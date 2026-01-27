【食べるJAPAN 美味アワード2026】（第6回）のグランプリは［夢中炭窯 (大分県)　金色出汁 炭火干し椎茸］に決定！！全体で国内外の逸品69品を認定！

一般社団法人ChefooDo

「味」「品質」に加え「地域特性の活かし方」「食品や企業の背景にあるストーリー」「SDGsへの取り組み」等を審査基準として、未来につなげたい「美味しい」を発掘することを目的に2020年に始まった「食べるJAPAN 美味アワード」。6回目の開催となる「食べるJAPAN 美味アワード2026」では、2026年1月17日に国際連合大学（東京都渋谷区）において授賞式を開催しました。

【食べるJAPAN 美味アワード2026】 授賞式 集合写真

片岡護（一般社団法人ChefooDo会長 / リストランテ アルポルト オーナーシェフ）審査委員長をはじめ、日本のトップシェフを中心とした14名の審査委員が、書類審査を通過した100品を超える商品の審査を行い、グランプリ1品、準グランプリ3品、審査員特別賞含む各賞受賞31品、認定34品、合計で69品の認定商品を選出しました。

グランプリは［夢中炭窯 （大分県）／金色出汁 炭火干し椎茸］、準グランプリには［K.s＋enchau（兵庫県）／兵庫の森 くろもじ美と巡り茶］、［五島の椿株式会社（長崎県）／五島の醤-米麹-］、［ふぐ料理 五作荘（福井県）／千夜の軌跡 福味］に決定しました。



授賞式では、受賞者を代表して、グランプリとなった夢中炭窯 をはじめ準グランプリ・審査員特別賞・SDGｓ賞・おとりよせネット賞・外食産業新聞社賞・歌舞伎座サービス賞・キッズ賞・JALふるさとプロジェクト賞・地域のかがやき賞・ネクストブレイク賞・プレコフーズ賞を受賞された方々へ賞状・認定証を授与しました。

また授賞式後、会場内でトップシェフをはじめ、審査委員、招待バイヤーと受賞者の交流を行いました。

今回の【食べるJAPAN 美味アワード2026】においても「未来に繋げるコト・ヒト」を意識して、資源の活用、社会性のある事業展開、伝統を守る、未来に向けて変化させていく、そして次世代の生活者である「子どもたち」に好まれる、コラボレーションや料理と酒・飲料のマリアージュ展開などを広めていこうとする取り組みや意欲など、様々な要因が評価された商品が選出されました。

受賞商品については、「外食ソリューションEXPO」などの展示会での紹介をはじめ、審査員レストランでのプロモーションイベントや協力事業者におけるメニューイン・販売など、新たな展開も生まれています。

【食べるJAPAN 美味アワード】開催趣旨と概要

日本国内には、国内はもとより、海外でも評価されてしかるべき素晴らしい食品が数多あります。その一方、地域産品を中心として、まだその存在・魅力が知られていない食品が多くあります。「食べるJAPAN 美味アワード」は、地域を含む日本全国に眠っている「美味しい」を発掘し、生活者に知ってもらい、食べ続けてもらうきっかけになりたいという想いから始まっています。日本全国の「美味しい」が発掘され、生活者に認知されることにより、国産農林水産物の消費拡大、中小企業の振興、地域の活性化にも繋がっていくものと考えています。

開催概要：https://taberujapan.com/award/

【食べるJAPAN 美味アワード】審査基準

「食べるJAPAN 美味アワード」は、”未来につなげたい「美味しい」”食を発掘していくこと、広めていくきっかけを作る目的で2020年に創設されました。そのため「食べるJAPAN 美味アワード」が定める「美味しい」の基準には「味」「品質」という重要なファクターに加え、「地域食材・地域特性の活かし方」「食品や企業の背景にあるストーリー」「SDGsが定めるゴールに対する取り組み」も審査基準として重視しています。



審査にあたっては、書類審査を通過したすべての商品をすべての審査委員が実食審査をしています。調理にあたっては、事業者に最適な試食方法をヒアリングし、日本を代表するフードチームが調理を行い提供しています。企業規模や知名度に左右されることなく、生産や商品開発に真摯に向き合ってきた事業者の想いをできる限り正当に評価するため、このような審査方法を採用しています。また実食審査の結果については、認定の有無にかかわらず、すべての事業者にフィードバックを行い、今後の商品開発や事業展開に活かしていただける仕組みとしています。

【食べるJAPAN 美味アワード2026】（第6回）審査委員会概要

審査委員長

片岡 護（リストランテ アルポルト オーナーシェフ）

二次審査（最終審査）：審査委員

五十嵐 美幸（中国料理 美虎 オーナーシェフ）

中嶋 貞治（新宿割烹 中嶋 店主 料理長)

