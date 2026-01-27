【ニュースレター】メレリオ、バレンタインに向け「アムールセレクション」をご紹介

MELLERIO

さまざまな愛のかたちに寄り添う、メレリオ『アムールセレクション』

メレリオ「アムールセレクション」


本ニュースレターでは、1613年創業のフランスのジュエリーメゾン、メレリオが、バレンタインシーズンに向けて展開する「アムールセレクション」をご紹介します。


「アムールセレクション」は、恋人同士の愛に限らず、大切な人への想い、自分自身に向けた愛情、そして人生の節目に寄り添う誓いまで、さまざまな“愛のかたち”に寄り添うジュエリーを集めたセレクションです。


贈るために選ぶことも、自分のもとへ迎えることも、どちらも愛のあり方のひとつ。
メレリオはこの季節、それぞれの想いの向かう先にふさわしいジュエリーをご提案します。


アムールセレクションを彩るコレクション


ミューズ コレクション


ミューズ コレクションは、芸術や創造の源として語られてきた「ミューズ」に着想を得たコレクションです。


文化や美意識を育んできた女性たちの感性を背景に、洗練されたフォルムと、軽やかな着け心地を意識したデザインが展開されています。


日常の装いに取り入れやすく、自分のスタイルとともに楽しむジュエリーとして提案されています。



メレリオ、「ニーナ ダイヤモンド ブレスレット（ミューズ コレクション）」

ミューズコレクションより



ニーナ ダイヤモンド ブレスレット
K18ピンクゴールド、ダイヤモンド
税込価格：286,000円





キャビネ・ド・キュリオジテ


キャビネ・ド・キュリオジテは、16～18世紀ヨーロッパに広まった「Cabinet de Curiosites（好奇心の蒐集室）」の概念に由来するコレクションです。


自然や花、象徴的なモチーフをかたどったチャームやメダルは、組み合わせや重ね着けによって表情を変え、身に着ける人それぞれの感性を映し出します。


記念や象徴をかたちに残すジュエリーとして、また、大切な想いに寄り添う存在として選ばれています。


キャビネ・ド・キュリオジテより



ワイルドローズ メダル
税込価格：495,000円





メレリオ、「ワイルドローズ メダル（キャビネ・ド・キュリオジテ）」

エンゲージメント ピース


エンゲージメント ピースは、婚約や人生の約束とともに身に着けられるジュエリーです。


宝石の選定からセッティングに至るまで、400年以上にわたり受け継がれてきたメレリオのサヴォアフェールが息づいています。


時代を超えて受け継がれることを前提に仕立てられた、メゾンを象徴するカテゴリーのひとつです。



メレリオ、「エモーション エンゲージ リング 0.3ct」

エンゲージメント ピースより



エモーション エンゲージ リング 0.3ct


税込価格：935,000円






贈るために選ぶことも、自分のもとへ迎えることも、どちらも、愛のかたちです。


メレリオ「アムールセレクション」は、それぞれの愛にふさわしいピースをご提案します。



