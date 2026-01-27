【新発売】水を使わないトイレ「クレサナ」新モバイルモデル『X1』を1月30日より予約販売開始

株式会社トイファクトリー

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数が国内首位であり、日本のキャンピングカー業界を牽引する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、水や化学薬品を使わず衛生的に排泄物を処理できる次世代トイレ「Clesana（本社：スイス）」の日本総代理店です。

この度、水を使わないトイレ「Clesana（クレサナ）」より自動フィルムパック式モバイルトイレ「X1（エックスワン）」を2026年1月30日（金）より予約販売開始いたします。

※商品は3月頃より順次入荷予定

本製品の発売に合わせ「X1」特設サイトを公開。水を使わず、ニオイを漏らさないフィルムで、医療にも選ばれている密閉技術を搭載したモバイルトイレ「X1」の特長をご覧いただけます。

「ジャパンキャンピングカーショー2026」で初公開

クレサナ「X1」特設サイトはこちら :https://clesana-japan.jp/x1/

2026年1月30日（金）より幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて最新モバイルトイレ「Clesana X1」を日本初公開いたします。ぜひ会場にて新型「X1」をご覧ください！

＜ジャパンキャンピングカーショー2026＞

■開催日時：2026/01/30（金）～2026/02/02（月）

■開催時刻：

1/30(金) 11:00～17:00

1/31(土) 10:00～17:00

2/01(日) 10:00～17:00

2/02(月) 10:00～16:00

■会場：幕張メッセ（〒261-8550千葉市美浜区中瀬2-1）

クレサナジャパンブース：展示ホール5 Y25

「X1」は、既存モデルであるクレサナ「C1」の特長である高バリアフィルムと熱圧着による密閉技術を継承しながら、よりコンパクトで可搬性に優れた設計とすることで、幅広い用途での活用が期待されています。

会場ではclesana社CEOのダニエル・ヴェラー氏が来日・取材対応

処理に使うのは"世界特許取得済"の7層式特殊加工フィルム。ニオイ漏れを防ぐことから医療現場でも使用される。スイッチひとつで汚物を自動密閉。家庭ごみで廃棄できるため簡単で清潔。〈X1〉本体サイズ（収納時）:H302×W344×D384(mm)｜コンパクトで持ち運びやすいモバイルトイレ〈X1〉使用時サイズ:H407mm（本体+フタ:760mm）｜本体が伸縮する機構

クレサナ「X1」の日本初公開に合わせ、開発元であるスイス Clesana社のCEO、ダニエル・ヴェラー氏が来日いたします。

会期初日の1月30日（金）は、ダニエル氏自らがクレサナジャパン・ブース（展示ホール5／Y25）にて実演デモンストレーションを行い、メディア関係者様からの個別取材に終日対応いたします。

clesanaのトイレテクノロジーや、日本市場における防災・BCP対策への期待、そして「トイレ革命」がもたらす社会変革について、開発者自らが語ります。

●対応日時： 2026年1月30日（金） 9:00～17:00

●場所： ジャパンキャンピングカーショー2026 クレサナジャパンブース（展示ホール5 Y25）

●対応内容： 実演デモンストレーション／CEOダニエル氏への個別取材（通訳有）／フォトセッション

本製品「Clesana X1」および、開発元であるスイス Clesana社 CEO ダニエル・ヴェラー氏への取材に関するお問い合わせは、下記メールアドレスまでご連絡ください。

press@toy-factory.jp

Clesana CEO：ダニエル・ヴェラー氏 来日に際してのコメント

「この新型ポータブルトイレ Clesana X1の開発には日本の被災地での事例が大きく関わっています。能登半島地震が発災した際、当時すでに販売していた、トイレ形状タイプの「Clesana C1」を用いて、トイファクトリーが能登地震の災害支援を実施し、被災地の方々に非常に喜んで頂けたという事例を聞き、災害対策としてのトイレの重要性を改めて実感しました。

そこで、コンパクトなサイズ、備蓄しやすいスタッキング性、電源の自由度・・などを念頭において新たに開発したのが、このClesana X1です。日本の皆様にこの新しい技術をお披露目し、災害対策として役立つ未来が今からとても楽しみです。」

医療現場でも採用されるクレサナの技術は、ニオイや菌を閉じ込め、衛生的に排泄物を処理可能。

2022年能登半島地震の被災地でも、断水が続きトイレ問題が長引く中、このclesanaトイレの技術が避難所で活躍しました。

能登半島地震へクレサナトイレを派遣 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000107958.html

ヨーロッパでは既に大注目

ドイツ・デュッセルドルフで開催された欧州最大級のキャンピングカー展示会「キャラバンサロン2025」にて、水を使わず廃棄物を自動密閉する次世代ポータブルトイレ Clesana（クレサナ） の最新モデル「X1（エックスワン）」が世界初公開された際には、多くのメディアが集まり大注目となりました。

水を使わないトイレ「クレサナ」とは？

「クレサナ」は水を使わずフィルムを熱圧着して処理をする"自動フィルムパック式"トイレです。

ニオイを漏らさず衛生的にパックできる多層式のフィルムによる高い密閉性能と、独自の熱圧着技術によってこれまで多くのユーザーに支持されてきました。

スイス：clesana社

水洗トイレだと汚れがちな内部はフィルムで覆われており、使用のたびに替わるため清潔で掃除が簡単。「自分達だけでなくペットの汚物処理にも使えて大変嬉しい」とユーザーの声も（撮影：EURO-TOY相模原）クレサナ公式サイトはこちら :https://clesana-japan.jp/

画期的なクレサナトイレを開発したclesana社は、スイス東部ザンクト・ガレン州に本社を構えるメーカーです。ドイツ、スイス、オーストリアを中心に販売されており、環境保護意識の高い欧州では、水が不要なだけでなく排泄物を分解するための薬剤も一切使用しないことから、"環境に優しいトイレ"として幅広く普及しています。

2024年、株式会社トイファクトリーはクレサナ社と日本総代理店契約を締結。スイスのclesana本社の研究開発センターを訪問し、独自開発された技術の見学や今後のさらなる革新的な商品開発などについてディスカッションを行うなど、情報交換を密に行っています。また、日本総代理店であることで修理や保証、消耗パーツの交換対応、システムアップデートも行えるため、安心して長くお使い頂けます。

clesanaオフィシャルサイト :https://clesana-japan.jp/

【会社概要】

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数が国内首位の製造メーカーです。自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、ペット仕様モデルなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。



2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にはフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。各方面で話題となっております。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー／エトルスコ日本総代理店／ハイマー正規販売代理店［東海・関西・北信越エリア］／フェントキャラバン 極東アジア総輸入元



