【業界初】Instagram分析ツール「HINOME」、Meta広告出稿機能（β版）を2026年2月より提供開始。オーガニック投稿の分析から広告配信までをワンストップで実現。※自社調べ

1. 発表の概要：Instagram運用ツールの業界初の試み ※1

Hinome株式会社

Instagram分析ツール「HINOME」を開発・運営するHinome株式会社は、SNSマーケティングの常識を覆す画期的な新機能の提供を発表します。本機能は、オーガニック投稿の分析から広告配信まで、これまで分断されていたプロセスを一つのプラットフォームに統合し、企業のマーケティング活動を、分断された「作業」から統合された「戦略」へと昇華させるものです。

奈良県を拠点とするHinome株式会社は、2026年2月より、自社が提供するInstagram分析/運用ツール「HINOME」のプラットフォーム上（PC/スマートフォン）で、分析からMeta広告の出稿までをワンストップで完結できる新機能を提供開始します。この新機能は、多くの企業が抱える「オーガニック投稿と広告運用の分断」「複雑な広告設定」「不要なコスト」といった根深い課題を解決するために開発しました。これにより、SNS/広報担当者は煩雑な作業から解放され、より本質的な戦略業務に集中できる環境を実現します。

これは、当社が掲げる「"本当に良いモノにヒノメをあてる"」という理念を具現化する重要な一歩です。テクノロジーの力でマーケティングの非効率を解消し、企業が持つ本来の価値を生活者に届けるための時間を創出します。本機能は、当社が長年向き合ってきた、業界に根付く構造的な課題への明確な回答です。次章では、その開発背景にある具体的な障壁を解説します。

※1 2026年1月 自社調べ 日本国内における「Instagram分析ツール」として

2. 開発背景：分断されたSNS運用がもたらす『見えざるコスト』

※β版のため操作画面については、変更の可能性がございます。

現代のビジネスにおいてSNS運用は不可欠な要素となりましたが、その効果を最大化する過程では、多くの企業が共通の課題に直面しています。今回発表する新機能は、そうした業界全体のボトルネックに正面から向き合い、具体的な解決策を提供するものです。

1.運用の分断と複雑性

多くの企業では、日々のオーガニック投稿の分析・運用と、広告出稿が全く別のプラットフォームで行われています。これにより、データの連携がスムーズに行えず、非効率な二重管理が発生しています。特に、Meta社の広告マネージャは多機能である一方、その設定は専門知識を持たない担当者にとっては非常に複雑で、広告出稿の大きなハードルとなっていました。

2.コスト効率の課題

Instagramのアプリケーション経由で手軽に広告を出稿（ブースト）する場合、最大30%にも上る通称「アップル税」が手数料として発生します。※2026年1月現在 これは、本来であれば広告配信に投下できるはずだった貴重な予算が、意図せず手数料として徴収されてしまうことを意味し、企業のROI（投資対効果）を大きく圧迫する要因となっていました。

3.データ活用の壁

オーガニック投稿の中でエンゲージメントが高かったものを広告として活用し、さらにリーチを拡大したいというニーズは非常に高いものの、「どの投稿を、どのような基準で選ぶべきか」という判断は担当者の経験と勘に依存しがちでした。成果に繋がるデータに基づいた意思決定が難しく、広告予算を有効に活用しきれていないケースが少なくありませんでした。

この「分断・コスト・属人化」という三重苦こそが、多くの企業のポテンシャルを抑制してきました。HINOMEは、この悪循環を断ち切るための、かつてないほどシンプルで強力なソリューションを提案します。

3. 『分析』から『広告』を3クリックで繋ぐ、HINOMEの革新的ソリューション

前セクションで提示した課題に対し、HINOMEの新機能は「シンプルさ」「データ活用」「コスト効率」の3つの側面から、具体的かつ革新的な解決策を提供します。これにより、専門知識の有無にかかわらず、誰もが高効率な広告運用を実現できます。

