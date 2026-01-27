チオグリコール酸市場規模、シェアレポート、成長動向およびメーカー別分析（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「チオグリコール酸市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
チオグリコール酸（TGA、別名メルカプト酢酸）は、複数の産業分野で重要な中間体として広く使用されている有機硫黄化合物です。強力な還元性とジスルフィド結合を切断する特性を持つことから、化粧品、医薬品、化学品、特殊工業用途において不可欠な存在です。チオグリコール酸は、除毛クリーム、パーマおよび縮毛矯正製品、医薬品合成、PVC安定剤、金属表面処理、農薬などに一般的に使用されています。
世界のチオグリコール酸市場は、用途の多様性と消費者向けおよび産業向けの双方からの安定した需要に支えられています。一部用途では成熟市場となっているものの、パーソナルケア製品の消費拡大、医薬品製造の成長、特殊化学品生産の増加、特に新興国における需要拡大により、市場は引き続き成長しています。
市場規模およびシェア
世界のチオグリコール酸市場規模は約1億8,000万～2億2,000万米ドルと推定されており、年間消費量は40～50キロトンを超えています。同市場は今後10年間で年平均成長率（CAGR）4～6％で成長すると予測されています。
用途別では、除毛製品やヘアトリートメント製品への継続的な需要を背景に、化粧品およびパーソナルケア分野が最大の収益シェアを占めています。医薬品および化学中間体も大きな需要を占めており、PVC安定剤や金属処理用途は安定した産業需要を支えています。地域別では、中国、インド、東南アジアにおける強力な化学製造基盤を背景に、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占め、次いで欧州、北米が続いています。
主な成長要因
パーソナルケアおよび化粧品分野の成長：美容意識の高まりや消費拡大により、チオグリコール酸を使用した除毛製品やヘアケア製品の需要が増加。
医薬品製造の拡大：TGAは原薬（API）や特殊医薬品の合成における重要な中間体。
特殊化学品需要の増加：PVC安定剤、接着剤、金属処理用途での使用が産業成長を支援。
新興国での消費拡大：都市化および可処分所得の増加が化粧品需要を押し上げ。
多用途な化学特性：強力な還元特性により、幅広い製剤での利用が可能。
市場セグメンテーション
グレード別：
・化粧品グレード
・医薬品グレード
・工業用グレード
用途別：
・化粧品およびパーソナルケア（除毛、パーマ／縮毛矯正）
・医薬品および中間体
・PVC安定剤
・金属表面処理および洗浄
・農薬および特殊化学品
エンドユーザー別：
・化粧品およびパーソナルケアメーカー
・医薬品企業
・化学品およびポリマーメーカー
