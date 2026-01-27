水性自動車用塗料市場調査レポート ー 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年

SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月15に「水性自動車用塗料市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。水性自動車用塗料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。





水性自動車用塗料市場の概要水性自動車用塗料 市場に関する当社の調査レポートによると、水性自動車用塗料 市場規模は 2035 年に約 785 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 水性自動車用塗料 市場規模は約 436 億米ドルとなっています。水性自動車用塗料 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。SDKI Analyticsの専門家によると、水性自動車用塗料市場は予測期間中に力強い成長を遂げると予想されています。この成長は、世界的な自動車生産台数と保有台数の増加に起因しています。欧州自動車工業会（ACEA）によると、2022年には世界で約85.4百万台の自動車が生産され、2021年から5.7%増加しました。この生産台数は今後数年間でさらに増加すると予想されており、水性技術を基盤とした最新の塗装ラインの導入を後押しするでします。水性自動車用塗料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/waterborne-automotive-coatings-market/590642097水性自動車用塗料に関する市場調査によると、水性配合技術の急速な進歩、新しい水性樹脂の開発に向けた研究開発活動への投資増加、および速乾性と改良型塗布技術の開発により、市場シェアは拡大すると予測されています。しかし、乾燥時間や硬化条件といった性能上の制約が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。水性塗料は、水分の蒸発速度が遅いため、従来の溶剤系塗料よりも乾燥と硬化に時間がかかります。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340149/images/bodyimage1】

水性自動車用塗料市場セグメンテーションの傾向分析



水性自動車用塗料 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、水性自動車用塗料 の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、樹脂タイプ別、流通チャネル別と地域別に分割されています。

水性自動車用塗料市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642097



アプリケーション別に基づいて、水性自動車用塗料市場はOEM、アフターマーケットに分割されています。このうち、アフターマーケット向けセグメントは、世界の自動車保有台数の高齢化、頻繁な修理・再塗装、板金塗装工場に対するVOC規制の厳格化、そしてOEM塗装ラインに比べて設備投資の障壁が低いことなどを背景に、予測期間中に59%のシェアを占めると予想されています。さらに、水性塗料は部分補修やパネル補修において優れた色合わせが可能で、既存の塗膜との馴染みが良く、室温での塗布間隔も短縮できるという利点があります。



水性自動車用塗料の地域市場の見通し



水性自動車用塗料市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域の市場は、膨大かつ拡大し続ける自動車保有台数、中国、インド、日本、韓国などの国々における高い自動車所有率の伸び、そしてVOC規制を遵守し消費者の需要に応えるために水性補修塗料を採用する独立系およびフランチャイズの自動車修理工場の増加により、予測期間中に45.3%のシェアを占めると予想されています。



経営層の意思決定に役立つ戦略的洞察を得るため、水性自動車用塗料市場調査レポートの試読版をご請求ください: https://www.sdki.jp/trial-reading-request-590642097



水性自動車用塗料の競争のランドスケープ



当社の水性自動車用塗料市場調査報告書によると、最も著名な世界の主要なプレーヤーは次のとおりです:



● PPG Industries, Inc.

● BASF Coatings GmbH

● AkzoNobel N.V.

● Sherwin-Williams Automotive

● Axalta Coating Systems LLC



これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです:



● JapaNippon Paint Holdings Co., Ltd.

● Kansai Paint Co., Ltd.

● Jotun Japan

● Valspar

● Dow



会社概要：



SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。

配信元企業：SDKI Analytics

プレスリリース詳細へ