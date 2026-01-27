【いーふらん】健康づくりは”運動＋楽しみ”から 女性専用フィットネス「フィットネス&ストレッチ 健康の森」2026年2月 会員限定「サンキャッチャー作り体験バスツアー」を開催
株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、いーふらんが展開する女性専用フィットネス「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」事業において、運動を通じた健康促進のみではなく、体験を通じたこころの充足、人と人とのつながりを「楽しみながら」創出する会員限定バスツアーにおいて、2026年2月は「サンキャッチャー作り体験バスツアー」を開催することをお知らせいたします。
運動を「続けられる理由」をつくる取り組み
女性専用フィットネス「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」ではこれまで、女性専用フィットネスとしてお客様ひとりひとりと向き合い、お客様にとって最適なメニューを提供して参りました。多くのお客様と接する中で、健康の本質を追求し続けて参りましたが、身体を動かすことで健康になるだけではなく、「カラダ、こころ、社会的なつながり」というWell-beingが健康になるためには必要な要素であると考えるに至りました。
運動習慣は、正しさだけでは長く続きません。
「フィットネス&ストレッチ 健康の森」では、無理なく身体を動かすプログラムに加え、人とのつながりや楽しみが生まれる仕組みを大切にしています。
その象徴が、毎月開催している会員限定のバスツアーです。運動で整えた身体で外に出かけ、会話し、笑い合う。こうした体験が、自然と継続的な来店につながっています。
2026年2月開催「サンキャッチャー作り体験バスツアー」概要
今回のツアーでは、河口湖クラフトパークを訪れ、サンキャッチャー作りを体験していただく企画をご用意しました。窓辺に吊るすと、太陽の光をキラキラと集め、部屋全体を明るく彩るサンキャッチャー。お好みのパーツを組み合わせて、あなただけのオリジナルサンキャッチャーをお作りいただけます。
いーふらんでは現在5台のリムジンバスを所有しており、バスツアーをはじめとする様々なイベントで大活躍しています。運行は、社内の車両管理部に所属するプロのドライバーが担当するため、安心・安全にツアーを楽しむことができます。
開催日程・行程
【マルエツ瀬谷店】
・開催日：2026年2月25日（水）
・定員：先着34名様
・応募締切：2026年1月31日（土）
・行程
8:40 マルエツ瀬谷店 集合
11:00～12:20 海鮮・和食料理富士山海の家
12:40～14:15 河口湖クラフトパーク
14:25～15:10 道の駅kawaguchikobase
17:10 マルエツ瀬谷店 解散
【弘明寺アーケード店】
・開催日：2026年2月26日（木）
・定員：先着34名様
・応募締切：2026年1月31日（土曜）
・行程
8:30 弘明寺アーケード店 集合
11:00～12:20 海鮮・和食料理富士山海の家
12:40～14:15 河口湖クラフトパーク
14:25～15:10 道の駅kawaguchikobase
17:15 弘明寺アーケード店 解散
※いずれも自社所有のリムジンバスで送迎します。乗車費用はかかりません。
※本イベントは会員様もしくは招待券をお持ちの方のみが参加可能です。
※現地での費用はお客様の実費精算となります。
女性専用フィットネス「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」のこだわりと嬉しいサービス
■運動へのこだわり
フィットネス＆ストレッチは女性専用の30分通い放題フィットネスです。マシン運動とストレッチを約1分ずつ交互に繰り返すことで柔軟性と筋力の発達をサポートします。毎月変わるストレッチメニューが人気です。
■遊びへのこだわり
会員様であればどなたでも参加可能なバスツアーを毎月開催中です！自社所有の豪華リムジンバスで店舗から無料送迎付でかなりお得にご利用いただけます。当店をご利用いただいている方だけの人気のイベントです。
嬉しいサービスをどんどん追加中
女性専用フィットネス「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」では、フィットネスだけに留まらず、様々なサービスを提供しております。
そのほかにも、
・マッサージチェア
・酸素吸入
・酸素カプセル
・もみほぐし
・エアロバイク（会員様無料）
など、ニーズに合わせたメニューを選ぶことができます。
※サービスおよび関連設備は店舗により異なり、取り扱いのない店舗もございます。
■女性専用フィットネス「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」 施設紹介
１.水素水飲み放題
からだにいい「水素水」が無料で飲み放題！ 運動前後に好きなだけ飲んでいただけます。
２.体内数値測定
血流を実際に見ることができる特殊なスコープを設置しています。運動前後での血流の違いにビックリする方も!? ほかの施設にはない特別な健康チェックです。
※採血の必要はございません。
３.手ぶらでOK！
履き替え不要の施設なので、荷物になる専用シューズは持たなくてOK！私服でのトレーニングも可能なので身軽に利用できます。
４.鍵付きロッカー完備
買い物や用事のついでに利用しやすい！鍵付きロッカーが常設されており、運動中のお荷物はしっかりと保管できます。
５.初めてでも安心！
経験豊富なスタッフがサポートするので、初めての方でも安心して通うことができます。
６.清潔な店内
スタッフがこまめに清掃に入るためいつでも清潔な環境でトレーニングが行えます。
いーふらんってどんな会社？
◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。
◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,847人（2025年12月時点）を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。
◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,630店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。
※2025年10月31日までの全期間の直営店（374店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。
◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。
【株式会社いーふらんの概要】
社名：株式会社いーふらん
設立年月：2000年3月
代表取締役会長 渡辺 喜久男
代表取締役社長 鹿村 大志
所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階
いーふらんホームページ：https://e-fran.jp/
事業内容：
リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)
