eMotion Fleet株式会社がForbes JAPAN 2026年版「NEXT IMPACT STARTUPS 30」に選定

eMotion Fleet株式会社

eMotion Fleet株式会社（以下、eMotion Fleet）は、2025年のForbes JAPAN「RISING STAR AWARD 2025」グランプリ受賞に続き、本誌が投資家・起業家・業界関係者へのアンケート取材を経て発表した、2026年版特集「NEXT IMPACT STARTUPS 30」に選出されました。

「NEXT IMPACT STARTUPS 30」は、社会課題の解決と持続的な事業成長を両立し、ポジティブなインパクトを社会にもたらすスタートアップの中から、今後の飛躍が期待される30社を選出する特集です。今回の選定では、当社が日本・アジアにおいて展開する、商用EVの導入から運用をまでワンストップで伴走支援する取り組みが、脱炭素と経済性を両立する実装力の高いビジネスモデルとして評価されました。

【eMotion Fleet株式会社について】

eMotion Fleetは、日本・アジアにおけるモノ・ヒトを運ぶ事業者や自治体に向けて、商用EVの計画・導入・運用、ならびに事業拠点の脱炭素化を一気通貫で支援するサービスプロバイダーです。

創業メンバーは、ドイツの物流大手に約23,000台、国内物流大手に約500台の商用EV導入を実現した前身企業での経験を有しており、その豊富なハンズオンの知見を基に独立・創業しました。

eMotion Fleetは、事業者・自治体の商用EVフリート導入において、単なる車両導入にとどまらず、車両選定、充電インフラ設計、運用計画策定、データに基づく運用改善までを伴走支援することで、商用EVの稼働率向上、運用コスト削減、CO2排出量削減に貢献しています。

【eMotion Fleetが目指す社会】

物流・人流を支える商用車両の電動化は、脱炭素社会の実現に向けた重要な鍵である一方、初期投資負担や運用面での不確実性が普及の障壁となってきました。

eMotion Fleetは、こうした構造的な課題に対し、現場に深く入り込む実装力とデータドリブンな意思決定支援を強みに、脱炭素と経済合理性を両立する電動モビリティの社会実装を推進しています。



【会社概要】

社 名： eMotion Fleet株式会社

本社所在地： 東京都品川区東品川２丁目６－４寺田倉庫Ｇ１ビル２階

代表取締役： 白木秀司、デニス・イリッチ

設 立： 2023年9月

事 業 内 容： 事業者向け商用フリート電動化ワンストップサービス

事業拠点の脱炭素化支援サービス

商用EVフリートマネジメント、アセットマネジメント

URL ： https://www.emotion-fleet.com/

【本件に関するお問い合わせ】

eMotion Fleet株式会社 広報担当

Email：info@emotion-fleet.com



