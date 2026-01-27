【累計販売11万体突破】体重ベア・ウェイトドール専門店「テディベアタイム」が24周年を迎えました

株式会社ベビログ

体重ベア・ウェイトドール専門店「テディベアタイム（https://www.teddybear-time.com/(https://www.teddybear-time.com/) ）」を運営する株式会社ベビログ（本社：東京都中央区、代表取締役：板羽宣人）は、2026年をもちましてオープンから24周年を迎えました。また、これまでの累計販売実績が11万体を突破いたしましたことをお知らせいたします。

■ 24周年、11万体の重みは「家族の絆」の証

2002年のオープン以来、テディベアタイムは「生まれた時の体重」で作る世界にたった一つのぬいぐるみをお届けしてまいりました。この度、24周年という節目を迎え、お届けした体重ベア・ウェイトドールは累計11万体を超えました。

11万体という数字は、単なる販売実績ではありません。それは、一重に11万通りの「誕生の感動」や「家族の物語」に寄り添わせていただいた証であると考えております。

■ 運営理念：「忘れたくない瞬間を、忘れられない想い出に」

テディベアタイムが最も大切にしているのは、「忘れたくない瞬間を、忘れられない想い出に」という理念です。

赤ちゃんを初めて抱いた時の感動、わが子の成長を願った日々、そして育ててくれた親御様への感謝。言葉だけでは伝えきれない、人生のメモリアルな瞬間の「感動」を、体重ベアの「重み」という形に変えて、いつでも幸せな瞬間を追体験していただけるよう、一つひとつ心を込めてお届けしています。

■ 多様なシーンで広がる「重みのギフト」

近年では、単なるお祝い品という枠を超え、人生の節目における「感謝の象徴」として幅広くご利用いただいております。

結婚式での両親贈呈品： 花束贈呈に代わり、「こんなに重たかったんだね」と親御様が涙を流しながら抱きしめるシーンは、披露宴の感動的な演出として20年来定着しています。

出産祝い・出産記念： 育児で忙しい日々の中、ふとベアを抱くことで「生まれた時の感動」を思い出し、愛おしさを再確認できるというお声を多くいただいています。

成人式の「逆プレゼント」： 近年急増しているのが、成人を迎えたお子様からご両親への贈り物です。「20歳の自分が、0歳の自分を抱っこして手渡す」という、20歳になるまで育ててもらった感謝のサプライズとして選ばれています。

■「お客様の声」が私たちの原動力

公式サイトには、日々多くのお客様から写真付きの感動的なメッセージが寄せられています。（https://www.teddybear-time.com/blog/id/category/impression (https://www.teddybear-time.com/blog/id/category/impression)）

「震災で思い出の品を失ったけれど、このベアを作ることで娘が生まれた時の感動をもう一度形にできました」

「NICUで頑張った小さな小さな息子。ベアを抱くたび、当時の力強い生命力を思い出して子育ての励みになります」

「24年間の感謝を込めて両親に贈りました。父がベアの頭を撫でて涙ぐむ姿を見て、贈って本当に良かったと思いました」

こうしたお客様との交流こそが、テディベアタイムの24年を支えてきた宝物です。

■ 店長 板羽貴代より

「ネットショップの運営も手探りだった24年前から、多くのお客様に支えられてここまで歩んでくることができました。単に商品を売るのではなく、お客様の『想い』をお届けするお手伝いをしたい。その一心で走り続けてきました。これからも、皆様の人生の大切な瞬間に寄り添い続ける専門店でありたいと願っています」

【株式会社ベビログ 会社概要】

会社名：株式会社ベビログ

会社URL：https://babylog.net

運営サイト：体重ベア・ウェイトドール専門店「テディベアタイム」

テディベアタイムURL：https://www.teddybear-time.com/

本店所在地：東京都中央区

代表者：板羽 宣人

事業内容：体重ベア、ウェイトドールの企画・販売、メモリアルギフトの提供

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社ベビログ 広報担当 板羽貴代