野崎 洋光（和食料理人）

服部 吉彦（学校法人服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長）

（氏名：五十音順、敬称略）

一次審査：審査委員

舘野 雄二 (銀座ろくさん亭)

日高 良実 (リストランテ アクアパッツア オーナーシェフ)

川端 崇資（株式会社外食産業新聞社 代表取締役）

畔柳 徹 （株式会社オージーフーズ TV通販部 部長)

笹田 幸利（おとりよせネット プロデューサー)

真野 重樹（株式会社三越伊勢丹 第１MDグループ 新宿食品・レストラン商品部 生鮮・グローサリー）

三神 優理子（株式会社ウェルカム DEAN&DELUCA COMPANY 商品企画室 MD）

馬場 荘一郎（日本航空株式会社 ソリューション営業推進部 地域活性化推進グループ）

若林 直樹（株式会社プレコエムユニット 常務取締役）

■主催

「食べるJAPAN」美味アワード運営委員会（一般社団法人ChefooDo内）

■後援

国税庁、一般社団法人 東京都日本調理技能士会、中小企業基盤整備機構、

一般社団法人日本イタリア料理協会、公益社団法人日本中国料理協会、農林水産省

■協力

朝日新聞 GOOD LIFEフェア事務局、「居酒屋JAPAN」事務局、株式会社インターウェア、

エグジビションテクノロジーズ株式会社、株式会社外食産業新聞社、歌舞伎座サービス株式会社、

特定非営利活動法人 元気な日本をつくる会、一般社団法人ジャパンフーズプロジェクト、

食品安全技術センター、一般社団法人食品科学技術機構、株式会社千趣会、株式会社地域商社こうち、

一般社団法人地域振興支援ふるさとのチカラ、日本航空株式会社、

学校法人服部学園 服部栄養専門学校、株式会社福田屋百貨店、株式会社WORLD RESULT

（事業者名：五十音順）

■エントリー対象カテゴリー

一次産品（水産品、畜産品、農産品等）、加工品、飲料（アルコール含む）

■審査・選定基準（加点ポイント含む）

・商品の美味しさ

・商品トレンド、市場ニーズ

・新規性

・コストパフォーマンスの高さ

・衛生管理対応など安心・安全への取り組み

・SDGsへの取り組み、社会性

・国内外に伝えたくなる魅力、差別化要素

・未来に残したい要素（子どもたちに食べさせたい食育の要素）

■審査会（書類・試食審査）：

１次審査 2025年10月4日 服部学園

２次審査 2025年11月5日 アースキッチン築地

【食べるJAPAN 美味アワード2026】 受賞商品

■グランプリ

夢中炭窯 金色出汁 炭火干し椎茸（大分県）

賞状授与 左：夢中炭窯 宗像修氏 右：片岡護シェフ

■準グランプリ

K.s＋enchau 兵庫の森 くろもじ美と巡り茶（兵庫県）

五島の椿株式会社 五島の醤-米麹-（長崎県）

ふぐ料理 五作荘 千夜の軌跡 福味（福井県）

■審査員特別賞

うた丸 ガンガゼウニ（長崎県）

キッコーマン食品株式会社 亀甲萬本店 御用蔵（東京都）

黒姫ガーデン 岩魚の焼枯し（長野県）

甲信食糧株式会社 富士の介の甲州漬け（山梨県）

米貴 玄米米粉の笑笑（クスクス）（福岡県）

湊水産株式会社 黄金レモンたらこ（宮城県）

■SDGs賞

NPO法人イーハトーブとりもと 愛がけカレーセット（岩手県）

■おとりよせネット賞

有限会社いきさん牧場 いきさん牧場ロールキャベツ（トマトソース）（福岡県）

株式会社大友商事 たくみ亭 無塩せきロースハム（ブロック）（大阪府）

株式会社小野ファーム 横濱アイス工房 ミルク（神奈川県）

五島の椿株式会社 五島の醤-醤油麹-（長崎県）

株式会社信用産業 和風野菜ちゃんぽん（大分県）

■外食産業新聞社賞

株式会社en 喜良豆富 桜えび（静岡県）

株式会社小野ファーム 横濱アイス工房 三浦のかぼちゃ（神奈川県）

株式会社ジャンボンフーズ PANCETTA吟醸（宮崎県）

馬場ファーム 脇山米ジェラート（福岡県）

■歌舞伎座サービス賞

株式会社菓匠三和 くるみもち（石川県）

■キッズ賞

有限会社ヤマア 土佐清水宗田節だしパック（高知県）

