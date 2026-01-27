《好評発売中！》いざ北へ！「北海道新幹線開業10周年・東北新幹線全線開業15周年記念号」節目の年に走る特別な新幹線に乗車する旅

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス北海道新幹線開業10周年・東北新幹線全線開業15周年記念号（イメージ）写真提供:JR東日本- 株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：澤田博之）は、2026年3月7日（土）出発、北海道新幹線開業10周年・東北新幹線全線開業15周年を記念した特別な新幹線を利用した旅行商品を発売いたしました。- 本商品では、首都圏および東北各地から出発し、青森・北海道方面へ向かう特別な新幹線にご乗車いただきます。現地では、各地のホテルでの宿泊がセットとなっており、記念イヤーにふさわしい特別な旅をお楽しみいただけます。- 列車での移動に加え、一部の商品では、現地の観光地巡りやローカル線への乗車などを組み込んだ行程もご用意しており、地域の魅力をより深く体感いただける内容となっています。北海道新幹線開業10周年、東北新幹線全線開業15周年という節目の年にふさわしい、特別な新幹線の旅を、この機会にぜひご体験ください。

ツアー参加の特典として、2026年3月26日の北海道新幹線開業10周年を記念した缶バッチをプレゼントいたします。

１．「北海道新幹線開業10周年・東北新幹線全線開業15周年記念号」で行く！ 函館満喫2日間

（1）旅行商品概要- 旅行代金（上野駅発）：大人78,000円／大人1名様・1室2名利用時- 最少催行人員： 8名（2）おすすめポイント- 1日目は旧函館区公会堂・函館市旧イギリス領事館・函館山展望台など函館市内を自由に満喫。※自由散策に発生する入場料等の料金はお客様各自のご負担となります。- 2日目の自由朝食は函館朝市栄屋・栄屋食堂の利用券2,000円分付き！※旅行代金に含まれます。- 2日目は貸切バスで周遊！国の特別史跡である五稜郭公園や五稜郭タワー、日本初の女子観想修道院だけでなく、3月14日より廃止が決定した仁山駅に立ち寄ります。五稜郭公園（イメージ）トラピスチヌ修道院（イメージ）函館朝市・外観詳細を見る :https://link.jrview-travel.com/9b3r4

2．周年記念新幹線で行く北海道 留萌本線と増毛の最北酒蔵を巡る旅

（1）旅行商品概要- 旅行代金（上野駅発）：大人96,000円／大人1名様・1室2名利用時- 最少催行人員 30名（2）おすすめポイント- 石狩沼田駅～深川駅を結ぶ全長14.4キロの日本一短い本線「留萌本線」に乗車します。- 日本最北の酒蔵「国稀酒造」では、資料室として活用されている石蔵にて、酒造りの歴史や当時の道具を見学します。蔵見学後には、国稀自慢の銘酒の試飲をお楽しみいただけます。- 2016年に廃止となった留萌本線 旧増毛駅では、1921年の開業当時と同じ広さに復元された駅舎を見学。レトロな雰囲気が残る駅構内で、往年の鉄道情景に思いを馳せるひとときをお過ごしください。- ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」とコラボし、びゅう鉄限定の「北海道新幹線開業 10 周年・東北新幹線新青森開業 15 周年記念号」エキタグスタンプを提供いたします。限定のエキタグスタンプは、びゅう鉄専用のスタンプ帳に反映されます。※限定エキタグの配布はツアー当日限定となります。旅行終了後に取得することはできません。※エキタグを取得しない場合でも返金はありません。「エキタグ」及び「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。国稀酒造・外観増毛駅（イメージ）増毛駅（イメージ）詳細を見る :https://link.jrview-travel.com/76vsy