- 圧倒的なシンプルさ：専門知識不要、最短3クリックで広告出稿 これまで数多くのステップと専門知識を要した広告設定が、HINOMEの管理画面から最大3回のボタン操作で完了します。さらには、HINOMEのスマートフォン版からも広告出稿することが可能です。複雑な設定画面と格闘していた時間を大幅に削減し、マーケティング担当者が本来注力すべきクリエイティブの企画や戦略立案といった、より付加価値の高い業務に集中できる環境を創出します。- AIによる高精度レコメンド：成果の出る投稿を自動で提案 HINOMEのAIが、日々のオーガニック投稿のパフォーマンスを常時分析。AIがデータに基づき、広告効果の最大化が見込める投稿を「推奨広告候補」として自動で特定し、担当者の意思決定を支援します。これにより、データに基づいた確度の高い広告運用が誰でも簡単に行えるようになり、”なんとなく”の広告配信から脱却できます。- コスト構造の最適化：「アップル税」の完全撤廃 HINOMEのプラットフォームから直接Meta広告へ出稿するため、アプリケーション経由で発生していた「アップル税」が一切かかりません。これにより、これまで手数料に消えていた最大30%の予算を広告配信に再投資し、ROIを劇的に改善させます。同じ予算でも、より多くのユーザーに広告を届けることが可能になります。※2026年1月現在

これらの機能が統合されることで、Instagramの運用は「分析」「施策」「広告展開」というサイクルがシームレスに繋がり、PDCAの高速化と成果の最大化を同時に実現する、新たなフェーズへと進化します。

＊こんな方に使ってほしい

・Instagram広告をこれまで運用したことがない方

・専任担当者がおらず、戦略を持って広告を利用できていない方

・月間50万円以内で広告代理店様にご依頼をしている方

・これから本当に成果を出していきたい方

▶︎NotebookLMで作成した資料は以下

https://prtimes.jp/a/?f=d92673-26-a4b8acec1aecafb5986ffac029579ebb.pdf

4. 今後の展望：統合プラットフォームとしての進化

今回発表するMeta広告出稿機能は、単発の機能追加ではありません。これは、HINOMEが目指す「SNSマーケティングの統合プラットフォーム」という大きなビジョンを実現するための、戦略的な一歩です。

この新機能がHINOMEプラットフォームに統合されることで、オーガニック投稿の勝ち筋をデータで見つけ出し、その成果を広告によって最大化する──この一気通貫した支援体制が整い、企業のInstagramマーケティングにおける唯一無二のパートナーへと進化します。

HINOMEは、分析と実行の境界線をなくすことで、マーケティング担当者を日々の煩雑な業務から解放し、本来の創造性を発揮できる戦略家へと変革することを目指します。今回の新機能は、その未来を実現するための重要な布石です。2026年2月の正式リリースに向けて、どうぞご期待ください。今後のさらなる情報発信に、ぜひご注目いただけますと幸いです。

5. Instagram分析ツール「HINOME」について

「HINOME」は、無料から利用可能なInstagram分析ツールとして、サービスリリース以来、累計23,000を超えるアカウントにご利用いただいている業界トップクラスのサービスです。基本的なデータ分析はもちろん、投稿後24時間のエンゲージメント推移が分かる独自の「初速分析」や、競合アカウントの動向を詳細に把握できる「ベンチマーク機能」など、Instagram運用の成果を最大化するための豊富な機能を搭載しています。HINOMEは、個別のツールではなく、Instagram運用を包括的に支援する統合プラットフォームとして、企業のSNS戦略を強力にサポートします。詳細は公式サービスページ(https://service.hinome.app)をご覧ください。

6. 会社概要

会社名 ： Hinome株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 中家 直也

設立 ： 2021年10月

本社所在地： 奈良県橿原市今井町2-6-3

事業内容 ： Instagram分析・運用ツール『HINOME』の開発・運営

会社HP ： https://hinome.co.jp

サービスページ： https://service.hinome.app