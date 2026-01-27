株式会社エフ・コード

当社及び当社連結子会社である株式会社 Real us（以下、Real us 社）は、MEO対策代行支援・実店舗マーケティング支援事業、SNSマーケティング支援事業を営む株式会社En place（以下、En place社）の全株式をReal us 社が取得し、子会社化（当社の孫会社化）することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．株式取得の理由

当社グループは継続的に市場が成長している Marketing 領域及び AI・Technology 領域において、増え続けるデジタル接点を網羅し、企業のマーケティングの成果最大化を支援するとともに、企業の DX 化・高度デジタル化に向けて高品質なサービスを提供し、継続的かつ大幅な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。

当社連結子会社であるReal us 社は、インフルエンサーのビジネス支援および、デザイン・動画編集・オンライン秘書などの実践的スキル習得を支援するキャリアスクールを展開しており、SNS プラットフォームを活用した独自のマーケティング施策を通じて事業を拡大しています。

インフルエンサー支援領域では累計 1,000 名超の支援実績を有し、2025 年より開始したキャリアスクール事業においても、短期間で 300名規模の受講者支援を行うなど、高い成長ポテンシャルを有しております。

一方、En place社は、MEO対策代行支援・実店舗マーケティング支援事業およびSNSマーケティング支援事業を展開しており、Googleマップ等を活用した集客支援、店舗オーナー向けのマーケティング施策設計、ならびにSNS運用・コンテンツ制作を通じて、実店舗事業者の集客力および売上向上を支援してまいりました。

本件により、Real us社が有するインフルエンサー支援およびSNSを活用したマーケティングノウハウと、En place社が有する実店舗向けMEO対策およびマーケティング支援の知見を組み合わせることで、オンライン・オフライン双方をカバーするマーケティング支援体制の構築が可能となります。また、将来的にはReal us社のキャリアスクール事業を通じて育成した人材をEn place社のマーケティング支援業務に活用することにより、支援体制の強化およびサービス品質の安定化を図るとともに、両社の顧客基盤を活用したクロスセルの推進や、両社の人材・ノウハウの相互活用による新たなサービス開発など、複数のシナジー効果を見込んでおります。

当社グループとしても、実店舗マーケティング領域における支援メニューが加わることで、これまで以上に幅広い顧客ニーズに対応可能となり、顧客に提供する価値のさらなる向上につながるものと考えております。

これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力の強化に資するものと判断したため、事業の譲受を行うことといたしました。

２．株式取得を実施する子会社の概要

（１）名称

株式会社 Real us

（２）所在地

東京都目黒区碑文谷 6-7-4

（３）代表者の氏名

代表取締役 河野 光咲

（４）事業内容

キャリアスクール事業、マネタイズ顧問事業 等

（５）資本金

90万円

（６）設立年月日

2023年６月19日

３．異動する子会社（孫会社）の概要

（１）名称

株式会社En place

（２）所在地

東京都目黒区下目黒一丁目１番14号

（３）代表者の氏名

代表取締役 木村 広人

（４）事業内容

MEO代行事業、実店舗マーケティング支援事業、SNSマーケティング支援事業

（５）資本金

50万円

（６）設立年月日

2022年12月28日

４．日程

（１）取締役会決議日

2026年１月27日

（２）契約締結日

2026年１月27日

（３）株式譲渡実行日

2026年２月２日（予定）

５．今後の見通し

本件による当社の業績への影響は軽微であると判断しております。