■JALふるさとプロジェクト賞

株式会社ダイホク のりすけソース（北海道）

株式会社鳥越ネットワーク 有機完熟トマトケチャップ（福岡県）

■地域のかがやき賞

有限会社小田畜産 鹿児島県産黒毛和牛「小田牛」(農場ブランド)（鹿児島県）

有限会社播磨海洋牧場 Half shell oyster(生牡蠣)（兵庫県）

■ネクストブレイク賞

株式会社かじ坊 フィンガーライム100g（愛媛県）

ジャパンマルチハンターズ株式会社 鹿肉の粗挽きハンバーグ（東京都）

■プレコフーズ賞

有限会社小田畜産 鹿児島育ち黒毛和牛の牛とろ煮込み（鹿児島県）

農村エナジー株式会社 しゃも８ミックス・焼（岡山県）

■美味アワード2026認定商品

赤穂あらなみ塩株式会社 ARANAMI SAMURAI SHIITAKE SALT（兵庫県）

天と０と地（あとれとわ） あとれとわの塩 天日結晶化 塩蔵静置海塩 ２年（北海道）

株式会社うおぬま小岩農園 魚沼産特別栽培ミルキークイーン（新潟県）

うた丸 ガンガゼ塩ウニ（長崎県）

株式会社大泉工場 _SHIP KOMBUCHA HOP BREEZE（埼玉県）

株式会社大泉工場 _SHIP KOMBUCHA YUZUHEADS（埼玉県）

おおいた在来作物研究会 大分在来もちとうきび麹（大分県）

雅稲惠舎株式会社 キャロ生ドレッシング3本セット（千葉県）

カフェダイニングマリソル 黒毛和牛と四万十ポークの天日塩ハンバーグ自家製黄金生姜ソース付(高知県)

株式会社カラーリングファーム ラディッシュのピクルス プレーン（福岡県）

キッコーマン食品株式会社 万上 流山本直し（東京都）

有限会社グリーンティ五島 レモングラスティー（長崎県）

K.s+enchau 自宅で楽しむクロモジ酒（兵庫県）

株式会社Zyoo ジンジャードリンクZyooジョー（大阪府）

slowly"kitchen" 九つの恵みのクリーミーキッシュアソート（福岡県）

ばうむ合同会社 宇宙SHOCHU2025 『 宙酔 』（高知県）

ばうむ合同会社 酔わせてまんじ郎（高知県）

株式会社HACO LiB HACOCHA 001 Asparagus（福岡県）

有限会社播磨海洋牧場 Smoked oysters(燻製牡蠣)（兵庫県）

はるまき家 金澤春巻き いつもの（石川県）

有限会社マインドバンク 幸せになって米(よね)（長崎県）

湊水産株式会社 鰹節と昆布の天然だし明太子（宮城県）

有限会社ヤマア 土佐清水宗田節味を育てるゆずドレッシング（高知県）

ユーアールエー株式会社 淡路島藻塩レモンスカッシュ（兵庫県）

一般社団法人れんこん 日本のごまドレッシング（福岡県）

株式会社ワークスエンタテイメント 博多もつ鍋２人前 味噌味（福岡県）

■インポートフード部門 審査員特別賞

EASE BIOTECHNOLOGY CO., LTD. Original Dried Cheese Strips（台湾）

会稽山紹興酒株式会社 紹興酒 蘭亭 国潮（東京都・中華人民共和国）

有限会社シタァール インド産野生黒はちみつスティック（千葉県・インド共和国）

株式会社スミフルジャパン 甘熟王ゴールドプレミアムバナナ（東京都・フィリピン共和国）

株式会社東輝 四川省産紅花椒（1級2級品ブレンド）（東京都・中華人民共和国）

■インポートフード部門 認定

会稽山紹興酒株式会社 紹興酒 会稽山1743（東京都・中華人民共和国）

株式会社KANEUIKI商事 活鮮あわび 殻・内臓付き 43/53g 10個（東京都・中華人民共和国）

有限会社シタァール インド産野生黒はちみつ180ｇ（千葉県・インド共和国）

有限会社シタァール グリーンカルダモン（千葉県・インド共和国）

有限会社シタァール タマリンドペースト（千葉県・インド共和国）

有限会社シタァール ロングペッパー（千葉県・インド共和国）

株式会社スミフルジャパン 甘熟王ゴールドプレミアパイン（東京都・フィリピン共和国）

株式会社Royal Georgia GEORGIAN サペラヴィ2021/赤辛口（東京都・ジョージア）

（各賞、認定 事業者名：五十音順）