サイダーガール、新曲「ごめんね」リリース記念　NFCチップ内蔵キーホルダー「MUSIC TOUCH」初のアーティストコラボモデル発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉 尚、以下ユニバーサル ミュージック）は、サイダーガールの新曲「ごめんね」のリリースを記念して、NFCチップ内蔵キーホルダー「MUSIC TOUCH」より、アーティストコラボモデル第一弾となる「サイダーガールコラボモデル」を3月25日（水）に発売、販売予約受付を開始します。

サイダーガールの新曲「ごめんね」が3月25日（水）に配信リリースされます。本楽曲は、1月クールより放送中のTX水ドラ25『この愛は間違いですか』（毎週水曜25:00～）のエンディングテーマとして書き下ろされました。

今回のリリースを記念して、ユニバーサル ミュージックが展開するNFCチップ内蔵キーホルダー「MUSIC TOUCH」より、初のアーティストモデルとなるサイダーガールコラボ仕様を発売します。「MUSIC TOUCH カセットキーホルダー（サイダーガールコラボモデル）」は、カセットテープをモチーフにしたレトロなデザインに、マスコットキャラクター“サイダガちゃん”をあしらった特別仕様となっています。UNIVERSAL MUSIC STOREにて予約購入した方を対象に、サイダーガール自主企画イベント「CIDER LABO Vol.10 -朱ノ研究-」（東京）／「CIDER LABO Vol.11 -碧ノ実験-」（大阪）のチケット先行（抽選）申込権が付与されるほか、オリジナルグッズなどが当たるオンラインくじ参加用2次元コード付きスペシャルカードが同封されます。

「MUSIC TOUCH」は、スマートフォンをかざすだけで登録したURLへアクセスできるオリジナルキーホルダーです。QRコードを読み込む必要はなく、ワンタッチでスムーズな接続が可能。内蔵されたNFCチップは何度でも書き換えができ、音楽配信サイトや動画サイトなど、好みのURLを自由に登録することで、自分だけのオリジナル音楽ガジェットとして楽しめます。2025年3月発売より展開中で、現在全32種の「MUSIC TOUCH」は、全国の蔦屋家電・蔦屋書店・TSUTAYA BOOKSTOREおよび、ユニバーサル ミュージック公式通販サイト「UNIVERSAL MUSIC STORE」にて販売されています。サイダーガールコラボモデルも店頭販売を実施予定です。

サイダーガール デジタルシングル「ごめんね」

2026年3月25日（水）配信開始

・TX水ドラ25『この愛は間違いですか』エンディングテーマ

MUSIC TOUCH カセットキーホルダー

（サイダーガールコラボモデル／オンラインくじカード封入）

・価格：2,750円（税込）

・発売日：2026年3月25日（水）

・商品番号：UMZZ-80076

●UNIVERSAL MUSIC STORE限定 事前予約購入特典

＜チケット先行申込＞

2026年1月26日(月)18:00～2月8日(日)23:59までのご予約対象

UNIVERSAL MUSIC STOREにて、上記期間内にご予約いただいた方を対象に『CIDER LABO Vol.10 -朱ノ研究-＜東京＞、「CIDER LABO Vol.11 -碧ノ実験-」＜大阪＞』のチケット先行（抽選）申し込みをすることができます。

●オンラインくじ特典内容

A賞：オンラインミーティング（3名様）

B賞：メンバー直筆サイン入りロゴタオル（5名様）

C賞：オリジナルグッズ （30名様）

参加者全員プレゼント：オリジナル待ち受け画面（壁紙）

詳細・購入はこちら

UNIVERSAL MUSIC STORE

https://store.universal-music.co.jp/products/dsku15458

サイダーガール自主企画「CIDER LABO」開催情報

＜東京＞

CIDER LABO Vol.10 -朱ノ研究-

・公演日：2026年5月8日（金）

・会場：渋谷WWW X

・開場／開演：18:00／19:00

＜大阪＞

CIDER LABO Vol.11 -碧ノ実験-

・公演日：2026年5月15日（金）

・会場：梅田BananaHall

・開場／開演：18:15／19:00

チケット：各5,500円（税込／D代別）

※未就学児童入場不可

詳細はこちらhttps://cidergirl.jp/contents/1035059

◆プロフィール

【MEMBER】

Yurin（Vo.Gt）

フジムラ（Ba.Cho）

知（Gt.Cho）

シュワシュワとはじける炭酸の泡は爽快感、その泡はあっという間に消えてなくなってしまう儚さ。

そしてどんな色にも自在に変化していく。そんな“炭酸系サウンド”を目指し、2014 年5月、動画サイトを中心に活動していたYurin(Vo&Gt)、VOCALOID を使用して音楽活動していた知(Gt)、フジムラ(B)で結成。

インターネットを含むメディアでは一切顔を出さず、ライブ会場のみで姿を目撃できる“炭酸系”サウンドが相まって話題となり、2017年メジャーデビュー。

若者に人気のドラマや映画・アニメの世界観に楽曲がマッチしていると、楽曲が多数起用される。

2020年にはコロナ禍ではありながら、東名阪自主企画ツアー「ぼくらのサイダーウォーズ4」のファイナル公演として初のホール公演を成功させ、2021年TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』のオープニングテーマとなる「シンデレラ」をデジタルリリースし、日本のみならず、アジア各国などでバイラルチャートにロングチャートイン。SHIBUYA109Labの2022トレンド予測にもノミネート。4枚目となるフルアルバム『SODA POP FANCLUB 4』をリリース。

2022年1月からはTOKYO DOME CITYHALL公演を含む全国11都市を巡るツアーを開催し、大盛況に終えた。

同年7月にGt.知の活動休止が発表されるも、2023年6月には1st EP「Bluebell」（読み：ブルーベル）を発売、アルバム発売ツアー『CIDER GIRL ONEMAN LIVE TOUR-BLUEBELL-』開催。

2024年5月、約2年の活動休止中だった、ギター知が再活動を発表。

2025年、最新デジタルシングル「Choose!!!」はテレビアニメ「悪役令嬢転生おじさん」のオープニングテーマとして放送中。元体制サイダーガールとしての5枚目のフルアルバム「CIDERPIA」（読み：サイドピア）発売。2025年5月にはGt.知復帰後初の全国ツアー「サイダーガール TOUR2025 サイダーのゆくえ -BACK TO THE CIDER-」を開催した。

Official HP: https://cidergirl.jp/

X: https://twitter.com/cidergirl_info

Instagram : https://www.instagram.com/cidergirl_info/

TikTok : https://www.tiktok.com/@cider_girl_official

YouTube : https://www.youtube.com/@cidergirl