【食べるJAPAN 美味アワード】の新部門［シェフが選ぶ美酒アワード2026]（第１回） の三つ星受賞酒が決定！！和食、フレンチ、イタリアン、中華、各カテゴリーの美酒（日本酒）を選出！

日本のトップシェフが、料理に合う酒を選定・表彰・褒賞するプロジェクト

一般社団法人ChefooDo

日本の伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録されたことをはじめ、日本酒は国際的な評価の高まりや、多様なスタイルの広がり、健康志向の高まり、そして伝統と革新の融合といった視点から、あらためて注目を集めています。

こうした背景のもと、日本のシェフが「料理との相性・ペアリング」という視点から日本酒を評価・褒賞することで、消費者に新たな気づきを提供し、食と酒の創造性を刺激するとともに、日本酒文化のさらなる普及につなげることを目的として、【食べるJAPAN 美味アワード】において、新たに「シェフが選ぶ美酒アワード」が創設されました。

その第1回の開催となる 【食べるJAPAN 美味アワード2026 シェフが選ぶ美酒（日本酒）部門】では、2026年1月17日に国際連合大学（東京都渋谷区）において授賞式が開催され、「★★★（三つ星）」「★★（二つ星）」・「★（一つ星）」・ラベルデザインの各受賞酒の発表をおこないました。

「シェフが選ぶ美酒（日本酒）部門」授賞式の様子

【★★★（三つ星）】の和食は［宮尾酒造株式会社/〆張鶴 純 純米吟醸］、フレンチは［岩瀬酒造株式会社/岩の井 i240 純米吟醸：五百万石］、イタリアンは［株式会社一ノ蔵/一ノ蔵 Ｍａｄｅｎａ］、中華は［出羽桜酒造株式会社/出羽桜 貴醸酒 MATURED］に決定しました。

授賞式では、受賞者を代表して、「★★★（三つ星）」となった株式会社一ノ蔵、岩瀬酒造株式会社、出羽桜酒造株式会社、宮尾酒造株式会社（事業者名：五十音順）、をはじめ、「★★（二つ星）」・「★（一つ星）」・ラベルデザインを受賞された方々へ賞状・認定証を授与しました。

また授賞式後、会場内でトップシェフをはじめ、審査委員、招待バイヤーと受賞者の交流を行いました。

受賞商品については、「外食ソリューションEXPO（展示会）」での紹介をはじめ、審査員レストランでのプロモーションイベントなど、新たな展開も生まれています。

【食べるJAPAN 美味アワード シェフが選ぶ美酒(日本酒)部門】開催趣旨と概要

本アワードは、日本のトップシェフの皆さまが、「料理に真に寄り添う日本酒」を選定・表彰・褒賞する取り組みとして、日本酒と食文化の新たな価値創出を目的に、本年度より創設されました。

料理人の視点から選ばれた日本酒を通じて、日本酒×食文化のさらなる発展、そして国内外への発信を目指しております。

開催概要：https://taberujapan.com/sakeaward/

【食べるJAPAN 美味アワード シェフが選ぶ美酒（日本酒）部門】審査基準

本アワードでは、食前酒・食中酒・食後酒の各部門において、和食・フレンチ・イタリアン・中華の各料理ジャンル別に審査を実施しました。

その結果、各ジャンルにおける評価の上位33％を「★（一つ星）」、その中でも上位10％を「★★（二つ星）」として選出しています。

さらに、食前酒・食中酒・食後酒の区分を設けず、各料理ジャンルにおいて総合的に最も高い評価を得た日本酒を、「★★★（三つ星）」として選出しました。

また、酒質のみならず、その背景にあるストーリーや世界観を的確に表現したラベルデザインが高く評価された日本酒については、「ラベルデザイン賞」を授与しました。

審査項目は商品自体の魅力はもちろんのこと、料理との相性、ペアリングを軸に、ストーリー性やターゲット提案とのバランスを重視しました。



審査にあたっては、すべての出品商品について、すべての審査委員がブラインドによる実飲審査を実施しました。

企業規模や知名度に左右されることなく、生産や商品開発に真摯に向き合ってきた事業者の想いをできる限り正当に評価するため、このような審査方法を採用しています。

また、実飲審査の結果については、受賞の有無にかかわらず、すべての事業者にフィードバックを行い、今後の商品開発や事業展開に活かしていただける仕組みとしています。

【食べるJAPAN 美味アワード2026 シェフが選ぶ美酒(日本酒)部門】審査委員会概要

審査委員長

山下春幸（HAL YAMASHITA オーナー兼エグゼクティブシェフ）

審査委員

阿部 洋平（ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ イタリアンダイニング ジリオン料理長）

五十嵐 美幸（中国料理 美虎 オーナーシェフ）

川島 孝（ラ・ロシェル 総料理長）

冨澤 浩一（よし邑 総料理長）

林 祐司（國際グループレストラン統括プロデューサー ポルシェレストラン総料理長歴任）

阿部 洋平

ﾎﾃﾙｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ東京ﾍ゛ｲ イタリアンダイニング ジリオン料理長

