【新サービス】唾液によるホルモン測定と栄養補給を組み合わせた「ミドル・コンディショニング・プログラム」開始のお知らせ ミドル世代の「可視化するセルフケア」
※この画像は既にウェルミルECサイトで販売しております「唾液でできる男性更年期検査キット(テストステロン)」のバナー広告画像であり、サプリメントの広告ではありません
株式会社リプロセル（以下、当社）は、2026年１月27日に個人の健康状態を可視化するヘルスケアブランド「ウェルミル（WELLMILL）」より、唾液によるテストステロン（男性ホルモン）測定とサプリメントの定期配送を組み合わせた「ミドル・コンディショニング・プログラム」の提供を開始いたしましたのでお知らせいたします。
■ サービス開発の背景
近年、加齢に伴うバイタリティの変化やコンディションの低下が社会的な注目を集めています 。40代～50代の男性の約6人に1人が何らかの悩みを抱えていると言われる中、当社が提供してきた「唾液テストステロン検査キット」の利用者様から寄せられた「検査後の具体的なアクションが欲しい」というお声に応え、日々の健康管理をサポートする本プログラムを開発いたしました 。
■ プログラムの概要
本プログラムは、定期的な検査による数値のモニタリングと、特許取得成分配合のサプリメント「ステロンパワーミックス」を組み合わせた、継続的なセルフケアを支援するサブスクリプション型サービスです 。
● 唾液によるテストステロン値の定期モニタリング プログラム開始時、3ヶ月目、6ヶ月目、12ヶ月目の計4回、自宅で採取可能な唾液検査キットをお届けします 。
当社の登録衛生検査所にて臨床検査技師による解析を行い、数値の推移を客観的な指標としてご確認いただけます 。
● 活力を支える栄養補給サプリ「ステロンパワーミックス」の提供（毎月） 特許第7014483号を取得した原料（カシ ス・赤しそ・米由来イノシトール）をベースに、亜鉛、田七人参、トンカットアリ、アルギニン、ビタミンD、ビタミンB6、ナイアシンを独自バランスで配合した、健やかな毎日を支えるためのサプリメントを毎月お届けします 。
● 価格
初回限定価格：2,980円（税込み）
次月以降価格：6,800円（税込み）
月額のサブスクリプション型サービスとなっておりますが、いつでも解約可能です。
販売サイトはこちら→https://tte-store.well-mill.com/
■ 本サービスの特徴
●「可視化」による健康管理：定期的な検査数値を確認することで、納得感のあるセルフケアを継続いただけます 。
● 非侵襲的で簡単な検査：唾液採取をしてポストに投函するだけで、自宅に居ながら検査が完結します 。
● 高い信頼性：再生医療や臨床検査を手掛けるバイオベンチャーの技術基盤に基づいた分析を提供します 。
■ 本プログラムにおける留意事項
本プログラムで提供するサプリメントは食品であり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません 。検査結果は健康管理の指標としていただくためのものであり、医師による診断に代わるものではありません 。具体的な症状がある方や、継続的な体調不良を感じる方は、医療機関を受診されることを強く推奨いたします 。
※「ミドル・コンディショニング・プログラム」は、唾液による成分測定と、健康維持を目的とした栄養補給をセットにしたサービスパッケージの名称であり、特定の疾患を治療するものではありません 。
■会社概要
商号 ：株式会社リプロセル（https://reprocell.co.jp/）
代表者 ：代表取締役社長 横山 周史
所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11メットライフ新横浜ビル9階
設立年月：2003年2月26日
事業内容：(1)研究支援事業 (2)メディカル事業
