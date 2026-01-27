【モッピーラボ| NISA利用実態とポイントが投資行動に与える影響調査】NISAの利用者は約4割超え！利用者の約4割がポイント投資※を実践

NISA利用者にポイントの活用状況を尋ねたところ、約38％が実際にポイントを投資に利用していることが分かりました。ポイント投資を行う理由として最も多かったのは「ポイ活の延長でできる」（49.0％）で、次いで「現金が減らない安心感」（34.4％）、「お得感がある」（28.2％）、「投資の心理的ハードルの低さ」（26.0％）と続きました。これらの結果から、ポイントは“失敗しても痛手が小さい”“気軽に試せる”資金として認識されており、投資に対する心理的ハードルを下げる役割を果たしていることがうかがえます。