五十嵐 美幸

中国料理 美虎 オーナーシェフ

川島 孝

ラ・ロシェル 総料理長

冨澤 浩一

よし邑 総料理長

林 祐司

國際グループレストラン 統括プロデューサー ポルシェレストラン 総料理長歴任

（氏名：五十音順、敬称略）

■主催

「食べるJAPAN」美味アワード運営委員会（一般社団法人ChefooDo内）

■後援

国税庁、中小企業基盤整備機構、一般社団法人 東京都日本調理技能士会、

一般社団法人日本イタリア料理協会、公益社団法人日本中国料理協会、農林水産省

（事業者名：五十音順）

■総合プロデューサー

島田 律子（日本酒スタイリスト）

■審査条件

地理的表示における「日本酒」であること。

■審査部門

食とのペアリング部門

和食・フレンチ・イタリアン・中華の各料理ジャンルにおいて、

１.「食前酒」部門 ２.「食中酒」部門 ３.「食後酒」部門

の3区分で審査を実施。

※審査はすべて「ブラインド」

※冷酒、常温、燗酒の３つの温度帯で審査(商品特性に応じて)

ラベルデザイン部門

テイスティング審査終了後にデザインの審査

■審査会

2025年10月4日 服部学園

【食べるJAPAN 美味アワード2026 シェフが選ぶ美酒(日本酒)部門】受賞商品

★★★（三つ星）

和 食：宮尾酒造株式会社 〆張鶴 純 純米吟醸

フ レ ン チ：岩瀬酒造株式会社 岩の井 i240 純米吟醸 五百万石

イタリアン：株式会社一ノ蔵 一ノ蔵 Ｍａｄｅｎａ

中 華：出羽桜酒造株式会社 出羽桜 貴醸酒 MATURED

和食

▪️食前酒

菊正宗酒造株式会社 百黙 純米大吟醸

鶴見酒造株式会社 純米大吟醸 我山

富士錦酒造株式会社 富士錦 純米大吟醸 雄町

▪️食中酒

株式会社イズミセ きりたんぽ with 秋田酒こまち

岩瀬酒造株式会社 岩の井 秘蔵古酒20年

株式会社小松酒造場 豊潤 白麹

古橋酒造株式会社 初陣 純米吟醸酒 山田錦

宮尾酒造株式会社 〆張鶴 純 純米吟醸

▪️食後酒

壺坂酒造株式会社 純米吟醸雪彦山 壺坂正藏

フレンチ

▪️食前酒

小田切商事株式会社 吟天白龍

合資会社加藤吉平商店 梵・プレミアムスパークリング

(純米大吟醸 磨き二割・瓶内二次発酵)

