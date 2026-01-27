「世界中を教室に」をテーマにした教育ホスピタリティ事業Boundless Life、２０２６年１月に鎌倉で開業

Boundless Life合同会社

「世界中を教室に」をテーマにした教育・ホスピタリティ企業 Boundless Life（本社：カナダケベック州、共同創業者兼CEOマウロ・レパッチ）が２０２６年１月日本に初進出し、鎌倉で開業します。

Boundless Life は2021年にカナダにて開業した教育・ホスピタリティを軸にしたスタートアップです。 １歳半から14歳までの子供達が世界中の拠点で学び続けることができる先進的な教育プログラムに加え、新たな国での暮らしもスムーズにしてくれる家、リモートワークのしやすいコワーキングスペース、そしてその国の地域文化・伝統を感じることができる様々な体験を提供することで、家族で世界中で暮らしながら、各地域の文化や伝統から学び、繋がり、探索することができる新しいライフスタイルを作っています。

ギリシャ・シロス島拠点にて

現在までに、Boundless Lifeは50か国以上から5,000名を超える参加者を迎え、半数以上がリピーターとなっています。2025年には、家族の旅と学びの在り方を再定義している先進性が評価され、Skift IDEA「Visionary 2030」賞を受賞しました。現在は、ギリシャ・シロス島、モンテネグロ・コトル、インドネシア・バリ島、スペイン・アンダルシア、イタリア・トスカニー、ポルトガル・シントラ、ウルグアイ・ラバラの全世界７カ国で事業を展開しており、今回新たに日本の鎌倉が8箇所目の新たな拠点としてオープンいたします。Boundless Lifeのプログラムは基本の学期期間が３ヶ月（７・８月のみ１ヶ月）となり、学期期間ごとにBoundless Lifeのもつ世界中の拠点を家族で選択し、移住することができます。

鎌倉でも、様々な地域事業者とも繋がり、鎌倉でしかできない特別な地域体験（陶芸・鎌倉彫など）や、日本の伝統を学ぶプログラム（茶道・剣道など）が開かれ、それらが教育センターでの学習プログラムや、大人・ファミリー向けの体験アクティビティとして展開されます。

Boundless Life 共同創業者兼CEOのマウロ・レパッチは次のように語ります。

「鎌倉にはすべてがあります。精神的な深み、豊かな自然、時代を超える伝統、そして創造性あふれるエネルギー。ゆっくりと深く、意味のある暮らしをしながら、世界とつながり続けたい家族にとって理想的な場所です。」

教育部門の責任者であり共同創業者のレカ・マゴンは、こう付け加えます。

「私たちの教育モデルは、好奇心と文化が交わる場所でこそ輝きます。鎌倉には五感を刺激する学びが溢れています。禅寺、茶道、古来の祭り、そして海のリズムに根差した食文化。ここは次世代のグローバル市民にとって、まさに理想的な教室です。」

Boundless Lifeでは、親子で様々な体験をともに新たな国で体験することで、より深い家族やコミュニティの絆を作っています。また、日本の文化や伝統・習慣を地元の方々から伝える機会を作ることで、世界との繋がりをより深め、次世代のライフスタイルを切り拓いてまいります。

< Boundless Life について >

Boundless Lifeは、家族向けに家具付き住宅、働きやすいコワーキングスペース、世界水準の先進的な教育センター、そして家族全員が楽しめる厳選されたローカル体験を全世界８か国で、提供しています。没入型のプロジェクト型学習では、子どもたちは実社会の課題に取り組み、好奇心・創造性・批判的思考を育みます。Boundless Lifeは、家族がより充実した生き方を実現し、自分自身・家族・自然・世界とのつながりを深められるライフスタイルづくりを支援します。日々の慌ただしさから離れ、親も冒険心を取り戻し、将来に備えた学びを子供たちに提供することを、誰もが諦めずにできるように。詳細は boundless.life をご覧ください。

日本法人の概要は、以下の通りです。

▪️Boundless Life合同会社 会社概要

会社名：Boundless Life合同会社

代表者：ゼネラルマネージャー 堤 惠理 共同創業者 エロディ フェルショー

設立：２０２５年５月

所在地：神奈川県鎌倉市御成町9-26 太田ビル2F