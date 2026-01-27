こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【モッピーラボ| NISA利用実態とポイントが投資行動に与える影響調査】NISAの利用者は約4割超え！利用者の約4割がポイント投資※を実践
〜 ポイントは投資の“きっかけ”よりも“心理的ハードル低下”に寄与 〜
株式会社セレス（以下、当社）は、2/13（NISAの日）を前に当社が運営するポイントサイト「モッピー」のアンケート調査「モッピーラボ」において、 2026年1月10日（土）〜2026年1月12日（月）までの間、全国の20歳以上の20,002名を対象に「NISA利用実態とポイント活用が投資行動に与える影響」を調査しました。調査結果は下記の通りです。
※ポイント投資…普段の買い物やサービスの利用などで貯まるポイントを投資商品の購入や運用に充てる仕組み
＜調査サマリー＞
・NISA利用者は約45％に！将来不安を背景にNISAが若年・中年層へ浸透
・NISA利用者の約4割がポイント投資を実践！「ポイ活の延長」「現金が減らない安心感」が後押しに
・NISA利用者の7割が「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答。ポイントは動機にはならず
・NISA未利用の理由は「資金不足」と「分かりにくさ」。不安と余裕のなさが利用の壁に
＜調査結果＞
◆NISA利用者は約45％に！将来不安を背景にNISAが若年・中年層へ浸透
NISAの利用状況を尋ねたところ、利用者は全体の約45％にのぼりました。中でも20〜40代の利用率は他の年代と比べて高く、若年・中年層を中心に広がっていることが分かります。
また、現在NISAを利用している人のうち、約54％が「将来の資産形成が不安だったこと」を、約31％が「新NISA制度の開始」を始めた理由に挙げました。こうした結果から、将来への不安を背景にNISAは生活に根ざした資産形成の手段として広がりつつあることがうかがえます。
◆NISA利用者の約4割がポイント投資を実践！「ポイ活の延長」「現金が減らない安心感」が後押しに
NISA利用者にポイントの活用状況を尋ねたところ、約38％が実際にポイントを投資に利用していることが分かりました。ポイント投資を行う理由として最も多かったのは「ポイ活の延長でできる」（49.0％）で、次いで「現金が減らない安心感」（34.4％）、「お得感がある」（28.2％）、「投資の心理的ハードルの低さ」（26.0％）と続きました。これらの結果から、ポイントは“失敗しても痛手が小さい”“気軽に試せる”資金として認識されており、投資に対する心理的ハードルを下げる役割を果たしていることがうかがえます。
◆NISA利用者の7割が「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答。ポイントは決定打にならず
NISA利用者に「ポイントがNISAを始めるきっかけになったか」を尋ねたところ、「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答した人が約7割を占め、最多となりました。この結果から、ポイントは「お得」と感じられているものの、NISA開始の決定打になるケースは少なく、多くの人にとっては補助的な要素にとどまっていることが分かります。
◆NISA未利用の理由は「資金不足」と「分かりにくさ」。不安と余裕のなさが利用の壁に
NISA未利用者に利用しない理由を尋ねたところ、最も多かったのは「余裕資金がない」（27.4％）で、次いで「仕組みがよくわからない」（24.8％）、「損をしそうで不安」（22.7％）という結果になりました。このことから、NISAを始められない背景には、金銭的な余裕のなさだけでなく、制度への理解不足や損失への不安といった心理的なハードルも大きく影響していることがうかがえます。
＜調査概要＞
調査手法：インターネット調査
調査対象：20歳以上のポイントサイト「モッピー」会員
調査期間：2026年1月10日（土）〜2026年1月12日（月）
有効回答数：20,002名
※本調査は「モッピーラボ」であることを明記のうえご転載お願いします。
※ご利用いただく場合は、必ずお問い合わせまで一報いただけますと幸いです。
＜モッピーラボとは＞
モッピーラボは、ポイントサイト「モッピー」内で生活者の声を独自に収集し、
マネーやライフスタイルをテーマに世論の動向を調査・分析し、発表しております。
＜サービス概要＞
ポイントサイト「モッピー」は、WEBサイトで簡単に節約・副業ができるポイントサイトです。 日々のネットショッピングや広告サービスをモッピー経由で利用するだけで、ポイントが貯まります。
・東証プライム上場の株式会社セレス（証券コード：3696）が運営
・2005年、ガラケー時代からサービスを開始しているポイントサイト
・会員数は業界最大の累計1,300万人以上
・貯めたポイントは1P=1円で交換できる
・2020年7月に開始したアプリは2025年4月時点で600万ダウンロードを突破
モッピーURL：https://pc.moppy.jp/
＜会社概要＞
会社名：株式会社セレス
代表者：代表取締役社長 都木 聡
所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号
渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階
ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社セレス 広報担当：廣木・小林
Tel：03-6455-3756 E-mail：pr-ir@ceres-inc.jp
株式会社セレス（以下、当社）は、2/13（NISAの日）を前に当社が運営するポイントサイト「モッピー」のアンケート調査「モッピーラボ」において、 2026年1月10日（土）〜2026年1月12日（月）までの間、全国の20歳以上の20,002名を対象に「NISA利用実態とポイント活用が投資行動に与える影響」を調査しました。調査結果は下記の通りです。
＜調査サマリー＞
・NISA利用者は約45％に！将来不安を背景にNISAが若年・中年層へ浸透
・NISA利用者の約4割がポイント投資を実践！「ポイ活の延長」「現金が減らない安心感」が後押しに
・NISA利用者の7割が「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答。ポイントは動機にはならず
・NISA未利用の理由は「資金不足」と「分かりにくさ」。不安と余裕のなさが利用の壁に
＜調査結果＞
◆NISA利用者は約45％に！将来不安を背景にNISAが若年・中年層へ浸透
NISAの利用状況を尋ねたところ、利用者は全体の約45％にのぼりました。中でも20〜40代の利用率は他の年代と比べて高く、若年・中年層を中心に広がっていることが分かります。
また、現在NISAを利用している人のうち、約54％が「将来の資産形成が不安だったこと」を、約31％が「新NISA制度の開始」を始めた理由に挙げました。こうした結果から、将来への不安を背景にNISAは生活に根ざした資産形成の手段として広がりつつあることがうかがえます。
◆NISA利用者の約4割がポイント投資を実践！「ポイ活の延長」「現金が減らない安心感」が後押しに
NISA利用者にポイントの活用状況を尋ねたところ、約38％が実際にポイントを投資に利用していることが分かりました。ポイント投資を行う理由として最も多かったのは「ポイ活の延長でできる」（49.0％）で、次いで「現金が減らない安心感」（34.4％）、「お得感がある」（28.2％）、「投資の心理的ハードルの低さ」（26.0％）と続きました。これらの結果から、ポイントは“失敗しても痛手が小さい”“気軽に試せる”資金として認識されており、投資に対する心理的ハードルを下げる役割を果たしていることがうかがえます。
◆NISA利用者の7割が「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答。ポイントは決定打にならず
NISA利用者に「ポイントがNISAを始めるきっかけになったか」を尋ねたところ、「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答した人が約7割を占め、最多となりました。この結果から、ポイントは「お得」と感じられているものの、NISA開始の決定打になるケースは少なく、多くの人にとっては補助的な要素にとどまっていることが分かります。
◆NISA未利用の理由は「資金不足」と「分かりにくさ」。不安と余裕のなさが利用の壁に
NISA未利用者に利用しない理由を尋ねたところ、最も多かったのは「余裕資金がない」（27.4％）で、次いで「仕組みがよくわからない」（24.8％）、「損をしそうで不安」（22.7％）という結果になりました。このことから、NISAを始められない背景には、金銭的な余裕のなさだけでなく、制度への理解不足や損失への不安といった心理的なハードルも大きく影響していることがうかがえます。
＜調査概要＞
調査手法：インターネット調査
調査対象：20歳以上のポイントサイト「モッピー」会員
調査期間：2026年1月10日（土）〜2026年1月12日（月）
有効回答数：20,002名
※本調査は「モッピーラボ」であることを明記のうえご転載お願いします。
※ご利用いただく場合は、必ずお問い合わせまで一報いただけますと幸いです。
＜モッピーラボとは＞
モッピーラボは、ポイントサイト「モッピー」内で生活者の声を独自に収集し、
マネーやライフスタイルをテーマに世論の動向を調査・分析し、発表しております。
＜サービス概要＞
ポイントサイト「モッピー」は、WEBサイトで簡単に節約・副業ができるポイントサイトです。 日々のネットショッピングや広告サービスをモッピー経由で利用するだけで、ポイントが貯まります。
・東証プライム上場の株式会社セレス（証券コード：3696）が運営
・2005年、ガラケー時代からサービスを開始しているポイントサイト
・会員数は業界最大の累計1,300万人以上
・貯めたポイントは1P=1円で交換できる
・2020年7月に開始したアプリは2025年4月時点で600万ダウンロードを突破
モッピーURL：https://pc.moppy.jp/
＜会社概要＞
会社名：株式会社セレス
代表者：代表取締役社長 都木 聡
所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号
渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階
ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社セレス 広報担当：廣木・小林
Tel：03-6455-3756 E-mail：pr-ir@ceres-inc.jp