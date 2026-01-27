【モッピーラボ| NISA利用実態とポイントが投資行動に与える影響調査】NISAの利用者は約4割超え！利用者の約4割がポイント投資※を実践

〜 ポイントは投資の“きっかけ”よりも“心理的ハードル低下”に寄与 〜

　株式会社セレス（以下、当社）は、2/13（NISAの日）を前に当社が運営するポイントサイト「モッピー」のアンケート調査「モッピーラボ」において、 2026年1月10日（土）〜2026年1月12日（月）までの間、全国の20歳以上の20,002名を対象に「NISA利用実態とポイント活用が投資行動に与える影響」を調査しました。調査結果は下記の通りです。

※ポイント投資…普段の買い物やサービスの利用などで貯まるポイントを投資商品の購入や運用に充てる仕組み

＜調査サマリー＞

・NISA利用者は約45％に！将来不安を背景にNISAが若年・中年層へ浸透

・NISA利用者の約4割がポイント投資を実践！「ポイ活の延長」「現金が減らない安心感」が後押しに

・NISA利用者の7割が「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答。ポイントは動機にはならず

・NISA未利用の理由は「資金不足」と「分かりにくさ」。不安と余裕のなさが利用の壁に

＜調査結果＞

◆NISA利用者は約45％に！将来不安を背景にNISAが若年・中年層へ浸透







NISAの利用状況を尋ねたところ、利用者は全体の約45％にのぼりました。中でも20〜40代の利用率は他の年代と比べて高く、若年・中年層を中心に広がっていることが分かります。

また、現在NISAを利用している人のうち、約54％が「将来の資産形成が不安だったこと」を、約31％が「新NISA制度の開始」を始めた理由に挙げました。こうした結果から、将来への不安を背景にNISAは生活に根ざした資産形成の手段として広がりつつあることがうかがえます。

◆NISA利用者の約4割がポイント投資を実践！「ポイ活の延長」「現金が減らない安心感」が後押しに





NISA利用者にポイントの活用状況を尋ねたところ、約38％が実際にポイントを投資に利用していることが分かりました。ポイント投資を行う理由として最も多かったのは「ポイ活の延長でできる」（49.0％）で、次いで「現金が減らない安心感」（34.4％）、「お得感がある」（28.2％）、「投資の心理的ハードルの低さ」（26.0％）と続きました。これらの結果から、ポイントは“失敗しても痛手が小さい”“気軽に試せる”資金として認識されており、投資に対する心理的ハードルを下げる役割を果たしていることがうかがえます。





◆NISA利用者の7割が「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答。ポイントは決定打にならず







NISA利用者に「ポイントがNISAを始めるきっかけになったか」を尋ねたところ、「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答した人が約7割を占め、最多となりました。この結果から、ポイントは「お得」と感じられているものの、NISA開始の決定打になるケースは少なく、多くの人にとっては補助的な要素にとどまっていることが分かります。

◆NISA未利用の理由は「資金不足」と「分かりにくさ」。不安と余裕のなさが利用の壁に







NISA未利用者に利用しない理由を尋ねたところ、最も多かったのは「余裕資金がない」（27.4％）で、次いで「仕組みがよくわからない」（24.8％）、「損をしそうで不安」（22.7％）という結果になりました。このことから、NISAを始められない背景には、金銭的な余裕のなさだけでなく、制度への理解不足や損失への不安といった心理的なハードルも大きく影響していることがうかがえます。

＜調査概要＞

　調査手法：インターネット調査

　調査対象：20歳以上のポイントサイト「モッピー」会員

　調査期間：2026年1月10日（土）〜2026年1月12日（月）

　有効回答数：20,002名

