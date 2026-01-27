【県立広島大学】地域創生学部の学生が企画したツアーが商品化されました【参加者募集中】

広島県公立大学法人

地域創生学部の和田ゼミ３年生８名（チーム名：Harmonia）が「地方創生☆政策アイデアコンテスト2025」（大学生以上一般の部）で優秀賞と中国経済産業局長賞を受賞した観光まちづくりプラン「町家と紅茶を未来につなぐ 白市まちづくりツーリズム」について、株式会社たびまちゲート広島の旅行商品として造成され、２月２７日（金）に催行されることになりました。

ツアー名は「歴史薫る白市の町家で楽しむおひな祭りと白市紅茶ティータイム＜日帰りバスツアー＞」です。午前９時にJR広島駅を出発し、仙石庭園を散策した後、白市地区の古民家レストランで昼食をとり、白市の町並みとそこに飾られたひな人形の見学、ひな人形作り体験に続き、最後に町家でアフタヌーンティーと焼き菓子を楽しむプランです。

当日は学生がバスに同乗してツアーガイドを行ったり，現地でNPO法人白市町家保存会および御屋敷紅茶工房のお手伝いをしたりする計画です。

現在、参加者募集中です。参加を希望される方は以下のサイトから申し込みをお願いします。学生たちとあまり知られていない白市地区の町家と紅茶を一緒に楽しみませんか。

ツアー企画した学生たち

▶︎ツアー詳細＆申込サイトはこちら(https://travel-worker2.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DY25H-KH1)