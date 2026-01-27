「店内に自分のキャラがいて…」笹森裕貴が初めての店長体験を振り返る『ZERO RISE』アニメイト池袋本店での1日店長の模様をレポート

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、新クロスメディアプロジェクト『ZERO RISE』マドカ役・笹森裕貴がアニメイト池袋本店一日店長に就任したこと、さらに当日の模様やインタビューについてご報告します。

照れ笑いする一幕も・・・『ZERO RISE』マドカ役・笹森裕貴がアニメイト池袋本店の1日店長に！

バスケットボールをテーマにしたクロスメディアプロジェクト『ZERO RISE』の始動を記念して、本作で主人公マドカを演じる笹森裕貴さんがアニメイト池袋本店の1日店長に就任しました。

当日はアニメイトスタッフ制服であるエプロンと名札を着用し、手書きPOPの作成などアニメイトの店内PRに挑戦した笹森さん。

1日店長という経験自体が初めてだったそうで、「サインを書いたり、写真をたくさん撮ったりと、すごく不思議な体験でした」と振り返りました。

また、「店内のいろいろな場所に自分が演じているキャラクターがいて、正直ちょっとそわそわしました（笑）」と照れ笑いする一幕も。

初めての1日店長ということで、「ちゃんとできていますか？」とはにかみながらエプロン姿を披露した笹森さん。

エプロンを着用する機会もなかなかないとのことで、最初はしっかり着こなせているか不安もあった様子。

しかしスタッフから「大丈夫です」と言ってもらえたそうで、「『もう、いつでも行けるな』と思いました（笑）」と、バックヤードでのエピソードを披露しました。

当日、アニメイト池袋本店では１階エントランス広場でZERO RISEのラッピング装飾を展開中ということで、店内には笹森さんが演じるキャラクター・マドカのパネルの設置や、マドカが所属するストリートバスケチーム「UNFIXXX」キャスト3名のサイン入りバスケットボールの展示など作品一色の空間となっていました。

笹森さんは店舗内のラッピング装飾やマドカのBIGスタンディにサインを書き込み、楽しみながら店内を回りつつ「ぜひ写真をたくさん撮って、SNSに投稿してもらえたら嬉しいです」とアピールしました。

「いつかやってみたいと思っていたジャンルでもあったので、すごく楽しみ」1日店長を終えて、『ZERO RISE』への意気込みをお届け

「2.5次元作品をはじめ、いろいろなメディア展開を象徴する場所になっていますよね」と、アニメイト池袋本店の印象を語る笹森さん。ご自身も池袋を歩いていると自然と目に止まると言います。

その一方で、「池袋を歩いていると気づかれることが多いので、正直アニメイトさんの目の前を通るのはちょっと気まずいところもあります（笑）」とのこと。

また、今回出演する『ZERO RISE』はバスケットボールがテーマになっていることに対して、「スポーツをテーマにした舞台に立つのは初めてで、いつかやってみたいと思っていたジャンルでもあったので、すごく楽しみにしています」とコメント。

しかし、実際にドリブルをしたり、ボールを持ったままパフォーマンスをしたりする場面もあり、試合中ならではの動きが求められるという笹森さん。

5月の舞台公演に先駆けて1月12日に行われた『カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026』でのステージパフォーマンスの裏話として「どこで使ったのか分からないような箇所が筋肉痛になりました」と苦笑いで話しました。

▲1月12日開催の『カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026』ステージパフォーマンスと共にプロジェクト詳細解禁を行った際の模様

本作のためにウェイトトレーニングをしているのかと思いきや、笹森さんは「あえて筋トレはしません」と即答。

学生時代は野球をやっていたそうで、中でもイチローさんが大好きだったとか。

イチローさんの「生まれ持った体のバランスを崩しちゃいけない」という考えを耳にして以来、「自分も生まれ持った体と、日常の中で自然についた筋肉で勝負したい」と考えるようになったと言います。

「やっぱりバスケットボールは未経験ですし、実際に競技としてプレーすることと、舞台上でパフォーマンスとして見せることは別物だなと感じています」と心境を話す笹森さんですが、「出演者は全員舞台経験があるので、『見せる力』という点に関してはあまり心配していません」と自信を見せます。

「舞台を重ねていく中で、絶対にみんな上達していくんですよね。

そう感じる瞬間がきっとあると思うので、僕たちの成長も含めて、ぜひ体感してもらえたら嬉しいです」とファンにメッセージを送りました。

舞台『ZERO RISE』公演情報

舞台『ZERO RISE』概要

■公演期間

2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)

■キャスト

＜UNFIXXX＞

マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴

ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也

マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海

＜KINGS+HOOT＞

ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅

ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち

サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成

＜RumbleWing[s]＞

ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉

ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実

サジン（仁内 一左）：前嶋 曜

＜BLACKSPOT＞

バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大

UNKNOWN A：suit actor 滝山 翔太

UNKNOWN B：suit actor 優志

ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ

■スタッフ

企画・原作：ブシロード

脚本：松多 壱岱（ILCA）

演出：毛利 亘宏

■チケット最速先行

1月12日(月・祝)～2月8日(日)

受付URL：https://eplus.jp/zerorise/

1月29日(木)までアニメイト池袋本店1階エントランス広場にて『ZERO RISE』展開中！

ZERO RISEプロジェクト始動を記念し、アニメイト池袋本店１階エントランス広場にて1月29日(木)までの間ラッピング装飾やスタンディ展示などを実施中！

＜アニメイト池袋本店１階 ZERO RISE展開内容＞

場所：アニメイト池袋本店１階エントランス広場

期間：1月16日(金)～1月29日(木)

1．キャラクターイラストを使用したラッピング装飾の実施

2．UNFIXXXのBIGスタンディの展示

【スタンディ掲出キャラ】

マドカ（CV・演：笹森 裕貴）

ダテ（CV・演：福井 巴也）

マーリン（CV・演：大友 海）

※スタンディは各キャラクター、イラストVer.／キャストビジュアルVer.の2種を展示します

3．UNFIXXXキャスト3名寄せ書きサイン入りバスケットボールの展示

4．1階大型モニターでのZERO RISEプロモーション映像を放映

5．ZERO RISE冊子の配布

※配布物はなくなり次第終了です。

※アニメイトおよび店頭へのお問い合わせはご遠慮ください。

ZERO RISEとは

落ちこぼれたち×バスケットボール

ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト

貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。

その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー

プロジェクトPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ

ZERO RISE公式HP：https://zerorise-pj.com

ZERO RISE公式X：https://x.com/ZERORISE_PJ

ZERO RISE公式Instagram：https://www.instagram.com/zerorise_pj/

ZERO RISE公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ZERORISEチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCaEaUCHDIXuA90ltqjZz0xg)

