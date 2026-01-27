お酒好きのための超本格ウイスキーボンボンショコラ「Bon de Whisky」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、国産ウイスキーを使用した2種のボンボンショコラセット「Bon de Whisky」を、2026年1月27日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/bondewhisky）

「Bon de Whisky」とは

「Bon de Whisky」は、国産ウイスキーの魅力を心ゆくまで堪能できる、超本格ボンボンショコラです。ガナッシュに閉じ込められる限界量までウイスキーをたっぷりと使用し、口にした瞬間にウイスキーの香りと力強いコクが溢れ出すような味わいに仕上げました。

「Bon de Whisky」の魅力

2種の国産ピュアモルトウイスキーを贅沢に味わい比べる極上体験

国産ピュアモルトウイスキーを贅沢に使用した、2種のボンボンショコラのセットです。四角形が、ホワイトオーク樽熟成ウイスキーのショコラです。丸型は、オーク樽とシェリー樽による2段熟成ウイスキーのショコラです。2つの国産ウイスキーを贅沢に味わい比べるような、極上体験をお楽しみください。

ウイスキー含有量の限界に挑んだ超濃密なボンボンショコラ

ウイスキー本来の芳醇さを表現するため、配合量の「限界」に挑戦しました。ガナッシュとして形を保てるギリギリを追求し、超濃密な配合に成功しました。試作を重ねた熟練の技術により、ひと口食べた瞬間に圧倒的なウイスキーの存在感が押し寄せる、究極のバランスを実現しています。

厳選された高品質なチョコレートがウイスキーをなめらかに包み込む

ウイスキーの芳醇な香りを引き立てるため、国際規格を満たした高品質な「クーベルチュールチョコレート」を厳選しました。カカオバターを豊富に含むからこそ実現できる、驚くほどなめらかなくちどけと、高カカオならではの深いコクが特徴です。選び抜かれた上質なチョコレートがウイスキーの繊細な風味を優しく包み込みます。

北海道産生クリームから生まれるとろけるような贅沢食感

ウイスキーとチョコレートの完璧な一体感を追求し、北海道産生クリームを贅沢に使用しました。広大な自然が育んだフレッシュでまろやかな風味が、ウイスキーの力強い香りとチョコレートのほろ苦さをなめらかに調和させます。

商品概要

【Bon de Whisky】

◯商品タイプ：食品

◯容量：72g（6個入り）

◯原材料

ホワイトオーク樽ウイスキーのボンボンショコラ（四角形）：チョコレート(ベルギー製造、シンガポール製造)、クリーム、ウイスキー、転化糖、食酢/乳化剤、香料、着色料(金箔)、(一部に乳成分・大豆を含む)

オーク樽とシェリー樽の2段熟成のボンボンショコラ（丸型）：チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、クリーム、ウイスキー、転化糖、食酢/乳化剤、着色料(酸化チタン)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)

◯賞味期限：製造より90日※ラベルに記載

◯保存方法：温度15～20°C、湿度60%以下のにおい移りのしない暗所にて保存してください。

※冷蔵でのお届けとなります。冷蔵保管によりチョコレートと空気に温度差が生じ、チョコレート表面に水滴が付着(結露)し、チョコレート表面が白くなる“シュガーブルーム”と呼ばれる現象が起こる可能性がございます。品質には影響ございませんので、安心してお召し上がりください。

＜プラン一覧＞

- 【超早割】Bon de Whisky（ボン・デ・ウイスキー）：2,960円（税込）- 【早割】Bon de Whisky（ボン・デ・ウイスキー）：3,140円（税込）- 【早割】Bon de Whisky（ボン・デ・ウイスキー） 2個セット：5,930円（税込）- Bon de Whisky（ボン・デ・ウイスキー）：3,490円（税込）- Bon de Whisky（ボン・デ・ウイスキー） 2個セット：6,280円（税込）- Bon de Whisky（ボン・デ・ウイスキー）＋Chateau Usagi（赤ワイン） セット：6,780円（税込）- Bon de Whisky（ボン・デ・ウイスキー）＋コハクノヒカリ -クラフトウイスキー- セット：6,780円（税込）

＜概要＞

◯商品名：Bon de Whisky

◯販売期間：2026年1月27日（火）～2月24日（火）24:59

◯配送時期：4月上旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/bondewhisky

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp