ねんどろいどの新作情報を一挙発表！「ねんどろいどFUNS 2026 WINTER」が2月5日(木)配信決定！

株式会社グッドスマイルカンパニー

フィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を行う株式会社グッドスマイルカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー）は、ねんどろいどシリーズの新作情報をお届けする「ねんどろいどFUNS 2026 WINTER」を、2026年2月5日(木)19:00よりグッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネル「GOOD SMILE CHANNEL」にて配信いたします。

■開催概要「ねんどろいどFUNS 2026 WINTER 」

放送日時： 2026年2月5日(木) 19:00開始予定

新作予約*：2026年2月5日(木)19:30予約開始予定 *一部発表商品

配信URL：https://goodsmile.link/NendoroidFUNS_202602

※放送終了後、発表作品をまとめたギャラリーページを公開予定

今回の「ねんどろいど FUNS」では、これまで以上にユーザーの皆様に楽しんでいただけるよう、新たなこころみを実施いたします。

番組内で発表される新作の一部は、放送直後の19:30頃より「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」にて予約受付を開始予定です。

さらに、本配信に先駆けラインナップ作品を一部先行公開いたしました。人気アニメから話題のゲームまで、どのキャラクターがねんどろいど化されるのか、是非予想しながら放送をお待ち下さい。

先行公開されたロゴの中には、「？」で隠された“シークレット”枠も。当日明かされる、衝撃のサプライズ発表をご期待ください。■「ねんどろいどFUNS」とは

「ねんどろいどFUNS」は、世界累計販売数2,800種類を突破したデフォルメフィギュアシリーズ「ねんどろいど」に特化し、新作情報や制作進行状況をファンの皆様へお届けする発表イベントです。

※予約開始時期は、予告なく変更なる可能性がございます

※配信で紹介する写真は監修中のものが含まれます。

※商品仕様は変更になる場合がございます。

【グッドスマイルカンパニーについて】

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2026年現在、2,800種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/