【直方市】「おでかけクラシック in 直方市立図書館」を開催

直方市

直方市立図書館では、音楽を通じて市民の皆さまに身近な文化体験を提供するイベント

「おでかけクラシック in 直方市立図書館」を開催します。

本事業は、アーティストが地域に出向き、生の演奏を届ける「ユメニティのおがた」の取り組みの一環として実施するものです。図書館という“知と憩いの空間”で、クラシック音楽の魅力を気軽に楽しんでいただけます。

当日は、UNO弦楽四重奏団による演奏を予定しており、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロによる本格的な室内楽を、図書館ならではの近い距離感で体感できます。読書の合間やお子さまと一緒に、いつもとは少し違う図書館の時間をお楽しみください。

入場は無料で、どなたでもご参加いただけます。

【開催概要】

イベント名： おでかけクラシック in 直方市立図書館

日時： 2月4日（水）10：30～11：00（予定）

場所： 直方市立図書館 カウンター前

入場料： 無料

申込み： 不要

演奏：UNO弦楽四重奏団

・ ヴァイオリン：山下 大樹（九響）

・ ヴァイオリン：飯田 拓斗（九響）

・ ヴィオラ ：橋本 和樹（九響）

・ チェロ ：宇野 健太

※お気軽にお立ち寄りください。

【主催】

公益財団法人 直方文化青少年協会

お問い合わせ：ユメニティのおがた

TEL：0949-25-1007

（開館時間 9：00～19：00／休館日 1/19・2/2）

【本リリース関するお問い合わせ先】

文化・スポーツ推進課 社会教育係

Tel：0949-25-2326

e-mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp

公益財団法人 直方文化青少年協会 ユメニティのおがた

Tel：0949-25-1007