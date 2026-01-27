【ニュースレター】メレリオ、バレンタインに向け「アムールセレクション」をご紹介

メレリオ「アムールセレクション」

MELLERIOさまざまな愛のかたちに寄り添う、メレリオ『アムールセレクション』

本ニュースレターでは、1613年創業のフランスのジュエリーメゾン、メレリオが、バレンタインシーズンに向けて展開する「アムールセレクション」をご紹介します。

「アムールセレクション」は、恋人同士の愛に限らず、大切な人への想い、自分自身に向けた愛情、そして人生の節目に寄り添う誓いまで、さまざまな“愛のかたち”に寄り添うジュエリーを集めたセレクションです。

贈るために選ぶことも、自分のもとへ迎えることも、どちらも愛のあり方のひとつ。

メレリオはこの季節、それぞれの想いの向かう先にふさわしいジュエリーをご提案します。

アムールセレクションを彩るコレクション

ミューズ コレクション

ミューズ コレクションは、芸術や創造の源として語られてきた「ミューズ」に着想を得たコレクションです。

文化や美意識を育んできた女性たちの感性を背景に、洗練されたフォルムと、軽やかな着け心地を意識したデザインが展開されています。

日常の装いに取り入れやすく、自分のスタイルとともに楽しむジュエリーとして提案されています。

メレリオ、「ニーナ ダイヤモンド ブレスレット（ミューズ コレクション）」

ミューズコレクションより

ニーナ ダイヤモンド ブレスレット

K18ピンクゴールド、ダイヤモンド

税込価格：286,000円

キャビネ・ド・キュリオジテ

キャビネ・ド・キュリオジテは、16～18世紀ヨーロッパに広まった「Cabinet de Curiosites（好奇心の蒐集室）」の概念に由来するコレクションです。

自然や花、象徴的なモチーフをかたどったチャームやメダルは、組み合わせや重ね着けによって表情を変え、身に着ける人それぞれの感性を映し出します。

記念や象徴をかたちに残すジュエリーとして、また、大切な想いに寄り添う存在として選ばれています。

キャビネ・ド・キュリオジテより

ワイルドローズ メダル

税込価格：495,000円

エンゲージメント ピース

メレリオ、「ワイルドローズ メダル（キャビネ・ド・キュリオジテ）」

エンゲージメント ピースは、婚約や人生の約束とともに身に着けられるジュエリーです。

宝石の選定からセッティングに至るまで、400年以上にわたり受け継がれてきたメレリオのサヴォアフェールが息づいています。

時代を超えて受け継がれることを前提に仕立てられた、メゾンを象徴するカテゴリーのひとつです。

メレリオ、「エモーション エンゲージ リング 0.3ct」

エンゲージメント ピースより

エモーション エンゲージ リング 0.3ct

税込価格：935,000円

贈るために選ぶことも、自分のもとへ迎えることも、どちらも、愛のかたちです。

メレリオ「アムールセレクション」は、それぞれの愛にふさわしいピースをご提案します。

