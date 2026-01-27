奈良県初上陸！「焼き鳥ランド 大和郡山店」、2026年2月1日（日）に新店舗オープンします。構想期間５年、人気焼き鳥屋の仕掛け人が挑む新たな挑戦「ファミレス焼き鳥」という新ジャンル

株式会社コズミックマーケティング



株式会社C-HUNDREDは(所在地：大阪府大阪市北区、代表：細原誠)、人気焼き鳥屋の仕掛け人を招集し、構想５年月日を経て「焼き鳥ランド河内長野店」を、2026年2月1日に新店舗をオープン致します。2月1日（日）～5日（木）までの期間は、オープン記念フェアも開催しています。




■構想5年「焼き鳥ランド」とは


本格的な焼き鳥は、家庭で作ることは難しい料理です。串うち作業、高火力で焼き上げる為の設備、焼き鳥を焼く技術、深みのある味わいの焼き鳥のタレと塩、焼き鳥のおいしさを引き立てるサイドメニューなど、焼き鳥のおいしさを本格的に楽しもうとすればするほど、ご家庭で調理することは難しくなります。また、焼き鳥屋＝居酒屋というイメージもあります。


そこで、「焼き鳥ランド」は、どんな方でも気軽に本格的な焼き鳥を楽しんで頂けるように考えられた「ファミレス焼き鳥」を目指しています。ご家族で焼き鳥を楽しむ、友達同士で焼き鳥を楽しむ、仕事仲間と焼き鳥を楽しむ、恋人同士で焼き鳥を楽しむ、お酒があってもなくても「焼き鳥」を純粋に楽しんで頂けるお店、それが、「焼き鳥ランド」となります。



焼き鳥ランドグランドメニュー

■焼き鳥の人気部位「とり皮串」。楽しい６つのフレーバーで楽しみが倍増


自慢の一品である「とり皮串」。この「とり皮串」を心ゆくまでお楽しみいただけるように６つのフレーバーをご用意しております。王道の「塩」と「タレ」。絶対に美味しい「カレー塩」と「バター醤油」。お子様が大喜びする「ハッピーターン味」。激辛好きをうならせる「激辛デビル」。と様々なバリュエーションで「とり皮串」をお楽しみいただけます。



■「釜めし」は、みんなでシェア、美味しくて楽しい料理！


２～3人前が入った釜めしは、みんなでシェアすることで、より楽しみが増していきます。おススメは「鶏五目釜めし（680円）」。他にも、「タコと竹の子の釜めし」「鮭と舞茸の釜めし」「鯛と小海老の釜めし」など、種類も豊富です。また、「ドライカレーの釜めし」は、小さいお子様にも人気があります。



■ドリンクも安い！お子様ドリンクは、最初の一杯目無料！2杯目からも100円！



ノンアルコールメニュー


■2月1日（日）～５日（木）は、更にお得なオープンフェア開催


〇お得なオープニングフェア１.


鶏五目釜めし半額！　680円→340円



〇お得なオープニングフェア２.


ドリンク各種　一杯100円！


対象ドリンク


ハイボール/レモンサワー/ワインサワー


ウーロン茶/コーラ/オレンジジュースなど



〇お得なオープニングフェア３.


名物・とり皮揚串　10本盛　1300円→1080円



オープンフェアでは、上記の３つの特典を来店者全員の方に適用しておりますので、是非この機会に焼き鳥ランド大和郡山店にご来店下さいませ。




■店舗概要


店舗名　　：　ファミレス焼き鳥「焼き鳥ランド大和郡山店」　味わい長屋内


営業時間　： 16:00～22:00


所在地　　： 〒639-1123 奈良県大和郡山市筒井町1154ー1


駐車場　　： 無料駐車場あり