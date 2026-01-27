【2026衆議院選挙】こどもの貧困施策に関する政党アンケート調査各政党の回答結果〈速報〉発表

【アンケート実施概要】

公益財団法人あすのば- 実施団体：公益財団法人あすのば、認定特定非営利活動法人キッズドア、特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、入学金調査プロジェクト、特定非営利活動法人ひとり親サポート団体全国協議会（50音順）- 調査対象：政党11党（新党結成により10党に変更）- 調査方法：メール・郵送・事務局への持参によって各党へのアンケート依頼送付。- 実施日程：1月16日送付、1月23日までの回答を希望※送付不備により参政党には21日送付。- 回答状況：自由民主党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、れいわ新選組、日本共産党、社会民主党より回答（1月26日現在）※未回答の政党の回答については、回答があれば、順次公表する予定です。- 調査内容：〇【こどもの貧困対策への重点的な施策の拡充】【困窮子育て世帯への緊急支援】【児童扶養手当の所得制限の引き上げ】等に関する、各党の姿勢（賛成・反対・その他）〇【こどもの貧困対策に関わる公約】について

【回答結果】

1月26日現在のアンケートの回答結果について、以下の通り速報を発表いたします。

なお、未回答の政党の回答については、回答があれば、順次公表する予定です。

■各政党からの回答の詳細（全文）は、以下からダウンロードできます。

2026衆院選政策アンケート(https://usnova-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/usnova_usnova_onmicrosoft_com/IgCQJlGnA0g7Ron196sd6R7uARwTb4MlT4eU7u5TKBgG1dk)

■アンケートに関するお問い合わせ

こどもの貧困対策への重点的な施策の拡充について困窮子育て世帯への緊急支援について児童扶養手当の所得制限の引き上げについて児童扶養手当の支給額の引き上げについて行政による「養育費の立替払い」の全国展開について「入学金⼆重払い」解消についてこどもの貧困対策に関わる公約

こどもの貧困対策6団体2026衆院選政策アンケート係

（担当：公益財団法人あすのば 五十嵐、小河）

東京都港区赤坂2-18-1赤坂ヒルサイドビル5F

メール：info@usnova.org

電話：03-6277-8199(平日9時30分～17時30分)