永井酒造株式会社 MIZUBASHO 雪ほたか AWA SAKE 2023（GI利根沼田）

株式会社小松酒造場 豊潤 白麹

▪️食中酒

岩瀬酒造株式会社 岩の井 i240 純米吟醸 五百万石

小田切商事株式会社 GINTEN blanc

たからやま醸造株式会社 たからやまprototype ワイン樽熟成

株式会社中本酒造店 長屋王2025

▪️食後酒

株式会社中本酒造店 古伝長屋王2025

イタリアン

▪️食前酒

壺坂酒造株式会社 純米吟醸雪彦山 夢なでしこ

鶴見酒造株式会社 純米大吟醸 我山

鶴見酒造株式会社 大吟醸 我山

▪️食中酒

岩瀬酒造株式会社 岩の井 i240 純米吟醸 五百万石

岩瀬酒造株式会社 岩の井 秘蔵古酒20年

小田切商事株式会社 GINTEN blanc

たからやま醸造株式会社 たからやまprototype

吉乃川株式会社 純米吟醸極上吉乃川

▪️食後酒

株式会社一ノ蔵 一ノ蔵 Ｍａｄｅｎａ

中華

▪️食前酒

株式会社一ノ蔵 一ノ蔵 発泡清酒 すず音

宮尾酒造株式会社 〆張鶴 純米大吟醸 RED LABEL

宮尾酒造株式会社 〆張鶴 大吟醸 金ラベル

▪️食中酒

合資会社加藤吉平商店 梵・ゴールド

川鶴酒造株式会社 讃岐くらうでぃ

天山酒造株式会社 天山 純米大吟醸

株式会社豊島屋 神渡 純米吟醸ワイン樽貯蔵 MIWATARI CONNECTION 720ml

GI NAGANO認定品

株式会社中本酒造店 長屋王2025

▪️食後酒

出羽桜酒造株式会社 出羽桜 貴醸酒 MATURED

★（一つ星）

和食

▪️食前酒

株式会社ＡＳＳＢ ＨＯＰＥ 観海-KANKAI-

壺坂酒造株式会社 純米吟醸雪彦山 夢なでしこ

株式会社南部美人 南部美人 あわさけスパークリング

八海醸造株式会社 瓶内二次発酵酒 白麹あわ 八海山

宮尾酒造株式会社 〆張鶴 大吟醸 金ラベル

▪️食中酒

曙酒造株式会社 天明 純米吟醸火入 黒ラベル

麻原酒造株式会社 魅力JAPANスパークリング

株式会社飯沼本家 甲子 純米 やわらか 地の恵

合資会社内ケ崎酒造店 純米大吟醸鳳陽だるま

宇都宮酒造株式会社 四季桜 純米大吟醸 今井昌平

小澤酒造株式会社 澤乃井 特別純米

川鶴酒造株式会社 Setouchi KAWATSURU 純米吟醸 さぬきオリーブ酵母仕込み

関谷醸造株式会社 蓬莱泉 和 純米吟醸

たからやま醸造株式会社 たからやまprototype ワイン樽熟成

天山酒造株式会社 天山 純米大吟醸

株式会社中本酒造店 長屋王2025

松井酒造株式会社 純米吟醸 神蔵KAGURA 野条穂 無濾過・無加水・生酒

株式会社三輪酒造 白川郷 純米にごり酒

三輪酒造株式会社 神雷 青ラベル純米酒

▪️食後酒

株式会社一ノ蔵 一ノ蔵 Ｍａｄｅｎａ

株式会社佐浦 浦霞 萩の白露

フレンチ

▪️食前酒

株式会社佐浦 浦霞 No.12スパークリングシルバーラベル

壺坂酒造株式会社 純米吟醸雪彦山 夢なでしこ

鶴見酒造株式会社 純米大吟醸 我山

永井酒造株式会社 MIZUBASHO PURE

八海醸造株式会社 瓶内二次発酵酒 白麹あわ 八海山

▪️食中酒

小田切商事株式会社 吟天龍王

たからやま醸造株式会社 たからやまprototype

宇都宮酒造株式会社 四季桜 純米大吟醸 今井昌平

岩瀬酒造株式会社 岩の井 秘蔵古酒20年

天山酒造株式会社 天山 純米大吟醸

沢の鶴株式会社 100人の唎酒師

永井酒造株式会社 MIZUBASHO 雪ほたか 純米大吟醸 2020（GI利根沼田）

株式会社新澤醸造店 NIIZAWA 2024

小田切商事株式会社 吟天花龍

出羽桜酒造株式会社 出羽桜 出羽燦々

株式会社杜の蔵 独楽蔵 TAHITO

司牡丹酒造株式会社 司牡丹 AMAOTO（純米酒）

株式会社飯沼本家 甲子 純米 うまから 磨き八割

株式会社豊島屋 神渡 純米吟醸ワイン樽貯蔵 MIWATARI CONNECTION 720ml

GI NAGANO認定品

株式会社佐浦 浦霞 純米吟醸No.12

▪️食後酒

株式会社一ノ蔵 一ノ蔵 Ｍａｄｅｎａ

出羽桜酒造株式会社 出羽桜 貴醸酒 MATURED

イタリアン

▪️食前酒

永井酒造株式会社 MIZUBASHO 雪ほたか AWA SAKE 2023（GI利根沼田）

小田切商事株式会社 吟天白龍

宮尾酒造株式会社 〆張鶴 純米大吟醸 RED LABEL

宮尾酒造株式会社 〆張鶴 大吟醸 金ラベル

富士錦酒造株式会社 富士錦 純米大吟醸 雄町

▪️食後酒

株式会社中本酒造店 古伝長屋王2025

出羽桜酒造株式会社 出羽桜 貴醸酒 MATURED

中華

▪️食前酒

鶴見酒造株式会社 純米大吟醸 我山

八海醸造株式会社 瓶内二次発酵酒 白麹あわ 八海山

吉乃川株式会社 みなも爽彩純米

株式会社南部美人 南部美人 あわさけスパークリング

白鶴酒造株式会社 Hakutsuru Blanc

▪️食中酒

株式会社イズミセ きりたんぽ with 秋田酒こまち

出羽桜酒造株式会社 出羽桜 出羽燦々

合資会社加藤吉平商店 梵・特撰純米大吟醸 磨き三割八分

岩瀬酒造株式会社 岩の井 i240 純米吟醸 五百万石

小田切商事株式会社 GINTEN blanc

株式会社イズミセ 000 Vintage Sake PERPETUAL STYLE

宇都宮酒造株式会社 四季桜 純米大吟醸 今井昌平

岩瀬酒造株式会社 岩の井 i240 山廃純米吟醸 山田錦

田中酒造場 生酛純米吟醸 白鷺の城

合資会社加藤吉平商店 梵・さかほまれ 磨き三割五分

株式会社新澤醸造店 伯楽星 純米大吟醸

株式会社小松酒造場 豊潤 白麹

大利根酒造有限会社 左大臣・純米酒

株式会社杜の蔵 独楽蔵 玄 円熟純米吟醸

株式会社三輪酒造 白川郷 純米にごり酒

▪️食後酒

株式会社一ノ蔵 一ノ蔵 Ｍａｄｅｎａ

壺坂酒造株式会社 純米吟醸雪彦山 壺坂正藏

ラベルデザイン部門

株式会社一ノ蔵 一ノ蔵 Ｍａｄｅｎａ

小田切商事株式会社 吟天花龍

菊正宗酒造株式会社 百黙 純米大吟醸

八海醸造株式会社 瓶内二次発酵酒 白麹あわ 八海山

