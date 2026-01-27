【直方市】「おでかけクラシック in 直方市立図書館」を開催

　直方市立図書館では、音楽を通じて市民の皆さまに身近な文化体験を提供するイベント


「おでかけクラシック in 直方市立図書館」を開催します。


　本事業は、アーティストが地域に出向き、生の演奏を届ける「ユメニティのおがた」の取り組みの一環として実施するものです。図書館という“知と憩いの空間”で、クラシック音楽の魅力を気軽に楽しんでいただけます。


　当日は、UNO弦楽四重奏団による演奏を予定しており、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロによる本格的な室内楽を、図書館ならではの近い距離感で体感できます。読書の合間やお子さまと一緒に、いつもとは少し違う図書館の時間をお楽しみください。


　入場は無料で、どなたでもご参加いただけます。




【開催概要】


イベント名：　おでかけクラシック in 直方市立図書館


日時：　2月4日（水）10：30～11：00（予定）


場所：　直方市立図書館　カウンター前


入場料：　無料


申込み：　不要


演奏：UNO弦楽四重奏団


・ ヴァイオリン：山下 大樹（九響）


・ ヴァイオリン：飯田 拓斗（九響）


・ ヴィオラ　　：橋本 和樹（九響）


・ チェロ　　　：宇野 健太




　※お気軽にお立ち寄りください。




【主催】


公益財団法人 直方文化青少年協会


お問い合わせ：ユメニティのおがた


TEL：0949-25-1007


（開館時間 9：00～19：00／休館日 1/19・2/2）




【本リリース関するお問い合わせ先】


文化・スポーツ推進課　社会教育係


　Tel：0949-25-2326


　e-mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp



公益財団法人 直方文化青少年協会 ユメニティのおがた


　Tel：0949-25-1007