同アニメ作品史上初！『攻殻機動隊展Ghost and the Shell』合計30のトーク・音楽ライブなどの館内イベント、総勢90名以上の豪華アーティスト・クリエイターが会場に集結！

攻殻機動隊展Ghost and the shell製作委員会

攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会（株式会社講談社、森ビル株式会社、KDDI株式会社、株式会社プロダクション・アイジー、株式会社パルコ、株式会社バンダイナムコフィルムワークス）は、2026年1月30日（金）から4月5日（日）まで、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45Fの情報発信拠点「TOKYO NODE（東京ノード）」内 TOKYO NODE GALLERY にて開催する『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』の会期中特別イベント（第二弾情報）を公開します。本展は『攻殻機動隊』アニメ化30周年を記念し、作品世界を“鑑賞”にとどめず、対話・音楽・映像表現を通して、現代へ拡張するイベントプログラムを展開します。

今回は、本展をさらに盛り上げるべく、「S.A.C.」シリーズの神山健治監督と宮田裕章による対談を皮切りに、落合陽一、又吉直樹×魚豊など豪華文化人ゲストが「攻殻機動隊」を語る館内トークの他に、音楽ライブ、パフォーマンスなど同アニメ作品としては初の大規模イベント数を続々と開催します。その実施総数は合計30回以上、総勢90名以上。豪華アーティスト・クリエーターが同展覧会場に集います。

【追加情報ハイライト】

- トークシリーズ「DIALOGUE of Ghost and the Shell」：神山健治監督×宮田裕章（1/30）ほか、VERBALや魚豊をはじめ、人工生命・生成AI・音楽・ファッション・ナラティブなど多彩な軸で文化人らが集い、本作の核心にせまるトークセッションを会期中約20回予定。会期全体スケジュールを公開。- 週末ナイトミュージアム「REFLEX of Ghost and the Shell」：全4回（2/6、2/27、3/13、3/27）公開。#2に30周年ロゴを担当したYOSHIROTTENと真鍋大度の共演決定。#3はみんなのきもちによるスペシャルライブセット、#4はMUTEK.JPとのコラボ回決定！※出演者詳細は追って発表- 4日間限定の『S.A.C.』作品再現イベント「MUSIC BAR『FIRN』」：「S.A.C.」の舞台となる都市・新浜市の“どこか”にあるミュージックバーをギャラリー内に立ち上げ（2/11-2/14）。『攻殻機動隊 SAC_2045』キャラクターデザインのイリヤ・クブシノブがデザインしたFIRNの“アンドロイド”衣装を公開。アクター つんこ／くろは がアンドロイドコンシェルジュとして出演（イベント内での撮影可）。また、追加出演者として「FPM、orbtlstrk、寺田創一」の参加が決定。- 「DEEP DIVE / 攻殻機動隊 in TOKYO NODE」：3/7TOKYO NODE内のホール・ギャラリーなどの複数会場を舞台にした初のスペシャルサーキットイベントを開催決定（詳細・チケット情報は追って発表）。- 展覧会追加情報：参加コラボアーティスト6名による展示作品を公開（池上高志、片山真理、草野絵美、空山基、UNLABELED、ANREALAGE 森永邦彦）

【イベントスケジュール】

特別イベント１.【トークセッションシリーズ「DIALOGUE of Ghost and the Shell」】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166312/table/11_1_04812ae4e4fbfd0dcfb1e0ce830878cf.jpg?v=202601270951 ]

「DIALOGUE of Ghost and the Shell」は、『攻殻機動隊』の制作陣をはじめ、本作に強く共鳴するアーティスト、文化人、研究者、表現者などがジャンルを超えて集い、対話を通して作品の核心に迫るトークセッションシリーズです。

単なる作品解説にとどまらず、物語の面白さから世界観の仕掛けまで、さまざまな入口で『攻殻機動隊』をひもとくトークセッションです。登壇者それぞれの視点や“好き”を手がかりに、「ゴースト（意識）」と「シェル（身体）」というテーマが、観るたびにどう立ち上がってくるのかをわかりやすく掘り下げます。ひとつの正解に寄せるのではなく、複数の解釈に触れられる場をつくることで、作品の見え方がもう一段増え、「観る楽しさ」が広がるイベントです。

