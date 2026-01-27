営業DX導入の第一歩として、実務で使える「フリープラン」を提案　AI搭載営業支援CRM「ProSales」

ワンダフルフライ株式会社

ワンダフルフライ株式会社（東京都中央区日本橋）は、AI搭載営業支援CRM「ProSales（プロセールス）」において、サービス開始当初から提供しているフリープランの活用を、改めてご提案します。

ProSalesのフリープランは、操作確認のための体験版ではなく、顧客管理・案件管理・活動履歴の蓄積といった営業管理を、実際の業務としてそのまま完結させられる無料プランです。

そのため、営業DXやCRM導入に関心はあるものの、「いきなり有料ツールを導入するのは不安」「現場で本当に使えるか分からない」といった理由から最初の一歩を踏み出せない方でも、

無料のまま“自社に合うかどうか”を判断することができます。

ProSalesでは、そうした声を踏まえ、営業DXを“検討で終わらせない”ための入口として、

まずはフリープランから始められる環境を用意しています。

■ 営業DXのハードルは、まだ高いまま

営業活動の効率化や属人化の解消が求められる一方で、

- 顧客情報や案件管理がExcelのまま- CRMを検討したが、操作や運用が難しそう- 費用に見合う効果が出るか判断できない

といった理由から、導入を見送っている企業・個人も多く存在します。

営業DXは重要だと分かっていても、「最初の選択」が重くなりすぎているのが現状です。

■ ProSalesのフリープランという選択肢

ProSalesのフリープランは、よくある「機能を制限した体験版」ではなく、営業管理を“実務として完結”させられる無料プランです。

顧客管理・案件管理・活動履歴の蓄積といった営業管理の基本を、実際の業務の流れの中で完結させることができます。

そのため、操作確認だけで終わらず、「自社の営業に本当に使えるかどうか」を無料のまま判断できる点が特徴です。

また、顧客 → 案件 → 活動履歴という営業の流れが自然に整理される設計となっており、

特別な設定や複雑な操作をしなくても、営業情報が“使える形”で蓄積されていきます。

ProSalesでは、フリープランであっても、一部のAI営業支援機能を利用することができます。

単なる顧客データの管理にとどまらず、AIによる分析や気づきを体験できる点も、フリープランならではの特長です。

単なる管理ツールではなく、「次に何をすべきか」を考えるための材料を、営業判断に活かせる形で無料の段階から得ることができます。

フリープランで利用できる主な機能

以下は、フリープランで実際の営業活動に利用できる主な機能です。

- 顧客情報の登録・管理- 案件管理・進捗の可視化- 営業活動履歴の蓄積- 基本的なレポート・ダッシュボード表示- AIを活用した営業支援機能

「CRMがどんなものか知りたい」「Excel管理から一歩進みたい」

そうした段階の方にとって、無理のない入口となるプランです。

■ “試してから決める”営業DX

ProSalesでは、フリープランと有料プランの間で、操作性や設計思想が大きく変わることはありません。

フリープランで蓄積した顧客・案件データをそのまま活用しながら、必要なタイミングで段階的に機能を拡張できる構成になっています。

ProSalesのフリープランは、「検討のための無料」ではなく、「営業DXを始めるための無料」です。

ProSalesは、フリープランから始め、必要に応じて有料プランへステップアップすることを前提に設計されています。

- まずは無料で触ってみる- 自社の業務に合うか確認する- 効果を実感できた段階で次を検討する

導入を急がせないことも、ProSalesの考え方です。

営業DXを「検討」で終わらせず、「実際に始める」ための選択肢として、ProSalesのフリープランを活用いただけます。

■ こんな方におすすめ- CRMや営業管理ツールを初めて導入する企業・個人- 少人数の営業チーム・スタートアップ- Excelやスプレッドシート管理に限界を感じている方- 営業DXに興味はあるが、費用面で踏み出せない方■ ProSalesについて

ProSalesは、AI技術を活用し、顧客管理・案件管理・営業分析を一元的に支援する営業DXプラットフォームです。

営業情報を「入力して終わり」にせず、次のアクションにつなげることを重視した設計で、現場で使い続けられるCRMを目指しています。

■ フリープランの利用について

ProSales フリープランは、以下のWebサイトよりご利用いただけます。

「まずは試してみる」という方は、ぜひご活用ください。

URL：https://www.saasforce.co.jp/prosales/

■ 会社概要

会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F

代表者：代表取締役 平田 雅子

事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／ログ分析「LogWatch」／SFアパレル在庫管理システム など、AI×DXソリューションの開発・提供

📩 本件に関するお問い合わせ先

ワンダフルフライ株式会社

営業マーケティング部

E-mail：sales@wonderfulfly.com

URL：https://www.wonderfulfly.com