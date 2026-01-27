米国株式移管の不安を解消、サポート体制を強化

ウィブル証券株式会社

デジタル投資プラットフォーム大手、米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、他社からの米国株式の移管（入庫）を検討する個人投資家に向けて移管サポート体制を強化しました。多様な問合せチャネルへの対応や、移管完了後の投資環境整備を通じて、米国株式投資における利便性と安心感の向上を目指します。

米国株式投資は、日本の個人投資家の間でも定着しつつあり、複数の証券会社に資産を分散して保有するケースも増えています。一方で、証券会社の移管に対しては、「手続きが煩雑」「進捗が見えにくい」といった不安が根強く、資産集約や乗換えの障壁となってきました。

ウィブル証券は、こうした課題を解消するため、米国株式移管におけるサポート体制を見直し、お客様が安心して移管を進められる環境づくりを進めています。本取組みは、移管そのものだけでなく、その後の投資体験まで含めて支援することを目的としています。

今回強化した米国株式移管サポートの主な特徴は以下の通りです。

- 大手証券会社の移管手続きを網羅主要証券会社の移管フローを把握したスタッフが、書類作成や注意点をご案内。メール・電話・チャットに対応し、お客様が自身の状況に合わせて相談方法の選択も可能。- 移管依頼後のフォロー体制進捗確認や必要なフォローを行い、お客様自身が手続きを追い続ける負担を軽減- スムーズな移管手続き 実績ベースでは、米国株式移管が中5営業日で完了したケース（※）もあり、米国の証券会社ならではの対応の早さを提供。※移管元の証券会社より当社が移管依頼の連絡を受けてからお客様の口座に残高が反映するまで- 移管後の投資環境の充実取扱銘柄数が業界最多水準（※）の米国株式取引環境に加え、余剰資金を自動運用する「Moneybull（マネーブル）」を活用することで、待機資金の効率化が可能。※当社調べ、2026年1月時点。SBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券比較

また現在、米国株式移管手数料に関するキャンペーンを実施しており、移管時のコスト負担を抑えた資産集約を支援しています。

（詳細：移管手数料キャッシュバックキャンペーン(https://www.webull.co.jp/activity/transfer?source=JP-promotion--transfer)）

コメント（ウィブル証券 代表取締役社長：小島 和）

「米国株式投資が広がる中で、複数の証券会社に資産が分散していることで、管理や運用が煩雑になっている方も少なくありません。移管を通じて資産を集約することで、保有状況の把握や投資判断がしやすくなり、余剰資金の活用といった運用効率の向上にもつながります。ウィブル証券では、移管手続きの安心感だけでなく、資産を集約した“その先”の投資体験まで含めて支援していきたいと考えています。」

Webullについて

Webull Corporation (NASDAQ：BULL) は、次世代のグローバル ・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界14地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。 Webull Group は、世界中の 2,500万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.com をご覧ください。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。 https://www.webull.co.jp/pricing

ウィブル証券で取り扱うすべての投資商品には価格の変動等によって損失が生じるリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取引・先物取引の利用においては、委託保証金・証拠金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた委託保証金・証拠金以上の損失が生ずる恐れがあります。

お取引にあたっては、取引約款および契約締結前交付書面等の書面をあらかじめお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、手数料及びリスクの存在等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任にてお取引ください。

ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第48号 加入協会：日本証券業協会