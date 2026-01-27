高嶋ちさ子氏がシーズナルディレクターに就任　SAINT JOIE（サンジョア）、2026SSコレクション発表

株式会社クイーポ

株式会社クイーポ（本社：東京都新宿区）が展開するレディースブランド「SAINT JOIE（サンジョア）」は、2026 Spring & Summer シーズン、ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子氏をシーズナルディレクターに迎え、新たなコレクションを発表いたします。

高嶋ちさ子氏 シーズナルディレクター就任について

SAINT JOIEは、「今を生きる大人の女性に向けたエレガンスとは何か」を問い続け、

時代とともに変化する女性のライフスタイルに寄り添う服づくりを行ってきました。

その象徴として迎えたのが、唯一無二の存在感と研ぎ澄まされた感性で、長年にわたり多くの女性を魅了してきた高嶋ちさ子さんです。

2026 Spring & Summer シーズン、SAINT JOIEは高嶋ちさ子さんをシーズナルディレクターに迎え、新たなエレガンスをともに奏でます。

高嶋ちさ子氏 コメント

「世間に自分に“おしゃれ”のイメージがあるとは思っていなかったので、

お話を伺ったときは少し驚きました。

ただ、実は洋服が大好きで、日頃から幅広いスタイルに触れています。

だからこそ、このプロジェクトに携われることを本当に嬉しく感じました。」

彼女の装いの核にあるのは、色彩設計と品格の緻密なバランス。

色数を抑え、肌映りのよいトーンを選ぶことで、大人の女性が持つ清潔感と凛とした気品を自然に引き出します。

「昼には昼の佇まい、夜には夜の佇まいを」という独自の美意識が、

装い全体の端正な雰囲気を静かに支えています。

「周囲から“少し男前”と言われることもあって、

メンズライクに寄り過ぎないよう気をつけています。

ネクタイではなくタイ結びのリボンを選ぶなど、

どこかに女性らしさを一つだけ添えるようにしています。」

多忙な日々を送る彼女ならではの機能性への洞察も深く、膝が出にくいパンツやストレッチ素材、時代性を捉えたシルエットなど、その確かな審美眼はコレクションの随所に息づいています。

「同年代の女性を見ると、体を引き締めている方もいれば、気になる部分を上手にカバーしたい方もいる。それぞれが心地よく選べる服でありたいと考えました。

丈の調整やシェイプの有無など、自分らしさに寄り添える選択肢を意識しています。」

高嶋ちさ子氏の美意識が映し出すエレガンス

Pullover \25,300 Skirt \39,600 (3 月上旬入荷予定)

Cut and sew \7,700 (3 月上旬入荷予定) Blouson \37,400・Pants \26,400 (4 月中旬入荷予定 )Jumpsuit \42,900 (3 月上旬入荷予定)

Blouse \26,400・ Pants \25,300 (5 月中旬入荷予定 )Pullover \22,000・Pants \30,800 （ 3 月上旬入荷予定） Cut and sew \16,500 (4 月上旬入荷予定)

ブランドについて｜SAINT JOIE（サンジョア）

SAINT JOIE 2026 Spring & Summer

テーマ：「Floraison（フロレゾン）─ 開花」



SAINT JOIEは、大人の女性が日常の中で無理なく纏える「上質なエレガンス」を軸に、

素材・機能性・デザインのバランスを大切にしてきたブランドです。

2026 Spring & Summer では、

“今の自分に心地よく、美しくあること”に寄り添う服づくりを通して、

新たなSAINT JOIEの世界観を発信してまいります。

Smart Elegance

美しさを静かに育みながら、

今をしなやかに楽しむ女性へ。

SAINT JOIE 2026 Spring & Summer は、

心地よさに品格を宿した都会的エレガンスを提案します。

春の光にほどける花のように、

内側から漂う美しさを上品に引き立てる軽やかなヨーロピアンムード。

しなやかな素材、日常に寄り添う機能性、端正なデザインが、

“きれいでいたい”という想いを自然に支えます。

全国主要百貨店にて順次展開

SAINT JOIE 2026 Spring & Summer コレクションは、

2026年2月18日より全国主要百貨店にて順次展開予定です。

展開予定店舗LIST

・札幌丸井三越 6階 シーズンスクエア

・藤崎 6階 ウィスター

・水戸京成百貨店 4階 婦人服

・高崎高島屋 3階 婦人服

・高島屋大宮店 3階 婦人服

・高島屋柏店 5階 婦人服

・高島屋日本橋店 本館4階 プレシャスセレクション

・高島屋新宿店 5階 コンテンポラリースタイル

・京王百貨店 新宿店 4階 ミセスコンフォート

・高島屋玉川店 2階 婦人カジュアルスタイル

・高島屋横浜店 本館5階 ユアサイズ

・遠鉄百貨店 本館4階 婦人服・雑貨

・高島屋京都店 3階 コンテンポラリーカジュアル

・高島屋洛西店 2階 婦人服

・高島屋大阪店 4階 ミセスエレガンス

・高島屋泉北店 3階 ミセスコーディネート

・岡山高島屋 4階 ミセスエレガンス

・米子高島屋 2階 婦人服

・高松三越 2階 チャーミングテラス

・伊予鉄高島屋 2階 プレタポルテ



※店舗により展開開始日・展開内容が異なります。

【公式情報】

ブランドサイト：https://www.saintjoie.com

Instagram：https://www.instagram.com/saintjoie_official

LINE：https://lin.ee/YaDBhz5

高嶋ちさ子氏とともに歩む、SAINT JOIEの新たなエレガンス

SAINT JOIEは、

時代や年齢に縛られることなく、

今を生きる大人の女性が自分らしく美しくあるための装いを、これからも追求してまいります。

高嶋ちさ子さんの感性とともに歩み始める2026 Spring & Summer。

それは、装うことを通して、自分自身の“今”を肯定するための新たな一歩です。