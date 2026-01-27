安中市と高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部が包括連携協定を締結

学校法人高崎商科大学

2025年11月27日（木）、高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部（学長：築 雅之）と、安中市（市長：岩井 均）は包括連携協定を締結し、安中市役所にて締結式を行いました。これまでも本学は、安中市「移住・定住アクションプラン」策定等に関して、地域ワークショップへの学生の継続的参加などの連携活動を展開してきました。本協定を締結することにより、連携をより一層強化し、学生の学びの機会創出ならびに新しい知の循環を生み出します。

■包括連携の趣旨

現在、安中市では少子高齢化や人口減少に加え、地域産業や観光産業の停滞など、様々な課題を抱えています。しかしながら、従来の行政の枠組みだけでは対応に限界が見えつつあるのが現状です。こうした中、今後は大学や関係機関との連携により、専門的な知見や学生の柔軟で新しい発想を取り入れた新たな取り組みを必要としています。

大学側では大学の専門性を活かし、地域に貢献しながら地域に根差した個性ある教育や研究、人材育成などが求められています。そこで、行政と大学が抱える課題について、相互に連携し、知恵を出し合い、補完しあうことで生まれる新たな効果や価値を創造するため、包括連携協定を締結し地域活性化や産業振興のための取り組みを推進してまいります。

■主な連携・協力事項

（１）地域産業や観光の振興に関する事項

（２）教育・研究や文化の振興、発展に関する事項

（３）人材育成に関する事項

（４）その他目的を達成するために必要と認める事項

■担当教授コメント

安中市は、本学園創立者・佐藤タ子先生の出身地であり、本学にとって極めて縁の深い地域です。安中市は、シリコンウエハーや塩化ビニル、合成性フェロモンなど、世界トップシェアを誇る企業の中核工場が集積する高い工業力を有するとともに、全国有数の梅の産地として農業面でも重要な役割を担っています。さらに、インバウンド温泉観光の玄関口として注目される磯部温泉を擁するなど、多様な地域資源を備えています。

今回の包括連携協定により、学生の学びや就職、本学の研究成果を社会に還元する実践の場が一層広がるとともに、高崎市・安中市・下仁田町・富岡市・甘楽町といった本学を取り囲む一体的圏域における本学の役割も、より明確になりました。今後も教育・研究・社会貢献を通じて、これら地域の持続的発展に寄与し、日本における中間的地域の発展モデルの創出を目指してまいります。

熊倉浩靖

高崎商科大学 商学部 特任教授

主な研究分野：日本古代史、地域研究（歴史・文化、政策・地域振興）、温泉文化

社会連携センター（ｘTUC）

高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部は、これまで個別に進めてきた地域連携・企業連携・高大連携の取り組みを、新たに発足した社会連携センター（通称：xTUC［クロス・ティー・ユー・シー］）に統合。時代の変化に応じて「地域・企業・ 高校」との連携を一層推進するとともに、これまで以上に社会との多様な連携活動に取り組んでいる。