3．周年記念新幹線で行く北海道 キハ40形団体臨時列車と幻の未成線・戸井線遺構

（1）旅行商品概要- 旅行代金（上野駅発）：大人61,000円／大人1名様・1室2名利用時- 最少催行人員 30名（2）おすすめポイント- 全国的に数を減らす道南いさりび鉄道キハ40形を使用した団体臨時列車を五稜郭～木古内～函館で運行いたします。車両は国鉄時代の塗装を復刻した首都圏色または急行色の1両編成で運行いたします。往路は五稜郭から木古内までの各駅で休憩のためドアが開きます。復路では釜谷・渡島当別での列車交換を除き、木古内から五稜郭まで無停車で運転いたします。※往路、東久根別駅・清川口駅の停車時間は1分となります。※今後の運行計画の変更により停車駅や停車時刻が変更になる場合があります。※車体カラーは急遽、変更になる場合がございます。- 1936年に着工したものの物資不足により中断し未完成となった「戸井線」。現存する一度も使用されなかったトンネルやアーチ橋をガイド付きで見学します。途中、2026年3月のダイヤ改正で廃駅となる仁山駅に立ち寄ります。- ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」とコラボし、びゅう鉄限定の「北海道新幹線開業 10 周年・東北新幹線新青森開業 15 周年記念号」エキタグスタンプを提供いたします。限定のエキタグスタンプは、びゅう鉄専用のスタンプ帳に反映されます。※限定エキタグの配布はツアー当日限定となります。旅行終了後に取得することはできません。※エキタグを取得しない場合でも返金はありません。「エキタグ」及び「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

道南いさりび鉄道・キハ40形（イメージ）旧戸井線アーチ橋（イメージ）写真提供:函館市公式観光情報サイト「はこぶら」詳細を見る :https://link.jrview-travel.com/d6mtu

4．「北海道新幹線開業10周年・東北新幹線全線開業15周年記念」号で行く！自由に楽しむ青森2日間／「大人の休日倶楽部20周年特別企画 ご愛顧感謝祭」

（1）旅行商品概要- 旅行代金（上野駅発）：大人40,000円／大人1名様・1室2名利用時・大人の休日俱楽部会員さま料金- 最少催行人員：8名

（2）おすすめポイント- 青森駅から徒歩約6分の好立地ホテル「ホテルJALシティ青森」に宿泊。本ツアーではデラックスルームの客室をご用意。海の幸、郷土料理など青森を味わう朝食ブッフェをお楽しみください。- ホテルに24時間滞在！通常、14時チェックイン・11時チェックアウトのところ、13時チェックイン・13時チェックアウトでご用意。- 滞在中にご利用可能な「Aラウンジ」利用券付き！青森県産シードル、津軽ワインなどのアルコールやリンゴジュースなどの青森ならではのドリンク、 ホテルオリジナルのオードブルやスイーツなど青森の"うまいもの"を楽しみながらゆっくりとお寛ぎください。- ホテルより徒歩3分！県内の名産品・特産品が揃う青森県観光物産館「アスパム」で使用できるお買物券（2,000円分）付き！※旅行代金に含まれます。※チェックイン時のお渡しとなります。紛失時の再発行、未使用時の払戻し・換金はできません。ホテルＪＡＬシティ青森・レストラン（イメージ）ホテルＪＡＬシティ青森・朝食（イメージ）ホテルＪＡＬシティ青森・Aラウンジ(イメージ)詳細を見る :https://link.jrview-travel.com/hifwr

5．【団体専用臨時列車】ビューンと函館フリータイム（函館市内1泊2日・1～3名1室利用）

（1）旅行商品概要- 旅行代金（郡山駅発）宿泊１.：大人36,000円／大人1名様・1室2名利用時宿泊２.：大人41,000円／大人1名様・1室2名利用時- 最少催行人員：8名

（2）おすすめポイント- 明治12年創業、「五島軒」の函館カレーパン1個引換券付き。もちもちのパン生地に五島軒特製のカレーフィリングを詰めた「函館カレーパン」は函館市散策のおともにお召し上がりください。（引換箇所：五島軒本店 レストラン雪河亭）- お申込み先着順に北海道鉄道スタンプ手帳を差し上げます。提供：JR 北海道（商品は行程表と一緒に発送致します。なくなり次第終了いたします。）※おすすめポイントは旅行代金に含まれております。※都合により内容は変更となる場合がございます。※他にも福島駅、仙台駅、一ノ関駅、盛岡駅発着も設定がございます。詳細は「日本の旅、鉄道の旅」申し込みページでご確認ください。五島軒の函館カレーパン（イメージ）詳細を見る :https://link.jrview-travel.com/s8va5

