザインスウェットトレーナーがAS KNOW AS plusから登場♪

[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]、 [AS KNOW AS plus店舗]にて順次発売中。

バックスタイルにはトム、ジェリー、タフィーがかわいく並んだ刺繍とふわふわのロゴ刺繍が施されています☆

前身頃にはホイップクリームを頭に乗せたおちゃめなタフィーの刺繍入り♪

前身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーもセットです(ハート)

選べて嬉しい4色展開！！

ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能です！

お好みのカラーを見つけてね♪

【品名】

☆アクリルキーホルダー付

トムとジェリースウェット

(Q21073-8)

【価格】

\3,450（税込価格 \3,795）

【カラー】

オフ、オートミール、Dグリーン、チャコール

【サイズ】

Ｆ

【ECサイト】

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/

Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/

【SHOP】

店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist

【コラボ特集ページ】

https://www.asknowasplus.com/collaboration

【AS KNOW AS plusについて】

ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国22店舗やPOPUP等にて展開中。レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズなど、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪

【Brand Concept】

洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。

■AS KNOW AS plus 公式HP

https://www.asknowasplus.com/

■ZOZOTOWN

https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/asknowasplus/

■AS KNOW AS plusショールーム

〒151-0063

東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7

株式会社アズノゥアズ 2F

■AS KNOW AS plus企画

(石川翔悟、小林優香)

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)

※本製品はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツと株式会社ブランチ・アウトとの契約により製造したものです。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.(s26)