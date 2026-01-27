英検(R)級の目安を最短10分で測定！ オンライン測定サービス「英検(R)級かんたん測定 powered by CASEC」提供開始

株式会社EduLab

株式会社EduLab（エデュラボ 本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：廣實 学）のグループ会社である株式会社教育測定研究所（代表取締役社長：西田 紀子）は、英検(R)級の目安を短時間で測定できる「英検(R)級かんたん測定 powered by CASEC」を開発、提供を開始しました。

本サービスは、受験者の現在の英語力がどの英検(R)級に相当するかを10～15分で判定します。すでに一部の学習塾で活用されており、今後さらに提供を拡大してまいります。

開発の背景

当社グループは、学力測定技術・教育ツールの研究・開発に注力し、語学分野を中心に「英検Jr.」「CASEC」に代表される試験サービス・学習サービスを提供してきました。

これらの取り組みを通じて、英語力の伸長度把握、研修評価、入試関連の活用など、幅広い教育現場を支援しています。

一方、教育現場では次のような課題が寄せられていました。

- 英検(R)対策講座の前に、生徒の「現在の級レベル」を短時間で把握したい。- 英検(R)をきっかけに学習意欲を高めたいが、目安級が分からず困っている。

こうした課題に応えるため、当社が20年以上にわたり培ってきた英語測定の知見とテスト理論を基に、短時間で英検(R)級の目安を測定できる「英検(R)級かんたん測定」を開発しました。

「英検(R)級かんたん測定」と「CASEC」の役割の違い

CASECが「総合的な英語コミュニケーション能力診断」として多様な場面で活用されるのに対し、英検(R)級かんたん測定は「英検(R)受験に向けたレベル把握」を中心としたサービスです。

用途と対象者が明確に異なることで、学習者の幅広いニーズに対応できるラインアップとなっています。

「英検(R)級かんたん測定 powered by CASEC」とは

英語の語彙や表現の穴埋め問題に解答することで、現在の「英検(R)級の目安」を測定するオンラインサービスです。

所要時間は約10～15分で、受験直後に英検(R)級の目安が確認できます。

【主な特徴】

- 約10～15分で英検(R)級の目安を測定 授業前後の短い時間でも実施でき、受験者の負担が少ないテストです。- オンラインで手軽に受験 PC・タブレット・スマートフォンに対応し、学校・塾や自宅でも受験できます。- 5級～準1級まで幅広く対応 IRTによる適応型出題で、受験者のレベルに応じて問題難度が変化します。- 結果レポートをすぐ確認 受験直後に英検(R)級の目安が表示され、レベル分けや指導計画の判断に活用できます。

＜結果レポート（PDF）イメージ＞

＜英検(R)級かんたん測定のサービス詳細はこちら＞

URL: https://casec.evidus.com/group/ek-kantan/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=ek-kanta(https://casec.evidus.com/group/ek-kantan/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=ek-kanta)n

ご利用・ご導入に関して

本サービスは、学校や塾など教育機関、または企業など団体向けに提供しております。導入をご検討の際は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

株式会社 教育測定研究所 お問い合わせ窓口

URL: https://www.jiem.co.jp/contact/

今後の展望

すでに一部の学習塾では、クラス分けや英検(R)の目標級設定に活用されています。今後も教育現場の声を反映し、より使いやすいサービスへと改善を続けてまいります。

当社は、学習者と指導者双方にとって価値ある学習環境の実現を目指します。

■株式会社教育測定研究所について

「人の能力を測定する技術の研究開発を行い、質の高いテストおよびラーニングの機会を提供することで、効果的な学びの機会を実現し、一人ひとりの能力の発展に寄与すること」を理念とし、「CASEC」、「英検 Jr.」、「英ナビ！」に代表される試験サービス、学習サービスを提供しています。また、国・地方公共団体などの試験実施団体より、学力調査事業の実施を受託するとともに、教育機関等に向け、システム・コンテンツ開発の受託、テスト分析・コンサルティングサービスを提供しています。

■株式会社EduLabについて

EdTech（教育×テクノロジー）分野における新事業の開発・投資、教育ITソリューション・プラットフォームの提供、次世代教育の支援、スクールマネジメントなど、最新のラーニングサイエンスをベースに次世代の教育ソリューションを実現します。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。