＜注目セッション（第二弾発表分）＞１. 神山健治監督×宮田裕章

作品のなかで描かれた2030年の社会像と現実世界の接点を起点に、2045年へ向けて「ゴースト」はどこへ向かうのかを掘り下げます。

＜日程＞2026年1月30日（金）

＜時間＞19:00（開場18:00）- 20:00予定

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜ゲスト＞神山健治、宮田裕章

２. 池上高志×岡瑞起

「AI・人工生命・ネットワークが生み出す新たな知性」をテーマに、人工生命（ALife）とAIの違い、その思想的・技術的意義、知性観の拡張を議論します。

＜日程＞2026年2月3日（火）

＜時間＞19:00（開場18:00）- 20:00予定

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜ゲスト＞池上高志、岡瑞起

３. 徳井直生×真鍋大度

『攻殻機動隊』が描いてきたAIと創造性を手がかりに、AI・都市・音楽が再構成される時代背景のもと、人間とAIの共創の可能性を多角的に掘り下げます。

＜日程＞2026年2月5日（木）

＜時間＞19:00（開場18:00）- 20:00予定

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜ゲスト＞真鍋大度、徳井直生

特別イベント２.【週末ナイトミュージアム「REFLEX of Ghost and the Shell」】

「REFLEX of Ghost and the Shell」は、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の世界観を、映像と音楽によるAudio Visual表現で体感する、週末限定のナイトミュージアムイベントシリーズです。展示鑑賞にとどまらない、夜ならではの没入体験を展開します。

音楽・映像・テクノロジーが交差する表現を通して、『攻殻機動隊』が描いてきた未来像と現代のデジタル表現が共振する“一夜限りの体験”を創出します。

＜ラインナップ（全4回）＞

- REFLEX #1：Licaxxx × Mars89

ゲーム版『攻殻機動隊』コンピレーションアルバム『攻殻機動隊～ビデオゲーム・サウンドトラック MEGATECH BODY. CD., LTD.』に収録された90年代テクノ／ミニマルのアンセムを、抑えられた光と削ぎ落とされた音像の中で再解釈します。

＜日程＞2026年2月6日（金）

＜時間＞開場19:00・開演20:00（終了22:00予定）

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜チケット情報＞https://livepocket.jp/e/gats-reflex-0206

- REFLEX #2：YOSHIROTTEN × 真鍋大度

『攻殻機動隊』30周年モーションロゴを手がけたYOSHIROTTENと、国際的な舞台で評価を受ける真鍋大度が共演。光と映像を主軸に、作品世界を“視覚のレイヤー”から再構成します。

＜日程＞2026年2月27日（金）

＜時間＞開場19:00・開演20:00（終了22:00予定）

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜チケット情報＞https://livepocket.jp/e/gats-reflex-0227

- REFLEX #3：Minna-no-Kimochi VS vq ／ JACKSON kaki

DJやライブの枠を越え、演者と来場者の強烈な共体験を立ち上げる“Listening Assembly（集会）”。

パフォーマンス的ライブとナラティブな演出で、舞台と客席の関係を越える夜をつくります。

＜日程＞2026年3月13日（金）

＜時間＞開場19:00・開演20:00（終了22:00予定）

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜チケット情報＞https://livepocket.jp/e/gats-reflex-0313

- REFLEX #4（MUTEK.JP）：MUTEK.JP セレクト

『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』と、電子音楽とデジタルクリエイティビティの祭典MUTEK.JPによるコラボレーション企画。MUTEK.JPがセレクトする国際的なアーティストが出演予定（詳細は追って発表）。

＜日程＞2026年3月27日（金）

＜時間＞開場19:00・開演20:00（終了22:00予定）

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

特別イベント３.【 MUSIC BAR「FIRN」（4日間限定）】

MUSIC BAR「FIRN」（フィルン）は、『攻殻機動隊 S.A.C.』に登場する都市・新浜市のどこかに存在する“ミュージックバー”を、音楽家／映像作家／アクターによって立ち上げる、4日間限定の再現イベントです。ギャラリー空間の中にDJブースとバーカウンターを併設したMUSIC BARをこの日のために構築します。

