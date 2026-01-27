【直方市】「おでかけクラシック in 直方市立図書館」を開催
直方市
直方市立図書館では、音楽を通じて市民の皆さまに身近な文化体験を提供するイベント
「おでかけクラシック in 直方市立図書館」を開催します。
本事業は、アーティストが地域に出向き、生の演奏を届ける「ユメニティのおがた」の取り組みの一環として実施するものです。図書館という“知と憩いの空間”で、クラシック音楽の魅力を気軽に楽しんでいただけます。
当日は、UNO弦楽四重奏団による演奏を予定しており、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロによる本格的な室内楽を、図書館ならではの近い距離感で体感できます。読書の合間やお子さまと一緒に、いつもとは少し違う図書館の時間をお楽しみください。
入場は無料で、どなたでもご参加いただけます。
【開催概要】
イベント名： おでかけクラシック in 直方市立図書館
日時： 2月4日（水）10：30～11：00（予定）
場所： 直方市立図書館 カウンター前
入場料： 無料
申込み： 不要
演奏：UNO弦楽四重奏団
・ ヴァイオリン：山下 大樹（九響）
・ ヴァイオリン：飯田 拓斗（九響）
・ ヴィオラ ：橋本 和樹（九響）
・ チェロ ：宇野 健太
※お気軽にお立ち寄りください。
【主催】
公益財団法人 直方文化青少年協会
お問い合わせ：ユメニティのおがた
TEL：0949-25-1007
（開館時間 9：00～19：00／休館日 1/19・2/2）
【本リリース関するお問い合わせ先】
文化・スポーツ推進課 社会教育係
Tel：0949-25-2326
e-mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp
公益財団法人 直方文化青少年協会 ユメニティのおがた
Tel：0949-25-1007