未来共創、株式会社コミクス代表 鈴木章裕氏の経営哲学を公開 ～SaaS支援1,400社超の軌跡から紐解く、生成AI時代の「ご縁を繋ぐ」共創の在り方～
株式会社ロードマップ（本社：東京都中央区、代表取締役：石川 真実）が運営する、信頼と共創を軸とした次世代型ビジネスコミュニティ「未来共創」は、株式会社コミクス 代表取締役社長 鈴木章裕氏への特別インタビューを公開したことをお知らせいたします。
本インタビューでは、取引実績1,772社、SaaS事業者支援1,425社という圧倒的な実績を誇る鈴木氏が、ビジネスの根幹に据える「ご縁を繋ぐ」という哲学と、生成AIがもたらす新たな時代の共創の形について深く掘り下げています。
■背景・課題意識：なぜ今「ご縁の言語化」が必要なのか 急速なデジタル化と生成AIの台頭により、ビジネスの効率性は飛躍的に向上しました。しかし、その一方で「誰と、どのような志でつながるか」という、人間ならではの信頼関係やマッチングの質が、事業の成否を分ける決定的な要素となっています。 「未来共創」は、単なる情報のマッチングではなく、思想やビジョンが共鳴する「真のつながり」を重視しています。今回は、DX推進の第一線で「橋渡し」の役割を担い続けてきた鈴木氏の知見を共有することで、次世代の経営者や事業家が歩むべき指針を提示することを目指しました。
■未来共創としての取り組み内容 未来共創では、専門家や経営者が持つ「目に見えない資産（思想・経験・ビジョン）」を可視化し、コミュニティ内外へ発信する活動を行っています。今回のインタビュー公開もその一環であり、以下の内容を中心に構成しています。 ・SaaS支援プラットフォーム「kyozon.」が1,400社以上に選ばれる理由 ・大規模イベント（ものすごいベンチャー展等）を通じた「場」の創出意義 ・経営者自らが実践する「生成AI活用」による生産性向上の具体策 ・「約束を守り、期待を超える」という信頼設計の本質
■特徴・強み：共創性と信頼設計の独自性 本コンテンツは、単なる成功事例の紹介に留まりません。鈴木氏が8年間でフルマラソン71回を完走するというストイックな自己規律や、そこから導き出されるPDCAサイクルなど、経営者の「人間力」にフォーカスしています。 未来共創が掲げる「信頼を軸としたマッチング」において、こうした経営哲学の共有は、参加者同士の深い共感と相互理解を促す重要なプラットフォーム機能となります。
■想定される参加者・活用シーン ・自社のDX推進やSaaS導入を検討している経営層 ・生成AIを経営判断のパートナーとして活用したい事業家 ・信頼をベースにした質の高いビジネスマッチングを求める専門家・士業 ・「共創」による新事業の創出を目指すスタートアップ企業
■今後の展望・目指す世界観 未来共創は、AIの利便性と人間の知見・感性を融合させ、日本経済の底上げに寄与するコミュニティを目指します。地方創生やAI活用など、鈴木氏が提唱する「境界を超えたつながり」を具現化すべく、今後も思想を持つリーダーたちとの共創を加速させ、すべての参加者が「未来を共に創る」実感を持てる場を構築してまいります。
■公開記事URL https://note.com/miraikyoso/n/ncd62e3639520
■未来共創について 未来共創は、AIと専門家の知見を活用し、信頼と成果につながる出会いを生み出すビジネスマッチングプラットフォームです。単なるつながりではなく、共通の目的を持つ人や企業が協力し合い、学び、成長しながら未来を共に創り上げる「共創の場」を提供しています。
■関連企業情報
会社名：株式会社コミクス
代表者：代表取締役社長（CEO）鈴木章裕
事業内容：企業のDX推進支援、SaaS企業の売上拡大支援、プロ人材斡旋、各種イベント主催
URL：https://kyozon.net （公式サイト）
■運営会社情報
会社名:株式会社ロードマップ
所在地:東京都中央区日本橋本町3-2-14 山一大野ビル5階
代表者:代表取締役 石川 真実
設立:2012年8月1日
事業内容:SEO対策、誹謗中傷対策、経営者マッチングプラットフォーム運営
URL https://www.roadmap.co.jp/ （公式サイト）
https://note.com/miraikyoso （未来共創note）
