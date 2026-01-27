株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ 首都圏支社（以下、ドコモ）は、サッカーの魅力を通じて地域とファン・サポーターのつながり方を、より多様に、楽しく、新しく進化させ、サッカーの感動を共有できる「仲間」の輪を広げる取り組み（以下、本取り組み）の展開をめざし、株式会社湘南ベルマーレ（以下、湘南ベルマーレ）と地域経済活性化に関する取り組みの協賛契約を2026年1月27日（火曜）に締結いたしました。

本取り組みは、湘南ベルマーレとドコモが共同して「地域」と「ファン・サポーター」の絆を深め、ホームタウンの地域経済の活性化に貢献することを目的に、ファン・サポーターや地域の企業のみなさまとともに、地域に根ざした活動を展開するものです。

具体的には、湘南ベルマーレのホームタウンにて、湘南ベルマーレを応援する「d払い」加盟店、「ｄ払い×湘南ベルマーレ応援店」（以下、応援店舗）の拡大や、応援店舗限定のキャンペーン※を実施するなど、湘南ベルマーレのファン・サポーターの拡大を図るほか、チームの応援や支援に向けた取り組みを推進してまいります。また、お買物でdポイントをためることで湘南ベルマーレの支援につながる「湘南ベルマーレ応援キャンペーン」 などの取り組みを展開いたします。※

ドコモは、今後も湘南ベルマーレと連携し、サッカーを通じて地域に密着した取り組みを推進することで、「地域」と「ファン・サポーター」との「仲間」の輪を深め、感動の共有や地域経済活性化の貢献に取り組んでまいります。

※ キャンペーン詳細については、d払いキャンペーンページ(https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/jleague_club/2025middleeast/)やキャンペーン・イベント情報（関東・甲信越）(https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/kanto/index.html)にてご確認ください。