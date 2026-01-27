映画『レッド・ツェッペリン：ビカミング』伝説的ロックバンド誕生の軌跡を追うドキュメンタリーが、4K UHD、Blu-ray、DVDとなって発売決定！デジタルセルも先行販売開始！

株式会社ポニーキャニオン

1960年代末、ジミー・ペイジ（ギター）、ジョン・ポール・ジョーンズ（ベース／キーボード）、ジョン・ボーナム（ドラムス）、ロバート・プラント（ヴォーカル）という4人の才能によってイギリスで結成されたロックバンド、レッド・ツェッペリン。1969年にリリースされたデビューアルバム『レッド・ツェッペリン I』で世界を席巻し、その後およそ12年にわたる活動の中でロックシーンに革命をもたらした彼らは、いかにして誕生したのか――。その知られざる起源をたどる本作では、1980年に32歳で急逝したジョン・ボーナムの未公開音声をはじめ、メンバーの家族写真やプライベート映像、初期のライブ映像など貴重なアーカイブ素材とともに、オリジナルメンバー自らがバンドの歴史を振り返り、その歩みを語る。

北米ではIMAX限定公開の音楽映画として史上最高のオープニング成績を記録し、米英両国で初登場トップ10入りを達成。世界中の音楽ファンを熱狂させ、英国アカデミー賞（BAFTA）ドキュメンタリー賞のノミネート候補にも名を連ねるなど、高い評価を獲得している（最終ノミネートは現地時間1月27日に発表予定）。日本国内でも2025年9月26日よりIMAXシアターを含む全国の劇場で公開されると、公開3日間の観客動員数・興行収入ともに洋画第1位を記録（興行通信社調べ）。さらに、2025年7月～10月公開作品の観客満足度ランキング（GEMレポート）では洋画作品第1位、総合第5位にランクインし、興行収入はすでに2億円を突破。劇場パンフレットの完売が相次ぐなど、バンドファンを中心に幅広い層の支持を集め、ロングラン上映が続いている。

3月25日（水）発売の4K UHD＋Blu-rayセットおよびBlu-ray＋DVDセットには、特典映像として監督バーナード・マクマホンによるコメント映像と予告編集を収録。4K UHD版の音声にはDolby Atmos仕様も収録されており、鮮明な画質に加え、音圧・サラウンド感に優れる音響も大きな魅力だ。さらに、3,000セット限定生産となる「4K UHD＋Blu-ray コレクターズ・エディション」には、躍動感あふれるバンドビジュアルを使用したオリジナルTシャツに加え、1960年代からジミ・ヘンドリックスをはじめ数々のロックアイコンを撮影してきた写真家ロン・ラファエリ氏による、デビュー当時のレッド・ツェッペリン秘蔵写真を使用したポストカードセットが封入される。

ライブシーンを部分的ではなく1曲まるごと映し出すことで、まるでその場に居合わせたかのようにメンバーの声を聞き、観客の熱気をリアルタイムで体感している感覚になる『レッド・ツェッペリン：ビカミング』。ファン必携のパッケージは、ユニークな”映画オデッセイ”を何度でも堪能できる最高の永久保存版となっている。

《パッケージ情報》

【数量限定】レッド・ツェッペリン：ビカミング 4K UHD+Blu-rayセット コレクターズ・エディション

発売日：2026年3月25日

税込価格：13,200円

品番：PCWP-52002

[特典映像]

日本版予告編、監督コメント

※本編Blu-rayディスクに収録

[封入特典]

オリジナルTシャツ、ポストカードセット16枚

[ディスク内容 4K UHD]

分数：本編122分

DISC層：2層

画面・圧縮方式：3840×2160 1080p High Definition

字幕：１.日本語

音声：１.Dolby Atmos ２.Dolby TureHD/5.1ch ３.LPCM/2.0ch

映像コーデック：HEVC（H.265)

[ディスク内容 Blu-ray]

分数：本編122分+特典映像6分

DISC層：2層

画面・圧縮方式：1920×1080ワイドスクリーン 1080p High Definition

字幕：１.日本語

音声：１.Dolby TureHD/5.1ch ２.LPCM/2.0ch

映像コーデック：MPEG4-AVC

※仕様、内容等は予告なく変更となる場合がございます。

レッド・ツェッペリン：ビカミング 4K UHD+Blu-rayセット

発売日：2026年3月25日

税込価格：8,690円

品番：PCWP-52003

[特典映像]

