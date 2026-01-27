創業50周年の明日香野 学生団体が運営するメディアに取材していただきました
和菓子専科・明日香野は全国でスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。
季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび、学生団体GOATが運営するメディア『MIND MATCH』様から、当社代表取締役社長・此下竜矢がインタビュー取材を受け、記事を掲載していただきました。
【凡人こそ勝てる】元学者志望のM&A経営者が語る
目の前の課題を「好き」に変え、縮小市場を生き抜くための戦略
https://goat-groups.com/mind-match/3091
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340138/images/bodyimage1】
記事では、タイで兄とともに起業した此下が経営難の会社を買収して立て直すうちに、現在ではグループ全体で50社以上を経営しており、その経営哲学は「責務として与えられたものを全力で好きになる」ことと綴られています。
また、M&Aに関して、一般的には改革というイメージを抱くことを引き合いに出しながら、「私がやっているのは、今既存でその会社にある実力や素晴らしいところを引っ張り出して、それを引き伸ばしていくこと」と自身の経営スタイルとの違いを挙げました。
学生に向けたアドバイスを求められ、此下は『「学校の勉強は役立たない」と言う人がいますが、私は絶対そんなことはないと思っています。ちゃんと勉強することが重要です』と切り出しました。和菓子を例に出し、理科で習う浸透圧の概念を理解できるかどうかで、開発担当者の話への理解度が変わることなどを挙げました。
続けて、経営指標がパーセントで表されることに言及。その数字をつくる分子と分母に目を向け、それらの要素を分解していく「因数分解」のような作業にも、学校での学びが生きていると語りました。
これに対し、取材者は「知識を増やすことで専門家と話が通じ、仕事の本質を捉えることができるという視点は、学びへの姿勢を変えるきっかけになると感じます」と感想を寄せています。
このほか、経営戦略や今後のビジョンなど多岐にわたる内容になっております。ぜひご覧ください。
明日香野は若い世代にも魅力的な企業として、取り上げていただけることを励みに、和菓子を通じて「ちょっと食べる」喜びをお届けしてまいります。
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
