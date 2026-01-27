パリ発のランニングブランド「ACT(TM) Running」日本正規輸入代理店 契約締結のお知らせ

株式会社ライノ

株式会社ライノ（本社：東京都猿楽町、代表取締役：蔡 俊行、以下「当社」）は、このたび、パリ発のランニングブランド「ACT(TM) Running（アクトランニング）」を運営するACT Running SAS社（本社：フランス・パリ、代表取締役：Thibault Repelin）と日本国内における正規輸入代理店契約を締結いたしました。

「アクトランニング」は、2025年にフランス・パリで設立された新鋭のランニングブランドで、アスリートも納得する機能性と、サスティナビリティを両立したプロダクトが特徴です。

洗練されたデザインとカラーリングも独自性があり、昨年11月に東京で開催した初のポップアップイベントでは、ランニング、ファッション関係者のみならず、幅広い層のお客様から好評を得ました。

当社は、本契約を通じて、「アクトランニング」の持つブランド価値やストーリーを大切にしながら、卸販売およびブランドコミュニケーションを行います。

またウェブメディア「フイナム／ガールフイナム」、ランニングステーション「ととけん」と連携し、弊社ならではのPR活動とブランドの魅力を発信します。

今後は、全国のセレクトショップへの卸展開をはじめ、ポップアップイベントの実施や合同展示会への出展など、日本市場における中長期的な発展を図ってまいります。

■ ブランド概要

ブランド名：ACT(TM) Running（アクトランニング）

設立：2025年

特徴：

- 優れた吸湿速乾性を誇る「バイオパーフ」や、耐久性に優れ、軽量かつ撥水性も備えた「バイオリップ」といった植物由来のオリジナルファブリックで展開。- カーボンフットプリント（CO2排出量）を視覚化させ、削減数量を併せて表記したネームをあしらうことで、企業としての説明責任を明確化。- ミニマルでスタイリッシュなプロダクトデザイン。ベージュ、テラコッタ、オーカーといった絶妙な色合いで、洗練された美的感覚を表現。

■ 今後の展開について

- 2026年2月上旬に秋冬コレクションの卸販売／関係者向けの展示会実施予定。- 2026年2月下旬～3月上旬よりポップアップイベントを通じて販売開始。- 2026年8月より各取扱店舗にて正規販売開始。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ライノ

担当：岡田 修平 / 蔡 圭嗣

TEL：03-3770-0451 ／ E-mail：s.okada@rhino-inc.jp / k.sai@rhino-inc.jp