日本版予告編、監督コメント

※本編Blu-rayディスクに収録

[ディスク内容 4K UHD]

分数：本編122分

DISC層：2層

画面・圧縮方式：3840×2160 1080p High Definition

字幕：１.日本語

音声：１.Dolby Atmos ２.Dolby TureHD/5.1ch ３.LPCM/2.0ch

映像コーデック：HEVC（H.265)

[ディスク内容 Blu-ray]

分数：本編122分+特典映像6分

DISC層：2層

画面・圧縮方式：1920×1080ワイドスクリーン 1080p High Definition

字幕：１.日本語

音声：１.Dolby TureHD/5.1ch ２.LPCM/2.0ch

映像コーデック：MPEG4-AVC

※仕様、内容等は予告なく変更となる場合がございます。

レッド・ツェッペリン：ビカミング Blu-ray+DVDセット

発売日：2026年3月25日

税込価格：6,380円

品番：PCXP-51240

[特典映像]

日本版予告編、監督コメント

※本編Blu-rayディスクに収録

[ディスク内容 Blu-ray]

分数：本編122分+特典映像6分

DISC層：2層

画面・圧縮方式：1920×1080ワイドスクリーン 1080p High Definition

字幕：１.日本語

音声：１.Dolby TureHD/5.1ch ２.LPCM/2.0ch

映像コーデック：MPEG4-AVC

[ディスク内容 DVD]

分数：本編122分

DISC層：片面2層

画面・圧縮方式：16×9ワイドスクリーン

字幕：１.日本語

音声：１.Dolby Digital/5.1ch ２.Dolby Digital/2.0ch

映像コーデック：MPEG-2

※仕様、内容等は予告なく変更となる場合がございます。

《デジタル配信情報》

■デジタルセル 各配信サービスにて順次販売開始

https://movie.lnk.to/zep-movie

《作品情報》

--------------------------------------------------------------------------

【イントロダクション】

メンバー自身による貴重な証言やアーカイブ映像満載！

4人のメンバーとともに当時を再体感する没入型映画オデッセイ

60年代末、ジミー・ペイジ（ギター）、ジョン・ポール・ジョーンズ（ベース／キーボード）、ジョン・ボーナム（ドラムス）、ロバート・プラント（ヴォーカル）によりイギリスで産声を上げたロックバンド『レッド・ツェッペリン』。およそ12年間の活動の中で、彼らが起こした現象はまさに事件であり、予言であり、そして未来であった。デビューアルバムでいきなり世界を熱狂の渦に巻き込んだバンドの出発点にはいったい何があったのか。未公開のジョン・ボーナムの生前音声のほか、メンバーの家族写真や映像、初期のライブシーンなど貴重なアーカイブ映像とともに、その知られざる歴史を語る証言者はオリジナルメンバーのみ。さらに、１曲まるごと演奏シーンを映し出すことで、私たちはまるでその場に居合わせたかのようにメンバーの声を聞き、当時のライブをリアルタイムで目撃した感覚になるだろう。4人のメンバーとともに当時を再体感する、まさにユニークにして最高の没入型「映画オデッセイ」である。

【スタッフ】

監督・脚本：バーナード・マクマホン (『アメリカン・エピック』)

共同脚本：アリソン・マクガーティ

撮影：バーン・モーエン

編集：ダン・ギトリン

【キャスト】

ジミー・ペイジ / ジョン・ポール・ジョーンズ / ジョン・ボーナム / ロバート・プラント

2025年 / イギリス・アメリカ / 英語/ビスタ / 5.1ch / 122分

日本語字幕：川田菜保子 / 字幕監修：山崎洋一郎

原題：BECOMING LED ZEPPELIN

配給：ポニーキャニオン 提供：東北新社／ポニーキャニオン

(C)2025 PARADISE PICTURES LTD.

【公式アカウント】

■公式HP：https://zep-movie.com/

■公式X：https://x.com/zepmovie

■映画パンフレット通販：https://tohotheaterstore.jp/items/103155000

■デジタル配信＆パッケージ特設サイト：

https://movie-product.ponycanyon.co.jp/item185/