踊る、飲む、映像に没入する。あるいは、フロアから漏れ聞こえる低音をBGMに、ギャラリーで原画に向き合う。音と視覚、そして身体感覚が同じ場所で並走する夜を創出します。

- 衣装コラボ＆キャスト（撮影可）

『攻殻機動隊 SAC_2045』でキャラクターデザインを手がけたイリヤ・クブシノブが、FIRNで働く“アンドロイド”をイメージしたオリジナル衣装をデザイン。アクター つんこ／くろは の2名がアンドロイドとして出演し、FIRNの世界観を立体化します。

※当日は撮影可能です（他のお客様の写り込み等にご配慮ください／撮影ルールの詳細は会場案内に従ってください）。

＜ラインナップ（全4回）＞

- MUSIC BAR「FIRN」#1

架空のFIRNが立ち上がる最初の夜。『攻殻機動隊』の音楽的原点である川井憲次の系譜と、その影響下にある音楽家たちが交差し、本企画の“原初”となる音の風景を描き出します。

＜日程＞2026年2月11日（水・祝）

＜時間＞19:00-23:00（予定）

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜チケット情報＞https://livepocket.jp/e/gats-firn-0211

＜アーティスト＞川井憲次（Record set）、原口沙輔、Masayoshi Iimori、tomad、illequal

- MUSIC BAR「FIRN」#2

ジャンルやシーンを超える、インターネット的な音楽の接続。多様なバックグラウンドを持つプレイヤーが集い、『攻殻機動隊』が内包する複数の感情やムードを、それぞれの解釈で表現します。

＜日程＞2026年2月12日（木）

＜時間＞19:00-23:00（予定）

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜チケット情報＞https://livepocket.jp/e/gats-firn-0212

＜出演＞tamanaramen、NordOst、Pa's Lam System

- MUSIC BAR「FIRN」#3

FIRNが最も熱を帯びる一夜。未来の架空都市に存在するクラブを舞台に、架空の若者たちが音に身を委ね熱狂する夜を立ち上げます。フロアのエネルギーが、FIRNという場を完成形へと押し上げます。

＜日程＞2026年2月13日（金）

＜時間＞19:00-23:00（予定）

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜チケット情報＞https://livepocket.jp/e/gats-firn-0213

＜アーティスト＞PAS TASTA、monday studio、FPM、orbtlstrk

- MUSIC BAR「FIRN」#4

電子音楽とテクノロジーの進化、その時間軸を横断する最終日。『攻殻機動隊』的な技術観を背景に、テクノやジャングルを支えてきたベテランから次世代へ、音と思想が受け渡されるクロージングナイトです。

＜日程＞2026年2月14日（土）

＜時間＞19:00-23:00（予定）

＜会場＞TOKYO NODE GALLERY A

＜チケット情報＞https://livepocket.jp/e/gats-firn-0214

＜出演＞砂原良徳、Telematic Visions、illequal、寺田創一

※他、特別イベント４.【「DEEP DIVE / 攻殻機動隊 in TOKYO NODE」】の詳細についてはこちらから：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000166312.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000166312.html)

展覧会アップデート【参加コラボアーティスト（6点）】

本展では、『攻殻機動隊』が投げかけてきた問いを現代の表現として更新するコラボレーション作品を展示します。第二弾発表として以下の作品が追加となります。

登壇者・出演者プロフィール（抜粋）

＜作品一覧（テーマ別）＞

※登壇者・出演者の詳細は公式HPをご参照ください。

【攻殻機動隊展 Ghost and the Shell会場・開催概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166312/table/11_2_4234886d9856c479340f94d213a59bf2.jpg?v=202601270951 ]

【新作TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』情報】

(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

作品名称：攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL

作品形式：TVアニメーション

原作：士郎正宗（講談社 KCデラックス刊）

監督：モコちゃん

シリーズ構成・脚本：円城塔

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

アニメーション制作：サイエンスSARU

放送時期：カンテレ・フジテレビ系 全国ネット毎週火曜よる11:00～”火アニバル!!”枠にて2026年放送予定

TVアニメーション

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

特報第2弾 ver.Hajime Sorayama

https://www.youtube.com/watch?v=Gq1VMC3JEAo