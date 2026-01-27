Dragon connect、想いを“物語”に 地域課題解決への姿勢を描いたプロモーションアニメを公開

株式会社Dragon connect

本アニメは、株式会社Dragon connect（以下、Dragon connect）およびコネクトグループが大切にしている「地域課題に向き合い、解決へと突き進む姿勢」を、物語と象徴的なキャラクターを通して描いたアニメーションです。

■ 勇気・知恵・魔法 -- 3人の象徴キャラクター

本アニメには、Dragon connectの価値観を体現する3人のキャラクターが登場します。

勇気の象徴「ドラコ」

困難な課題にも一歩踏み出す、

強さと行動力を持つ存在。

知恵の象徴「ブルイー」

課題を整理し、冷静に解決への道筋を描く存在。

魔法使いのお米の天使ちゃん

人と人、想いと想いをつなぎ、可能性を広げる存在。



この3人が力を合わせ、地域ごとに異なる課題に向き合い、解決のために突き進んでいく――

そんなストーリーを通して、私たちの姿勢を表現しています。

■ コネクトテクノロジーで、世界を前進させる



Dragon connectが掲げるミッションは、「コネクトテクノロジーで世界を前進させる」こと。

地域産業の活性化、地域医療の発展をはじめ、地域にとって必要とされることであれば、分野を問わず挑戦する。その想いと行動を、本アニメは体現しています。

■ これからも、地域とともに



Dragon connect、そしてコネクトグループは、多様なパートナーと連携しながら、地域の課題解決に真正面から向き合い続けます。

ぜひ本アニメをご覧いただき、私たちの想いとビジョンを感じていただければ幸いです。

株式会社Dragon connect HP：https://dragon-connect.net/

動画リンク：https://youtu.be/Q1xqiqQssBA?si=mPrCrxDSTajRWBlc