前回好評の企画が、再び実現！楽の湯グループ、衆院選2026にあわせ「選挙割」を実施

株式会社ナカシロ

株式会社ナカシロ（本社：名古屋市守山区）が運営する温浴施設「楽の湯」グループは、第51回衆議院議員総選挙（以下、衆院選2026）にあわせ、前回の衆議院議員総選挙でご好評をいただいた選挙応援キャンペーン「選挙割」を、2026年1月28日（水）から2月8日（日）までの期間、楽の湯グループ3店舗（こまき楽の湯・みどり楽の湯・おかざき楽の湯）にて再び実施いたします。投票率の向上と地域活性化を目的に、今回も地域の皆さまとともに選挙を応援します。

天然温泉こまき楽の湯スーパー銭党、前回好評につき再結成

選挙期間中、楽の湯グループは「スーパー銭湯」から「スーパー銭党（せんとう）」というコンセプトを掲げ、選挙を身近に感じていただく取り組みを行います。

お風呂という日常の中のリラックスした場を通じて、地域の未来について考えるきっかけを提供します。

マニフェス湯で「選挙割」を実施

「スーパー銭党」が掲げるマニフェス湯（トウ）は、前回同様「選挙割」です。

投票済証明書、または投票所で撮影した写真を、こまき楽の湯・みどり楽の湯・おかざき楽の湯の各店舗受付にてご提示いただくと、「レンタルタオル」（通常350円）を無料でご利用いただけます。

天然温泉みどり楽の湯大庭園露天風呂おかざき楽の湯地域の未来も温める

楽の湯グループは、単なる温浴施設にとどまらず、地域社会とのつながりを大切にし、各地域の魅力を引き出す取り組みを行っています。

「選挙割」もその一環として、地域の皆さまが選挙に参加しやすい環境づくりを応援し、投票率の向上と地域の未来づくりに貢献したいと考えています。

選挙は、一票で未来を変える大切な機会です。

私たち「スーパー銭党」は、お風呂という癒しの場を通じて、今回も地域の未来を応援します。投票を終えた後は、ぜひ楽の湯でゆったりと一風呂浴び、心も体もリフレッシュしながら、未来について考える時間をお過ごしください。

■イベント詳細■

【期間】

2026年1月28日（水）～2月8日（日）

【対象店舗】

天然温泉こまき楽の湯（愛知県小牧市）

天然温泉みどり楽の湯（愛知県名古屋市緑区）

大庭園露天風呂おかざき楽の湯（愛知県岡崎市）

【サービス内容】

投票済証明書、または投票所で撮影した写真を各店舗受付でご提示いただくと、「レンタルタオル」（通常350円）が無料となります。

※期間中、何度でもご利用いただけます

※サービスはご本人様のみ対象となります

【天然温泉こまき楽の湯】

創業年月：2003年12月

住所：〒485-0033 愛知県小牧市郷中2丁目182-2

電話番号：0568-41-1010

HP：https://rakunoyu.com/komaki/

【天然温泉みどり楽の湯】

創業年月：2005年10月

住所：〒458-0815愛知県名古屋市緑区徳重三丁目2904番地

電話番号：052-878-1010

HP：https://rakunoyu.com/midori/

【大庭園露天風呂おかざき楽の湯】

創業年月：2007年1月

住所：〒444-0821 愛知県岡崎市庄司田1丁目14-14

電話番号：0564-71-1010

HP：https://rakunoyu.com/okazaki/