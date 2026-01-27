【Maison de FLEUR】フランスの名門ゴブラン織りメーカー「ART DE LYS」とのコラボレーション第6弾！名画・モネ『睡蓮』から着想を得た“持ち歩くアートバッグ”が2月6日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、フランスの名門ゴブラン織りメーカー「ART DE LYS（アール・ド・リス）」とのコラボコレクション第6弾を2026年2月6日(金)に全国のMaison de FLEUR店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/8Kan

Maison de FLEURでは、130年以上にわたりゴブラン織りを手掛けるフランスの老舗メーカー「ART DE LYS」とコラボレーションし、ゴブラン織りの美しさを生かしたコレクションを展開しています。

このたび、印象派を代表する19世紀フランスの画家クロード・モネが描いた、幻想的で美しい名画「睡蓮」から着想を得たアイテムが登場。今回は、『Miroir d’Eau（ミロワール・ドー）‐水と光、その深奥の物語‐』をテーマに“持ち歩くアート”をイメージしたバッグを展開いたします。

第6弾の『Miroir d’Eau（ミロワール・ドー）』では、モネが生涯をかけて描き続けてきた名画「睡蓮」の魅力を、フランス製ゴブラン生地ならではの繊細な織りで表現。水面に映る光や、時の流れとともに移ろう色彩をデザインに落とし込みました。

アイテムは、A4サイズが収まる実用的なトートバッグと、ショルダーストラップ付きの2Wayバッグをラインアップ。装飾を抑えたミニマルなデザインに仕上げることで、モネがキャンバスに描いた揺らぐ水面や光の一瞬の美しさを引き立てました。また、ハンドルには上質な合皮素材を採用し、クラシカルで洗練された印象を演出。スクエアトートは、ゆとりのある長めの持ち手を使用し、肩掛けもスムーズにしていただけます。

美術館へのお出かけや、日常の装いにさりげなく知性と品格を添えるバッグコレクションにぜひご注目ください。

※Miroir d’Eau：フランス語で水鏡。水面が周囲の景色を反射する様子。

■Maison de FLEUR× ART DE LYS 『Miroir d’Eau（ミロワール・ドー）』販売概要

発売日：2026年2月6日（金）※ECサイトは5日（木）20時

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗

自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/8Kan）、ZOZOTOWN

販売商品：バッグ2型

■Maison de FLEUR× ART DE LYS 『Miroir d’Eau（ミロワール・ドー）』アイテム詳細

※価格はすべて税込です

ゴブランスクエアトート

カラー：Dark Green

価格：\15,400

ゴブラン2Wayスクエアトート

カラー：Dark Green

価格：\15,400

【Claude Monet (French, 1840-1926) Water Lilies, 1906】

【シカゴ美術館 Water Lilies | The Art Institute of Chicago より】

ART DE LYS（アール・ド・リス）

1890年、フランス北部リス＝レ＝ラノアにて創業。

130年以上にわたりゴブラン織を専門に手がける名門メーカー。

デザインから製織までを一貫して自社で行い、「メイド・イン・フランス」にこだわり続けています。

その卓越した技術と芸術性は、フランス経済産業省より「EPV（無形文化財企業）」の認定を受けるなど、世界的にも高く評価されています。