【コミックスマッシュ】映画『ヒグマ!!』のコミカライズが1月23日よりピッコマで先行配信開始！ 株式会社サイドランチと株式会社SANKYOによる共同レーベル「コミックスマッシュ」が創刊
株式会社サイドランチと株式会社SANKYOは共同で新たなコミックレーベル「コミックスマッシュ」を立ち上げました。
「コミックスマッシュ」では、映画や小説のコミカライズからオリジナル作品まで、ジャンルを問わず人の心を惹きつける作品を発信。
第一弾として2026年1月23日より映画『ヒグマ！！』のコミカライズを、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、先行配信いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage1】
配信情報
作品名：ヒグマ！！
配信開始日：2026年1月23日（金）
配信先：電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」
配信URL：https://piccoma.com/web/product/200949?etype=episode
作品概要
あらすじ
18歳の小山内蒼空（おさない・そら）は、大学に受かったその日に父を失った。
多額の借金を苦にしての自殺だった。
以来、生活の基盤を失い、進学を諦めた蒼空は、奇しくも父を追いつめた“闇バイト”の世界へと足を踏み入れる。
最初はただの運び屋のつもりだったが、気づけば拉致工作、そして殺人計画にまで巻き込まれていく。
標的を運び込むように指示された先は、深い森の中。そこで小山内は思わぬ“支配者”と出会い――。
2026年1月23日公開の映画『ヒグマ！！』（主演：鈴木福）、衝撃のコミカライズ。
クレジット
原作：内藤瑛亮
漫画：岩崎ネリ
企画：2025映画「ヒグマ！！」製作委員会
編集・デザイン協力：株式会社ロータス
宣伝・配信協力：株式会社サイドランチ
(C)2025 映画「ヒグマ !! 」製作委員会 (C)Neri Iwasaki/Lotus (C)SANKYO
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage2】
企業情報
株式会社サイドランチ
株式会社サイドランチは、漫画やイラスト、動画などの編集制作を軸に多様なコンテンツを手掛ける会社です。
【会社概要】
・主な事業内容：
-漫画制作（作画・原作・編集・デジタルコミックス化）
-出版編集プロダクション
-漫画動画、アニメーション制作
-キャラクターデザイン・グラフィックデザイン
・本社所在地：東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK秋葉原II
・サイトURL：https://sideranch.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage3】
株式会社SANKYO
株式会社SANKYOは、遊技機（パチンコ・パチスロ）を中心に、関連機器や遊技場周辺領域まで幅広く事業を展開しています。
【会社概要】
・主な事業内容：
-遊技機製造・販売
-遊技場店舗の設計・内装工事
-遊技球補給装置製造・販売
-遊技場周辺機器製造・販売
・本社所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
・サイトURL： https://www.sankyo-fever.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社サイドランチ
「コミックスマッシュ」では、映画や小説のコミカライズからオリジナル作品まで、ジャンルを問わず人の心を惹きつける作品を発信。
第一弾として2026年1月23日より映画『ヒグマ！！』のコミカライズを、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、先行配信いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage1】
配信情報
作品名：ヒグマ！！
配信開始日：2026年1月23日（金）
配信先：電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」
配信URL：https://piccoma.com/web/product/200949?etype=episode
作品概要
あらすじ
18歳の小山内蒼空（おさない・そら）は、大学に受かったその日に父を失った。
多額の借金を苦にしての自殺だった。
以来、生活の基盤を失い、進学を諦めた蒼空は、奇しくも父を追いつめた“闇バイト”の世界へと足を踏み入れる。
最初はただの運び屋のつもりだったが、気づけば拉致工作、そして殺人計画にまで巻き込まれていく。
標的を運び込むように指示された先は、深い森の中。そこで小山内は思わぬ“支配者”と出会い――。
2026年1月23日公開の映画『ヒグマ！！』（主演：鈴木福）、衝撃のコミカライズ。
クレジット
原作：内藤瑛亮
漫画：岩崎ネリ
企画：2025映画「ヒグマ！！」製作委員会
編集・デザイン協力：株式会社ロータス
宣伝・配信協力：株式会社サイドランチ
(C)2025 映画「ヒグマ !! 」製作委員会 (C)Neri Iwasaki/Lotus (C)SANKYO
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage2】
企業情報
株式会社サイドランチ
株式会社サイドランチは、漫画やイラスト、動画などの編集制作を軸に多様なコンテンツを手掛ける会社です。
【会社概要】
・主な事業内容：
-漫画制作（作画・原作・編集・デジタルコミックス化）
-出版編集プロダクション
-漫画動画、アニメーション制作
-キャラクターデザイン・グラフィックデザイン
・本社所在地：東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK秋葉原II
・サイトURL：https://sideranch.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage3】
株式会社SANKYO
株式会社SANKYOは、遊技機（パチンコ・パチスロ）を中心に、関連機器や遊技場周辺領域まで幅広く事業を展開しています。
【会社概要】
・主な事業内容：
-遊技機製造・販売
-遊技場店舗の設計・内装工事
-遊技球補給装置製造・販売
-遊技場周辺機器製造・販売
・本社所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
・サイトURL： https://www.sankyo-fever.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339725/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社サイドランチ
プレスリリース詳細へ