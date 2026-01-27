【ニュースレター】メレリオ、バレンタインに向け「アムールセレクション」をご紹介
さまざまな愛のかたちに寄り添う、メレリオ『アムールセレクション』
メレリオ「アムールセレクション」
本ニュースレターでは、1613年創業のフランスのジュエリーメゾン、メレリオが、バレンタインシーズンに向けて展開する「アムールセレクション」をご紹介します。
「アムールセレクション」は、恋人同士の愛に限らず、大切な人への想い、自分自身に向けた愛情、そして人生の節目に寄り添う誓いまで、さまざまな“愛のかたち”に寄り添うジュエリーを集めたセレクションです。
贈るために選ぶことも、自分のもとへ迎えることも、どちらも愛のあり方のひとつ。
メレリオはこの季節、それぞれの想いの向かう先にふさわしいジュエリーをご提案します。
アムールセレクションを彩るコレクション
ミューズ コレクション
ミューズ コレクションは、芸術や創造の源として語られてきた「ミューズ」に着想を得たコレクションです。
文化や美意識を育んできた女性たちの感性を背景に、洗練されたフォルムと、軽やかな着け心地を意識したデザインが展開されています。
日常の装いに取り入れやすく、自分のスタイルとともに楽しむジュエリーとして提案されています。
メレリオ、「ニーナ ダイヤモンド ブレスレット（ミューズ コレクション）」
ミューズコレクションより
ニーナ ダイヤモンド ブレスレット
K18ピンクゴールド、ダイヤモンド
税込価格：286,000円
キャビネ・ド・キュリオジテ
キャビネ・ド・キュリオジテは、16～18世紀ヨーロッパに広まった「Cabinet de Curiosites（好奇心の蒐集室）」の概念に由来するコレクションです。
自然や花、象徴的なモチーフをかたどったチャームやメダルは、組み合わせや重ね着けによって表情を変え、身に着ける人それぞれの感性を映し出します。
記念や象徴をかたちに残すジュエリーとして、また、大切な想いに寄り添う存在として選ばれています。
キャビネ・ド・キュリオジテより
ワイルドローズ メダル
税込価格：495,000円
メレリオ、「ワイルドローズ メダル（キャビネ・ド・キュリオジテ）」
エンゲージメント ピース
エンゲージメント ピースは、婚約や人生の約束とともに身に着けられるジュエリーです。
宝石の選定からセッティングに至るまで、400年以上にわたり受け継がれてきたメレリオのサヴォアフェールが息づいています。
時代を超えて受け継がれることを前提に仕立てられた、メゾンを象徴するカテゴリーのひとつです。
メレリオ、「エモーション エンゲージ リング 0.3ct」
エンゲージメント ピースより
エモーション エンゲージ リング 0.3ct
税込価格：935,000円
贈るために選ぶことも、自分のもとへ迎えることも、どちらも、愛のかたちです。
メレリオ「アムールセレクション」は、それぞれの愛にふさわしいピースをご提案します。
【公式販売先】
Mellerio 公式HP: https://www.mellerio.jp/
Mellerio アムールセレクション：https://mellerio.jp/collections/amour-selection
【公式SNS】
LINE公式アカウント: https://bit.ly/Mellerio-Japan-LINE-Official-Account
Instagram: https://www.instagram.com/melleriojoaillier