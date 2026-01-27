レンタカー・営業車・タクシーなどの業務用車両におすすめ200万画素フルHD、駐車監視にも対応録画画質と運用性にこだわったドライブレコーダーCS-53FHC/CS-54FHCをセルスターより発売
2026年 1月
ニュースリリース セルスター工業株式会社
レンタカー・営業車・タクシーなどの業務用車両におすすめ
200万画素フルHD、駐車監視にも対応
録画画質と運用性にこだわったドライブレコーダー
CS-53FHC/CS-54FHCをセルスターより発売
自動車関連エレクトロニス製品の開発・製造販売を主業務とするセルスター工業株式会社（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長：勝永 直隆）は、フルHD高画質録画で不正操作防止カバーを付属した、レンタカーや営業車、タクシーなどの業務用車両向けドライブレコーダーCS-53FHC/CS-54FHCを発売いたします。
〔CS-53FHC/ CS-54FHCの主な特長〕
不正操作防止カバー対応で業務用途にも
microSDカードの抜き取りや電源プラグの誤抜去、設定変更などの不正操作を防止。
業務用車両や複数人で使用する車両でも、安定した記録環境を維持できます。
駐車中もしっかり監視「パーキングモード」
エンジンOFF後も、常時録画・イベント録画を組み合わせた駐車監視が可能。
駐車中にイベントが発生した場合は、パーキングモード解除時に音声とアイコンでお知らせします。
動作時間は本体で設定でき、ワンタッチでON／OFFの切り替えが可能です。
※常時電源コード（オプション）が必要です。
選べる2つのラインアップ
【CS-53FHC】
・長く録れるコンパクトモデル
・前方録画メインのシンプルモデル
前方録画を基本としたシンプル構成で、本体に前方録画カメラを搭載し、必要に応じてオプションの別体リヤカメラを追加することで後方録画にも対応できる柔軟なモデルです。
・ナイトクリアVer.2
STARVIS IMX307搭載！夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。
【CS-54FHC】
コストパフォーマンスにすぐれた2カメラコンパクトベーシックモデル
・前後2カメラ標準装備
前方カメラとリヤカメラを標準装備し、前後同時録画に対応することで、走行中はもちろん追突やあおり運転などのトラブルにも安心なモデルです。
・バランスの良い映像性能
フルHDクラスのバランスの取れた映像性能により、走行中の映像やナンバープレートを高精細に記録します。
セルスターの製品は
日本製・自社工場生産・3年保証
すべてのドライバーに安心と安全をお届けします。
＜製品概要＞
・品名：ドライブレコーダーCS-53FHC/CS-54FHC
・希望小売価格：オープン
・［販売方法／店情報］：カー用品店、契約代理店、ネット販売 他
・発売日：1月
CS-53FHC
https://www.cellstar.co.jp/products/recorder/cs/cs-53fhc.html(https://www.cellstar.co.jp/products/recorder/cs/cs-53fhc.html)
CS-54FHC
https://www.cellstar.co.jp/products/recorder/cs/cs-54fhc.html(https://www.cellstar.co.jp/products/recorder/cs/cs-54fhc.html)
